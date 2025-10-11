구멍 뚫린 수비진...홍명보호, 브라질 삼바리듬에 '상암 대참사'

박시인 기자

10월 A매치 축구 대표팀 평가전

(서울월드컵경기장, 한국 서울 - 2025년 10월 10일)

한국 0

브라질 5 - 이스테방(도움:기마랑이스) 13' 호드리구(도움:카제미루) 42' 이스테방 47' 호드리구(도움:비니시우스) 49' 비니시우스(도움:쿠냐) 77'

선수 명단

한국 3-4-3 : GK 조현우 - 조유민, 김민재(63'박진섭), 김주성 - 설영우, 황인범(46'옌스), 백승호(76'원두재), 이태석 - 이강인(81'이동경), 손흥민(63'오현규), 이재성(63'김진규)

브라질 4-4-2 : GK 벤투 - 비티뉴(70'P.엔리키), 밀리탕, 마갈량이스, D.산투스(70'C.아우구스투) - 이스테방(70'파케타), 기마랑이스(79'안드레), 카제미루, 호드리구 - 쿠냐(80'I.제주스), 비니시우스(79'히샬리송)

한국이 브라질전에서 0-5 대패를 당했다. 브라질을 상대로 가동한 스리백 전술이 많은 문제점을 노출했다.홍명보호는 지난 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 10경기를 치르며, 6승 4무를 기록했다. 무패로 월드컵 본선 진출을 확정짓긴 했지만 한국보다 객관적인 전력에서 한 수 아래인 중동팀들과 맞붙었다는 점에서 높은 점수를 주기 어려웠다.내년 6월 개막하는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 본격적인 본선 준비 체제로 돌입한 홍명보호는 지난 9월부터 한국보다 피파랭킹이 높은 팀들과 평가전을 치르고 있다.미국(15위), 멕시코(13위)와의 원정 2연전에서는 1승 1무를 기록하며 가능성을 확인했다. 월드컵 아시아 3차예선에서 주로 포백을 내세웠던 홍 감독은 유럽파들이 모두 합류한 9월 2연전에서 모두 스리백을 가동하며 눈길을 끌었다. 손발을 맞춰볼 시간이 부족했지만 기대 이상의 조직력과 결과를 이끌어냈다.이번 브라질전에서도 홍 감독은 스리백을 꺼냈다. 공격시에는 3-4-3으로, 수비시에는 5-4-1의 대형이었다. 그러나 브라질을 상대로는 전혀 통하지 않았다. 모든 면에서 한 수 아래였다. 상대의 전방 압박을 풀어내는 능력은 현저하게 모자랐고, 투박한 빌드업 체계를 여실히 드러냈다. 압박에 당황한 나머지 미드필드를 거치지 않으며, 전방으로 롱패스를 보냈다. 공중볼 경합 능력이 뛰어나지 않은 원톱 손흥민과는 상극인 전술 운용이었다.제 아무리 많은 숫자의 수비진을 갖췄더라도 브라질은 손쉽게 공간을 창출했다. 홍명보호는 현란한 개인기와 패스 워크 앞에 속수무책으로 무너졌다.스리백의 중심 축으로 활약한 김민재마저 흔들렸다. 후반 2분에는 결정적인 실수를 범하며 아쉬움을 남겼다. 홍 감독은 전반에는 황인범-백승호, 후반에는 옌스, 김진규, 원두재를 차례로 투입하며 다양하게 중앙 미드필더 조합을 실험했지만 만족스럽지 못했다. 기마랑이스-카제미루가 버티는 중원 장악력에 열세를 보였다.그렇다고 공격 상황에서 날카로움을 보여준 것 또한 아니다. 세부 전술은 찾아보기 어려웠고, 90분 동안 슈팅 4개에 머물렀다.파울루 벤투 감독이 이끌 당시 한국은 2022년 6월 홈 평가전에서 브라질에 1-5 패배, 2022 카타르 월드컵 16강전에서 1-4로 패배한 바 있다. 그러나 벤투호는 수비로 내려서지 않고, 능동적이고 공격 지향적인 스타일을 추구하다가 큰 점수차로 패했다. 이에 반해 홍명보호는 날카로운 공격 한 번 보여주지 못한 채 5-4-1 포메이션으로 후방에만 머무르기 바빴다. 월드컵 본선에 맞춰 스리백을 플랜A로 여긴 홍 감독으로선 많은 고민을 떠안게한 브라질전이었다.이날 패배로 한국은 브라질과의 상대 전적에서 1승 8패를 기록하게 됐다. 1999년 3월 잠실주경기장에서 열린 평가전에서 1-0으로 이긴 이후 브라질에만 6연패를 당했다.특히 이번 5골는 한국-브라질 경기 역대 최다 점수 차다. 뿐만 아니라 한국은 2016년 6월 오스트리아 잘츠부르크에서 치른 스페인과 평가전(1-6) 이후 9년 만에 5점 차 이상 패배를 당했다. 홈에서 5골차 이상으로 패한 건 2001년 5월 열린 컨페더레이션스컵 프랑스전(0-5) 이후 무려 24년 만이다.