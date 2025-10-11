"꼭 월드컵에 나가고 싶다" 부양가의 꿈, 가봉의 희망이 되다

무려 7골이 터지면서 극장 승리를 경험한 가봉. 핵심 스트라이커로 활약 중인 드니 부앙가의 꿈은 이뤄질 수 있을까.티에리 무유마 감독이 이끄는 가봉 축구 대표팀은 10일 오후 10시(한국시간) 케냐 나이로비에 자리한 메인 스타디움에서 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 아프리카 최종 예선 F조 9라운드서 감비아에 4-3 승리를 챙겼다. 이로써 감비아는 3승 1무 5패 승점 10점 조 4위에, 가봉은 7승 1무 1패 승점 22점 조 2위에 자리했다.경기는 난타전 흐름이었고, 기회를 먼저 잡은 팀은 가봉이었다. 전반 19분 뒷공간을 침투한 오바메양이 오른발로 가볍게 선제골을 완성했다. 감비아도 물러서지 않았고, 전반 22분 순식간에 라인을 파괴한 얀쿠바 민테가 승부의 균형을 맞췄다. 일격을 허용한 가봉은 전반 42분 오바메양이 역전 골을 기록했지만, 전반 종료 직전 시디베에 다시 동점 골을 내줬다.후반에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 전반 막판 기세를 이어간 감비아는 후반 2분 시디베가 날린 헤더가 골문을 가르면서 역전에 성공했다. 위기에 빠진 상황 속 가봉의 히어로는 역시 오바메양이었다. 수세에 몰렸던 후반 16분 머리로 팀의 세 번째 골을 터뜨렸고, 이어 후반 32분에는 강력한 오른발 슈팅으로 승부의 마침표를 찍었다.감비아를 상대로 극적인 승점 3점을 가져온 가봉은 최종전까지 월드컵 본선 진출 희망을 이어 나갈 수 있게 됐다. 직전 카타르 월드컵까지 단 1번도 세계 무대에 나서지 못했던 가봉은 이번 북중미 월드컵 참가국이 32팀에서 48개국까지 늘어나면서 진출 기회를 엿보고 있다. 기존 아프리카에 배분된 직행권은 5장으로 험난한 과정을 거쳐야만 했다.1차 예선서는 피파 랭킹 하위권에 속한 28개 팀이 플레이오프 방식을 통해 2차 예선으로 진출했다. 여기서 피파 랭킹 상위권에 자리하고 있는 26개 국가가 합류, 총 40개 나라가 10개 조로 편성되어 조 1위 팀만이 3차 예선으로 향할 수 있었다. 3차 예선을 뚫은 10팀은 플레이오프 방식을 통해 딱 절반이 월드컵 무대를 밟았다. 그야말로 하늘의 별 따기인 수준.하지만 48개국으로 늘어남에 따라서 아프리카에 배분된 직행권 수는 9.5장으로 변화됐고, 이에 따라 예선 방식도 달라졌다. 1·2차 지역 예선을 없애고 바로 최종 예선을 진행, 대회에 참가하는 54개국이 총 9개 조로 나뉘어 각 조 1위는 월드컵 본선에 바로 직행한다. 또 9조 중 2위를 차지한 상위 4개국은 단두대 매치를 거쳐 대륙 간 플레이오프로 넘어간다.즉 조에서 1위를 차지하게 되면 월드컵 본선 무대를 밟을 수 있다는 것. 현재 가봉이 속한 F조서는 코트디부아르와 가봉이 직행권을 놓고 다투는 중이다. 선두를 달리고 있는 코트디부아르는 6승 2무 승점 20점을 기록, 15골을 터뜨리는 과정 속 단 한 번의 실점을 내주지 않으며 선두를 지키고 있었다. 