'9회말 끝내기 홈런' 김성욱, SSG '반격의 1승'

연합뉴스

11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 2차전 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. SSG 김성욱이 9회말 1사 끝내기 솔로 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다.SSG가 9회말 짜릿한 끝내기 승리로 삼성을 꺾고 준플레이오프의 균형을 맞췄다.이숭용 감독이 이끄는 SSG 랜더스는 11일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 2차전에서 홈런 2방을 포함해 장단 6안타를 때려내며 4-3으로 승리했다. 에이스 드류 앤더슨이 등판하지 못한 1, 2차전에서 극적으로 1승 1패를 기록하며 시리즈의 균형을 맞추는데 성공한 SSG는 대구로 장소를 옮겨 13일부터 삼성과 3, 4차전을 치를 예정이다.SSG는 선발 김건우가 3.1이닝 동안 7탈삼진 2실점을 기록했지만 4회 마운드를 내려왔고 4명의 필승조가 남은 5.2이닝을 책임졌다. 9회에 등판해 블론 세이브를 기록한 조병현은 팀의 끝내기 승리로 가을야구 첫 승을 따냈다. 타선에서는 2회 선제 홈런을 터트린 고명준이 이틀 연속 홈런을 기록한 가운데 7번 우익수로 출전한 김성욱은 9회말 아리엘 후라도를 상대로 짜릿한 끝내기 홈런을 터트렸다.야구에서 승부처에 터지는 홈런 한 방은 경기의 흐름을 바꾸는 데 결정적인 역할을 한다. 그중에서 홈팀이 9회말 또는 연장전에서 경기를 끝내는 홈런을 터트리면 그 선수는 그 경기의 영웅이 된다. 특히 1년의 농사를 수확하는 가을야구에서 극적인 끝내기 홈런이 터지면 선수들과 팬들이 느끼는 희열은 말로 설명할 수 없을 만큼 크다. 그만큼 가을야구에서 터지는 끝내기 홈런의 효과는 매우 크다는 뜻이다.2024년까지 KBO리그 가을야구에서 터진 끝내기 홈런은 단 11번에 불과했다. 그리고 2024년까지 총 34번의 준프레이오프 중 끝내기 홈런은 3번 밖에 나오지 않았다. 첫 번째 준플레이오프 끝내기 홈런은 준플레이오프가 신설된 1989년 삼성과 태평양 돌핀스의 1차전에서 나왔다. 당시 경기는 역대 첫 준플레이오프 경기답게 연장 13회까지도 승부가 나지 않았고 0-0의 지루한 공방 끝에 연장 14회를 맞았다.그리고 태평양은 연장 14회말 2사2, 3루에서 정규리그 11홈런을 기록했던 김동기가 정규리그 4번의 완봉승을 포함해 14승을 따냈던 삼성의 김성길을 상대로 극적인 끝내기 3점 홈런을 터트렸다. 이 경기에서 태평양은 끝내기 홈런과 함께 선발 박정현이 무려 174구로 KBO리그 역대 최다이닝 완봉승을 따내며 기세를 올렸지만 플레이오프에 진출한 태평양은 해태 타이거즈에게 거짓말처럼 3연패를 당하며 탈락했다.준플레이오프의 두 번째 끝내기 홈런은 1년 후 삼성과 빙그레 이글스(현 한화)의 준플레이오프 2차전에서 나왔다. 당시 1차전에서 승리를 거둔 삼성은 2차전에서 8회까지 3-4로 뒤지고 있었지만 9회말 김용철이 동점 솔로홈런, 이만수가 백투백 끝내기 홈런을 터트리면서 빙그레를 탈락 시켰다. 삼성은 플레이오프에서도 해태를 꺾었지만 한국시리즈에서 LG 트윈스에게 4연패를 당하며 또 다시 우승이 좌절됐다.준플레이오프 도입 후 2년 연속 끝내기 홈런이 나왔던 것과 달리 3번째 끝내기 홈런은 그로부터 무려 29년이 지난 2019년에 나왔다. 당시 키움 히어로즈는 LG와의 준플레이오프 1차전에서 0-0으로 맞선 9회말 박병호(삼성)가 LG 마무리 고우석의 초구를 받아 쳐 가운데 담장을 훌쩍 넘기는 끝내기 홈런을 터트렸다. 초구에 끝내기 홈런을 맞은 고우석은 역대 포스트시즌 최소 투구 패전투수가 되고 말았다.광주 진흥고 출신의 김성욱은 2012년 신인 드래프트에서 3라운드 전체 32순위로 신생구단 NC 다이노스의 창단 멤버로 입단했다. 뛰어난 파워와 빠른 발, 강한 어깨를 두루 겸비한 유망주 김성욱은 입단 초기 투수에서 타자로 전향한 나성범(KIA 타이거즈)과 함께 NC 외야의 미래를 이끌 주역으로 꼽혔다. 하지만 나성범이 빠르게 NC의 간판스타로 성장한 것과 달리 김성욱은 좀처럼 껍질을 깨지 못했다.김성욱은 NC가 처음으로 한국시리즈에 진출한 2016년 130경기에서 타율 .265 15홈런 51타점을 기록하며 주전으로 도약했다. 김성욱은 2018년에도 13홈런 45타점을 기록하는 등 2019년까지 NC의 주전 중견수로 활약했다. 하지만 NC가 한국시리즈 우승을 차지한 2020년 김성욱은 외국인 선수 애런 알테어와 트레이드로 합류한 이명기(SSG 2군 타격코치)에 밀려 대타 및 대수비 요원으로 전락했다.2020 시즌이 끝나고 상무에 입대해 군복무를 마친 김성욱은 2023년에도 주전보다 백업으로 나오는 경기가 더 많았다. 2024년에는 NC 외야가 약해진 틈을 타 129경기에 출전해 17홈런 60타점을 기록했지만 타율은 .204에 불과했다. 김성욱은 지난 1월 NC와 2년 총액 3억 원에 FA계약을 체결했지만 지난 6월 신인 드래프트 4라운드 지명권과 현금 5000만 원에 SSG로 트레이드되며 데뷔 첫 이적을 경험했다.김성욱은 SSG 이적 후에도 47경기에서 타율 .209 2홈런 13타점으로 인상적인 활약을 펼치지 못했다. 하지만 가을야구 통산 34경기 출전 경력에 대타와 대주자, 대수비 등 쓰임새가 다양한 김성욱은 준플레이오프 엔트리에 포함됐다. 1차전에서 결장했던 김성욱은 2차전에서 7번 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타에 그쳤지만 9회말 후라도를 상대로 끝내기 홈런를 터트리며 2차전의 영웅으로 등극했다.SSG는 11승 투수 미치 화이트를 투입하고도 1차전을 패했지만 2차전에서 마무리 조병현이 블론세이브를 기록하고도 끝내기 승리를 따내며 분위기 반전에 성공했다. 10일 불펜 투구를 소화하며 컨디션을 회복한 에이스 드류 앤더슨이 3차전에 등판하면 SSG는 다시 준플레이오프를 유리한 방향으로 끌고 올 수 있다. 그리고 SSG의 반격에 결정적인 역할을 한 선수는 단연 끝내기 홈런의 주인공 김성욱이었다.