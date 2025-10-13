남녀의 우정이 사랑으로, 시청률 56.1%의 비결

지난 1989년에 개봉한 롭 라이너 감독의 영화 <해리가 샐리를 만났을 때>는 1600만 달러의 제작비로 만들어 북미에서만 9300만 달러의 흥행 성적을 기록하며 제작비의 6배에 가까운 수익을 올렸다(박스오피스 모조 기준). 당시 신예에 가까웠던 맥 라이언은 이 영화를 통해 일약 스타배우로 도약했고 국내에서도 1989년 11월에 개봉했다가 27년이 지난 2016년 연말에 재개봉했을 정도로 많은 사랑을 받았다. <해리가 샐리를 만났을 때>는 성격도 취향도 정반대인 두 남녀가 오랜 시간 친구로 지내다가 사랑의 감정을 깨닫는다는 내용의 로맨틱 코미디 영화다.
국내에서도 1990년대 공일오비의 <친구와 연인>과 피노키오의 <사랑과 우정 사이>부터 2014년 소유&정기고의 <썸>까지 오랜 시간에 걸쳐 남녀 간의 사랑과 우정에 대한 노래들이 꾸준히 만들어졌다. 그리고 드라마에서도 1992년 MBC 미니시리즈를 통해 남녀 간의 사랑과 우정이 본격적으로 다뤄지기 시작했다. 국내 최초의 트렌디 드라마로 불리는 최수종과 고 최진실 주연의 MBC 드라마 <질투>였다.