또 가봉과 동 시간대 열린 세이셸전서는 무려 7-0 완승을 챙겼다.그 뒤를 바짝 추격하고 있는 가봉도 만만치 않은 페이스를 보여줬다. 케냐·부룬디를 제압하며 기분 좋은 출발을 알렸으나 3라운드서 코트디부아르에 1-0으로 패배하며 주춤했다. 하지만 이후 분위기를 재정비한 이들은 감비아·세이셸·케냐·세이셸을 상대로 4연승을 질주했고, 9월 일전서는 선두 코트디부아르와 접전 끝에 0-0 무승부로 승점을 헌납하지 않았다.이들의 격차는 1점 차로 좁혀질 듯 좁혀지지 않는 가운데 2위 가봉이 이번 감비아전서 패배를 기록하게 됐더라면, 조 1위 가능성은 물거품이 될 수 있었던 상황. 이와 같이 가봉이 월드컵 진출 희망이 무르익어 가고 있는 가운데 핵심 공격수 드니 부앙가의 목표도 점차 가까워지고 있다. 1994년생인 부앙가는 프랑스에서의 활약을 바탕으로 2022년 LAFC에 입성했다.첫해 10경기서 3골에 그쳤지만, 이듬해 38골 12도움으로 압도적인 클래스를 자랑했다. 2024시즌에도 28골 15도움을 올렸고 부앙가는 올해도 리그 24골 4도움을 기록, 개인 득점 순위에서는 리오넬 메시(24골)에 이어 2위에 자리하고 있다. LA 골잡이로 이름을 떨치고 있는 가운데 최근에는 여름 팀에 합류한 손흥민과 호흡도 주목받고 있다.대표 득점원으로 손흥민과의 역할이 겹칠 거라는 우려가 있었지만, 이는 기우에 불과했다. 체룬돌로 감독 지휘 아래 더욱 공격력이 폭발한 모습이었으며 부앙가는 손흥민과 함께한 리그 9경기서 10골 1도움이라는 어마어마한 수치를 기록했다. 소속팀 기세를 이어 가봉 유니폼을 입고 월드컵 지역 예선에서 무려 8골로 해결사 역할을 해내고 있는 상황.비록 이번 감비아전서는 침묵하며 고개를 숙였지만, 부앙가는 월드컵에 대한 야욕을 확실하게 드러내고 있다. 지난 10일(한국시간) 미국 MLS 사무국과의 인터뷰를 통해 그는 "가봉을 선택한 건 정말 옳은 일이었다. 이동 시간은 오래 걸린다. 하루 종일 이동만 해야 할 때도 있지만, 축구가 좋고 난 가봉 대표팀이 자랑스럽다. 대표해서 뛰는 건 영광이다"라며 대표팀 자부심을 보여줬다.이어 그는 "꼭 월드컵에 나가고 싶다. 나에게도, 가봉에도 대단한 일이다. 나라에 큰 기쁨과 변화를 줄 수 있다. 가봉 국민에게 기쁨을 안기는 경험하고 싶다"라며 월드컵 본선 목표라는 확실한 동기부여를 설명했다. 이처럼 세계 무대 진출이라는 욕심을 드러낸 부앙가는 이제 단 한 번의 기회가 남았다. 바로 오는 15일 홈에서 열리는 부룬디와의 최종전서의 승리다.1위 코트디부아르가 최종전서 이미 월드컵 진출이 좌절된 케냐와 격돌하는 가운데 무조건 승리를 따내야만 하는 가봉이다. 무승부를 기록하고 코트디부아르가 패배하게 되면 승자 승에서도 밀린다. 또 패배 시에는 조 2위를 유지, 플레이오프와 대륙 간 플레이오프를 거쳐야만 한다. 그렇기에 승점 3점을 챙기고 코트디부아르가 무너지기를 바라야만 한다.가봉과 부앙가로서는 '진인사대천명(사람의 일을 다 하고, 하늘의 명을 기다린다)'의 자세가 필요한 것. 과연 이들의 목표는 끝내 이뤄질 수 있을까. 향후 경기 결과에 귀추가 주목된다.