'FA도, 트레이도 없는' GS, 비상할 수 있을까

GS칼텍스 KIXX

GS칼텍스의 새 아시아쿼터 레이나 토코쿠는 이번 시즌 실바의 공격 부담을 줄여줘야 한다.간신히 최하위는 면했지만 12승 24패, 7개 구단 중 6위는 GS칼텍스가 결코 만족할 수 있는 성적이 아니다. 하지만 GS칼텍스는 지난 비 시즌에도 주장 유서연과 총액 4억 원, 아웃사이드히터 권민지와 총액 2억 원에 재계약한 것을 제외하면 FA시장에서 외부 영입은 물론 트레이드를 통한 전력 보강도 없었다. 이번 시즌 역시 기존 선수들의 분발과 젊은 유망주들의 성장에 팀의 운명을 맡겨야 한다는 뜻이다.GS칼텍스의 주 공격수 실바는 2023-2024 시즌 1005득점에 이어 지난 시즌에도 1008득점을 기록하면서 V리그 여자부 역대 최초로 두 시즌 연속 1000득점을 돌파하며 득점왕 자리를 지켰다. GS칼텍스는 지난 4월 초 외국인 선수 트라이아웃 신청 기간이 끝나기도 전에 실바와 재계약했다. 하지만 이번 시즌에도 실바에 대한 높은 의존이 계속 된다면 GS칼텍스가 상위권으로 도약하긴 쉽지 않을 것이다.GS칼텍스는 실바에 대한 의존을 줄이기 위해 새 아시아쿼터로 일본 국적의 아웃사이드히터 레이나 토코쿠를 지명했다. 2023-2024 시즌 흥국생명에서 활약하며 35경기에서 388득점을 기록했던 레이나는 지난 시즌 일본의 덴소 에어리비즈로 복귀했다가 올해 아시아쿼터 드래프트 전체 4순위로 GS칼텍스에 지명됐다. 레이나는 흥국생명 시절 한솥밥을 먹었던 김미연과 GS칼텍스에서 재회했다.오세연은 지난 시즌 블로킹 3위(세트당 0.74개)를 기록하며 GS칼텍스의 확실한 주전 미들블로커로 자리 잡았다. 하지만 지난 시즌 후반기 아시아쿼터 뚜이가 담당했던 미들블로커 한 자리는 GS칼텍스의 약점으로 꼽힌다. 페퍼저축은행 시절 주전 경험이 있는 최가은과 서채원이 기회를 얻을 확률이 높지만 GS칼텍스 팬들은 내심 컵대회에서 가능성을 보여준 190cm 유망주 최유림에게 많은 기대를 걸고 있다.프로스포츠에서 전 시즌 하위권에 머물렀던 팀들은 다음 시즌 좋은 성적을 올리기 위해 과감한 투자를 통해 전력 보강을 시도하는 경우가 많다. 하지만 지난 시즌 6위에 머물렀던 GS칼텍스는 아시아쿼터를 뚜이에서 레이나로 교체한 것을 제외하면 별다른 전력 보강이 없었다. 기대와 우려를 동시에 안은 채 시즌을 시작하게 될 GS칼텍스는 지난 시즌 후반기의 상승세를 새 시즌까지 이어갈 수 있을까.