실신 KO후 돌아온 찰스 올리베이라, 브라질서 부활 노린다

UFC 제공

큰사진보기 ▲찰스 올리베이라는 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)에게 통한의 실신 넉아웃 패배를 당했다. UFC 제공

레슬러 대 주짓떼로의 대결을 원한다. 10살 때부터 레슬링을 배운 감롯은 UFC 최다 서브미션승(16회)을 자랑하는 올리베이라의 가드 안으로 적극적으로 들어가고자 한다. 그는 "올리베이라가 옥타곤에서 보여줄 어떤 무기도 두렵지 않다. 그가 그라운드에서 매우 위협적이지만 나는 그의 허점이 보인다"고 자신감을 드러냈다.



올리베이라는 12살 때부터 주짓수를 수련한 주짓떼로지만 최근에는 무에타이 타격과 레슬링도 물이 올랐다. 전미대학체육협회(NCAA) 1부 리그 올아메리칸 레슬러 마이클 챈들러를 다섯 차례 테이크다운했고, 랭킹 9위 베닐 다리우쉬와 12위 마이클 챈들러에게 타격에 의한 TKO승을 거뒀다.



감롯 또한 최근 복싱에 자신감을 보여 그래플링 대결이 아닌 타격전이 벌어질 가능성도 있다.



코메인 이벤트에선 전 UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언인 밴텀급 랭킹 6위 '전쟁의 신' 데이비슨 피게레도(37, 브라질)와 15위 '퀵' 몬텔 잭슨(33, 미국)이 맞붙는다. 피게레도는 현재 2연패로 부진을 겪고 있고, 잭슨은 6연승으로 상승세를 달리고 있다.



잭슨(15승 2패)이 승리할 경우 단숨에 톱5 근처까지 치고 올라갈 수 있다. 그는 "이게 우리가 항상 원했던 경기다. 지금까지 올라온 것처럼 계속해 나갈 것이다"고 다짐했다. 피게레도(24승 1무 5패)는 "잭슨이 최고의 파이터라고 생각하고 훈련했다. 결코 그를 얕보지 않겠다"고 각오를 전했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 찰스 올리베이라는 일리아 토푸리아(사진 왼쪽)에게 통한의 실신 넉아웃 패배를 당했다.레슬러 대 주짓떼로의 대결을 원한다. 10살 때부터 레슬링을 배운 감롯은 UFC 최다 서브미션승(16회)을 자랑하는 올리베이라의 가드 안으로 적극적으로 들어가고자 한다. 그는 "올리베이라가 옥타곤에서 보여줄 어떤 무기도 두렵지 않다. 그가 그라운드에서 매우 위협적이지만 나는 그의 허점이 보인다"고 자신감을 드러냈다.올리베이라는 12살 때부터 주짓수를 수련한 주짓떼로지만 최근에는 무에타이 타격과 레슬링도 물이 올랐다. 전미대학체육협회(NCAA) 1부 리그 올아메리칸 레슬러 마이클 챈들러를 다섯 차례 테이크다운했고, 랭킹 9위 베닐 다리우쉬와 12위 마이클 챈들러에게 타격에 의한 TKO승을 거뒀다.감롯 또한 최근 복싱에 자신감을 보여 그래플링 대결이 아닌 타격전이 벌어질 가능성도 있다.코메인 이벤트에선 전 UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언인 밴텀급 랭킹 6위 '전쟁의 신' 데이비슨 피게레도(37, 브라질)와 15위 '퀵' 몬텔 잭슨(33, 미국)이 맞붙는다. 피게레도는 현재 2연패로 부진을 겪고 있고, 잭슨은 6연승으로 상승세를 달리고 있다.잭슨(15승 2패)이 승리할 경우 단숨에 톱5 근처까지 치고 올라갈 수 있다. 그는 "이게 우리가 항상 원했던 경기다. 지금까지 올라온 것처럼 계속해 나갈 것이다"고 다짐했다. 피게레도(24승 1무 5패)는 "잭슨이 최고의 파이터라고 생각하고 훈련했다. 결코 그를 얕보지 않겠다"고 각오를 전했다. 일리아토푸리아 찰스올리베이라 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실 이 기자의 최신기사 산토스 조롱하던 유주상, 한 방에 무너졌다

찰스 올리베이라는 강력한 서브미션이 주특기다.전 UFC 라이트급(70.3kg) 챔피언 '프레데터' 찰스 올리베이라(35, 브라질)가 홈 브라질에서 부활을 노린다.UFC 라이트급 랭킹 4위 올리베이라는 오는 12일(한국시간) 브라질 리우데자네이루 파르마지 아레나에서 있을 UFC 파이트 나이트 '올리베이라 vs 감롯' 메인이벤트서 8위 '게이머' 마테우슈 감롯(34, 폴란드)과 격돌한다.타이틀전 실신 KO 패배 후 3개월 반 만에 돌아온다. 올리베이라(35승 11패 1무효)는 지난 6월 UFC 317에서 열린 라이트급 타이틀전에서 전 UFC 페더급 챔피언 일리아 토푸리아에게 1라운드 2분 27초 만에 펀치를 맞고 쓰러졌다. 13년 만의 KO패였다.그는 "아버지는 내게 그날 일어난 일은 그날로 끝내라고 조언했다. 불행히 KO패를 당했지만 집으로 돌아가 다시 훈련하며 UFC에게 복귀전을 잡아달라고 요청했다"고 밝혔다.6년 만에 브라질 홈 팬들 앞에서 치르는 복귀전이라 더 특별하다. 올리베이라의 마지막 홈경기인 2020년 브라질리아 대회는 코로나19 팬데믹으로 인해 무관중으로 치러졌다. 올리베이라는 "이렇게 가슴이 두근거리는 건 오랜만이다. 홈 팬들이 열광하며 가까이서 날 지켜볼 거란 사실에 큰 동기부여가 된다"고 전했다.올리베이라의 상대는 경기 18일 전 갑자기 감롯(25승 3패 1무효)으로 교체됐다. 원래 상대였던 라파엘 피지예프가 무릎 부상으로 인해 빠지자 감롯이 대타로 나섰다. 감롯은 "올리베이라와의 경기는 내게 타이틀전이나 마찬가지다. UFC와 계약했을 때 내 꿈은 세계 최고의 선수들과 싸우는 거였고, 지금 그 꿈을 좇고 있다"고 소감을 밝혔다.