'황야'부터 '사마귀'까지... 넷플릭스 한국 영화의 심각한 문제점

넷플릭스

스틸컷반면 넷플릭스 영화의 경우 최고점이 3.0과 6.9, 최저점은 1.7과 5.1에 불과하다. 평균 또한 마찬가지다. 극장 영화는 각 3.9와 7.3, 넷플릭스 영화는 2.4와 6.2다. 각 플랫폼 중위값을 고려하면 극장영화는 평균 이상, 넷플릭스는 평균을 크게 하회한다는 걸 알 수 있다. 누적 시청수 2000만 이상의 인기작만 추린 것이 그러하다. 그 아래 작품 면면을 살피다가 차마 민망하여 더할 수가 없을 정도였다.요컨대 요 근래 수년간 넷플릭스 오리지널 콘텐츠로 제작되어온 작품의 질이 심각할 정도로 저하돼 있다. 이 같은 경향이 할리우드를 비롯한 해외 영화계에서도 없지 않아 넷플릭스 영화는 뇌를 비우고 시간을 때우는 용도로 본다는 자조적 이야기가 공공연하긴 하지만, 어디까지나 자조일 뿐이다. 영화를 보며 졸작이길 기대하는 이는 없을 것이기 때문이다.무엇보다 문제는 꾸준히 제작되는 넷플릭스 오리지널 한국 영화가 사실상 해외 영화사에 의해 현지 배급되는 작품 혹은 그 이상으로 파급력이 있다는 점에 있다. 이들 영화가 거듭 해외 대중들에게 한국영화의 이미지를 각인시킨다면 한국영화가 갖는 이미지가 크게 왜곡되고 저하될 우려가 있는 것이다. 실상 그 이미지를 만든 것이 한국영화란 점에서 그를 왜곡이라 적고 있는 스스로가 민망하긴 하지만 말이다.경향은 뚜렷하고 분명하다. 그럼에도 넷플릭스 배급 한국영화의 질적 저하에 대해 그 경향을 분석하고 이유를 파고드는 글을 찾아보기 어렵다. 영화계 비평과 언론이 그 역할을 다하고 있다면, 이미 담론이 형성돼 있어야 마땅할 주제가 아닌가 말이다. 개별 영화평을 중심으로 하는 '씨네만세'에서 기존 양식을 벗어나 특별히 이 사안을 다루는 이유가 여기에 있다.