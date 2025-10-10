실신 KO후 돌아온 찰스 올리베이라, 브라질서 부활 노린다

▲
찰스 올리베이라는 강력한 서브미션이 주특기다.UFC 제공
전 UFC 라이트급(70.3kg) 챔피언 '프레데터' 찰스 올리베이라(35, 브라질)가 홈 브라질에서 부활을 노린다.
UFC 라이트급 랭킹 4위 올리베이라는 오는 12일(한국시간) 브라질 리우데자네이루 파르마지 아레나에서 있을 UFC 파이트 나이트 '올리베이라 vs 감롯' 메인이벤트서 8위 '게이머' 마테우슈 감롯(34, 폴란드)과 격돌한다.
타이틀전 실신 KO 패배 후 3개월 반 만에 돌아온다. 올리베이라(35승 11패 1무효)는 지난 6월 UFC 317에서 열린 라이트급 타이틀전에서 전 UFC 페더급 챔피언 일리아 토푸리아에게 1라운드 2분 27초 만에 펀치를 맞고 쓰러졌다. 13년 만의 KO패였다.
그는 "아버지는 내게 그날 일어난 일은 그날로 끝내라고 조언했다. 불행히 KO패를 당했지만 집으로 돌아가 다시 훈련하며 UFC에게 복귀전을 잡아달라고 요청했다"고 밝혔다.
6년 만에 브라질 홈 팬들 앞에서 치르는 복귀전이라 더 특별하다. 올리베이라의 마지막 홈경기인 2020년 브라질리아 대회는 코로나19 팬데믹으로 인해 무관중으로 치러졌다. 올리베이라는 "이렇게 가슴이 두근거리는 건 오랜만이다. 홈 팬들이 열광하며 가까이서 날 지켜볼 거란 사실에 큰 동기부여가 된다"고 전했다.
올리베이라의 상대는 경기 18일 전 갑자기 감롯(25승 3패 1무효)으로 교체됐다. 원래 상대였던 라파엘 피지예프가 무릎 부상으로 인해 빠지자 감롯이 대타로 나섰다. 감롯은 "올리베이라와의 경기는 내게 타이틀전이나 마찬가지다. UFC와 계약했을 때 내 꿈은 세계 최고의 선수들과 싸우는 거였고, 지금 그 꿈을 좇고 있다"고 소감을 밝혔다.