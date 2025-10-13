스타일 빛났지만 무너진 서사... '사마귀' 이상한 킬러세계의 몰락

▲영화 <사마귀> 메인 포스터
영화 <길복순>에서 보여준 킬러들의 세계를 배경으로 한 새로운 영화 <사마귀>넷플릭스
넷플릭스 오리지널 영화 <사마귀>(이태성 감독, 임시완·박규영·조우진 주연)는 전작 <길복순>이 성공적으로 확립한 청부 살인업계 MK 엔터테인먼트 세계관의 첫 스핀오프 작품이다. 이 세계관은 현실에 존재하지 않는, MK 엔터라는 거대 기업이 킬러들의 계약과 승부, 심지어 명예까지 관장하는 공상의 사회를 구축해 놓았다. MK 사회는 엄격한 규율 아래 움직이는데, 그 핵심은 두 가지 룰에 있다. 첫째, 회사에서 허가한 살인 의뢰는 반드시 완수해야 한다는 점이며, 둘째는 불만을 품거나 상대를 제거하고 싶을 때 칼을 보내 1대 1 명예 결투를 신청해야 한다는 최소한의 약속이다.
<길복순>은 비록 그들이 속한 세계는 관객이 납득하기 힘들었지만 그 세계만의 룰과 킬러의 삶 사이에서 고뇌하는 주인공 길복순을 통해 누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다뤘던 반면, <사마귀>는 사마귀(한울)와 재이 등 MK의 차세대 에이스 킬러들이 은퇴한 독고 할배와 얽히면서 권력과 명예, 그리고 복잡한 애증 관계를 두고 충돌하는 이야기를 그린다. 유니버스를 확장하며 젊은 킬러들의 치기 어린 야망과 폭주에 초점을 맞춘 이 작품이 관객에게 선사한 것은, 화려한 액션의 향연 뒤에 숨겨진 서사의 절망적인 공허함이었다. <사마귀>는 전작의 핵심을 모두 버리고, 오직 '멋'에 대한 집착과 '황당한 감정선'만으로 캐릭터들을 움직이는 괴이한 힘을 발휘한다. 그러나 바로 이 점 때문에, 역설적이게도, 이러한 실패는 다음 작품이 무엇을 하면 안 되는지를 명확하게 보여주는 좋은 반례가 되어준다.
모성애의 공백, 대체 불가능한 '보편성'의 상실
여기 저기 이 작품에 대한 반응을 찾아보니 스토리 전개에 공감이 안된다는 글들이 많았다. <사마귀>가 <길복순>에 비해 관객의 공감을 얻지 못한 현상은 전작이 가졌던 대체 불가능한 '보편성'의 상실에서부터 시작된다. <길복순>이 비현실적인 킬러 세계관 속에서 최소한의 영화적 재미와 설득력을 확보할 수 있었던 비결은 바로 길복순의 모성애였다. 길복순이라는 캐릭터는 킬러이면서 동시에 엄마라는 이중생활의 충돌 속에서, 킬러 룰을 어기는 모든 행위에 '딸을 지키기 위한 필연적인 절박함'이라는 보편적인 당위성을 부여했다. 이는 관객들이 아무리 잔인한 킬러라도 그 내면에 있는 인간적인 고뇌에 감정적으로 이입할 수 있게 만든 핵심 장치였던 것이다.