"스리백 허점 보인 축구대표팀, 만 18세 이스테반에 혼쭐"

연합뉴스

10월 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기. 백승호가 브라질 호드리구와 공중볼을 다투고 있다.이 활약을 바탕으로 9월 A매치서는 칠레를 상대로 대표팀 데뷔골을 넣으며 상승 곡선을 보여줬고, 첼시 복귀 후에도 이를 쭉 이어 나가는 데 성공했다. 뮌헨-맨체스터 유나이티드-브라이튼-벤피카를 상대로 감각을 익힌 이스테반은 10월 A매치 일전을 앞두고 열린 리버풀과의 리그 7라운드 일전서는 후반 막판 팀을 승리로 이끄는 결승 골을 터뜨리며 활짝 웃었다.좋은 감각으로 대표팀에 합류한 이스테반은 홍명보호를 상대로 압도적인 실력을 선보이며 팀을 승리로 이끌었다. 우측 공격수로 선발 출격한 가운데 비니시우스·호드리구·비니시우스·쿠냐와 인상적인 호흡으로 3백으로 깊게 내려선 한국 수비진을 격파했다. 잠잠하듯 싶었던 전반 12분에는 순간적으로 이태석의 뒷공간을 파고들며 팀의 선제골을 터뜨리는 데 성공했다.기세는 이어졌다. 세트피스 전담 키커로 활약한 이스테반은 전반 16분 얻어낸 프리킥 기회서 정확한 왼발 킥 능력으로 카세미루의 득점을 도왔지만, 오프사이드로 취소되는 불운을 겪었다. 아쉬움이 있었으나 만 18세의 이스테반은 이에 눌리지 않고, 활약을 이어나갔다. 안첼로티 감독의 정확한 압박 체계를 이해하면서 공격을 주도했고, 드리블도 위협적이었다.결국 이스테반은 또 한 번의 득점을 터뜨렸다. 후반 2분 압박을 통해 김민재의 실수를 유발했고, 탈취한 볼을 침착한 왼발 슈팅으로 팀의 세 번째 골을 완성하며 웃었다. 70분간 경기장을 누빈 이스테반은 패스 성공률 81%, 기회 창출 1회, 유효 슈팅 득점 전환율 100%, 지상 볼 경합 성공 2회로 펄펄 날았다.만 18세의 나이에 A매치 9경기서 무려 4골을 터뜨리고 있는 이스테반의 활약은 브라질과 안첼로티 감독으로서는 상당히 반갑다. 자국 최고 스타 네이마르(산투스)의 컨디션이 확실하지 않은 가운데 소속팀 주전 경쟁에서 우위를 점하고 있지 못한 호드리구와 토트넘서 오락가락한 컨디션을 선보이고 있는 히샬리송까지, 공격진에 대한 고민이 깊은 상황이다.비니시우스를 제외하면 믿을맨을 찾고 있었던 안첼로티 감독은 만 18세의 이스테반이 소속팀에 이어 대표팀에서도 좋은 모습을 선보이면서 고민을 덜어주고 있다. 또 월드컵 준비와 세대교체를 진행하고 있는 입장에서 보면 이스테반이라는 자원은 엄청난 복덩이인셈.한편, 홍명보호를 완벽하게 격파한 브라질은 오는 14일 일본으로 넘어가 모리야스 하지메 감독의 일본 대표팀과 평가전 일전을 치르게 된다.