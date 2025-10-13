남녀의 우정이 사랑으로, 시청률 56.1%의 비결

<질투> 홈페이지

<질투>가 크게 히트하면서 각 방송국에서는 젊은 배우들을 전면에 내세운 드라마들을 앞 다투어 만들기 시작했다.1988년 광고모델로 데뷔한 최진실은 "남편 퇴근 시간은요, 여자 하기 나름이에요"라는 카피를 앞세운 가전제품 광고를 통해 일약 스타덤에 올랐다. 1989년 <조선왕조 오백년>에 단역으로 출연하며 배우 활동을 시작한 최진실은 1990년 캠퍼스 드라마 <우리들의 천국>에서 백혈병에 걸린 가짜 대학생 승미를 연기하며 '청춘스타'로 입지를 굳혔다. 최진실은 그 해 정지영 감독의 <남부군>으로 영화에도 진출했다.1990년 이명세 감독의 <나의 사랑 나의 신부>를 통해 주연으로 흥행작을 만든 최진실은 <있잖아요 비밀이에요2>,<수잔브링크의 아리랑> 등에 출연하며 영화 활동에 전념하다가 1992년 최수종과 함께 <질투>에 출연했다. 최진실은 <질투>에서 여행사 직원 유하경 역을 맡아 최고의 인기스타로 발돋움했다. 최진실은 고전적인 매력의 또래 배우들과 달리 상큼하고 발랄한 매력으로 큰 사랑을 받았다.1993년 <폭풍의 계절>을 통해 MBC 연기대상 최우수상을 수상한 최진실은 1994년 양귀자 작가의 동명 소설을 원작으로 한 영화 <나는 소망한다 내게 금지된 것을>로 백상예술대상 여우주연상을 수상하며 연기력을 인정 받았다. 최진실은 1990년대 중반에도 영화 <마누라 죽이기>와 <고스트 맘마>, 드라마 <아스팔트 사나이>, <째즈>, <별은 내 가슴에>를 차례로 히트시키며 최고의 스타배우로 군림했다.1997년 주말드라마 <그대 그리고 나>를 통해 MBC 연기대상 대상을 수상하며 30대의 화려한 시작을 알린 최진실은 영화 <편지>, 드라마 <장미와 콩나물>에서도 인상적인 연기로 호평을 받았다. 하지만 <편지> 이후 영화 <마요네즈>와 <단적비연수>가 아쉬운 흥행 성적을 기록했고 결혼 후에 출연했던 드라마 <그대를 알고부터>, <장미의 전쟁>도 나란히 기대에 미치지 못하면서 데뷔 후 첫 슬럼프를 맞았다.2005년 KBS 드라마 <장및빛 인생>을 통해 KBS 연기대상과 백상예술대상에서 최우수상을 수상하며 화려하게 재기했다. 2008년 정준호와 호흡을 맞춘 <내 생애 마지막 스캔들>을 통해 '줌마델라 신드롬'을 일으키며 큰 사랑을 받았지만 만 40세가 채 되기도 전에 생을 마감했다.