이대성의 '원맨쇼', 삼성 농구에 독 되나

2년 만에 코트에 돌아온 이대성(서울 삼성)이 시즌 초반, 팀에 녹아들지 못하는 플레이로 아쉬움을 주고 있다.삼성은 올시즌 개막 3경기에서 1승 2패를 거두며 공동 7위에 올라있다. 최근 4년연속 최하위에 그쳤던 삼성이지만, 개막전에서 우승후보 부산 KCC(82-89)를 상대로 선전하고, 대구 한국가스공사(98-76)를 대파하는 등, 지난 시즌과는 달라진 경기력으로 기대감을 높였다.하지만 팀의 선전과는 별개로, 이대성의 경기력은 아쉬움을 주고 있다. 이대성은 삼성 유니폼을 입고 3경기 평균 29분 28초를 뛰며 평균 8점 4.7리바운드 3.7어시스트 2.3스틸이라는 저조한 기록을 남겼다. 내용 면에서도 필드골 성공률이 34.6%, 3점슛 성공률이 27.3%에 그치고 있으며 평균 턴오버가 3개에 이를 정도로 효율성이 매우 떨어진다.이대성은 2013년 프로에 데뷔한 이래 울산 현대모비스, 전주 KCC(현 부산), 고양 오리온스(현 고양 소노), 가스공사, B리그 시호스즈 미카와(일본) 등에서 활약했다. 전성기에는 KBL에서 보기드문 190㎝대의 장신에 볼 핸들링과 돌파력, 슈팅능력, 수비력을 겸비한 '육각형 듀얼 가드'로 평가받았다.2024년 5월 일본 생활을 마치고 삼성에 입단하며 KBL로 복귀했지만, 시즌을 앞두고 십자인대가 파열되는 중상을 다하며 1년 공백기를 거친 끝에 올시즌에야 삼성에서 늦은 데뷔전을 치르게 됐다. 삼성은 이대성의 복귀와 더불어 앤드류 니콜슨, 이관희 등을 영입하며 반등을 기대했다.이대성이 삼성행을 선택한 가장 큰 이유 중 하나는 '포인트가드' 역할을 맡을 수 있다는 조건이었다. 이대성은 지난해 삼성 입단 기자회견 당시, 원소속팀인 대구 한국가스공사와 FA 이적논란을 불사하며 삼성행에 매력을 느낀 이유에 대하여 "삼성이 포인트가드로 뛸 수 있는 기회를 제공하기로 약속했다"고 밝힌 바 있다.볼소유욕이 강한 이대성에게 포인트가드 역할에 대한 집착은 유명하다. 이대성은 신장과 플레이스타일상 국내에서는 2번(슈팅가드)이나 3번(스몰포워드)으로 뛰어야 했던 경우가 많았다. 자신을 포워드로 분류하는 대학농구 시스템이 자신과 맞지 않는다며 중앙대를 중퇴하고 하와이의 브리검영대로 편입하기도 했다. 오리온이나 가스공사 시절에는 마침내 자신이 원하는 1번 역할로 활약하며 국내 선수 득점 1위까지 차지했다. 오랫동안 우수한 포인트가드와 국내 선수 득점원 부족으로 애를 먹었던 삼성으로서도 이대성의 영입에 거는 기대가 컸다.문제는 이대성이 주전 1번으로 뛰었을 때 소속팀의 성적은 그리 좋지 않았다는 것이다. 이대성은 포인트가드로서 동료들의 움직임을 살려주는 이타적인 플레이보다는, 먼저 본인의 공격이 풀려야 다른 플레이도 살아나는 유형에 가깝다. 그래서 이대성의 개인성적은 뛰어나도 팀은 패배하는 경우도 많았다.이대성이 전성기를 보냈던 울산 현대모비스 시절에는 양동근(현 현대모비스 감독)이라는 리그 최정상 가드를 보조하는 위치였다. 이대성이 처음 1옵션으로 올라선 오리온 시절의 성적은 잘할 때도 리그 중위권에 불과했고, 한 시즌만 뛰었던 가스공사는 9위로 플레이오프 진출조차 실패했다.어느덧 35세의 노장이 됐지만 삼성에서도 이런 문제점은 개선되지 않고 있다. 볼을 자주 끌면서 공격제한시간의 절반 이상을 홀로 소비하다가 동료들에게 죽은 패스를 떠넘기거나, 무리한 일대일을 시도하다가 불발되는 장면이 반복되고 있다.이대성의 이런 문제점이 가장 극명하게 드러난 경기가 지난 9일 수원 KT(66-74)전이었다. 이날 이대성은 팀에서 가장 많은 31분 24초를 소화했지만 7점 3리바운드 5어시스트 3스틸에 그쳤다. 야투는 9개를 던져 고작 3개를 넣는데 그쳤다.이대성은 이날 자신의 마크맨으로 나선 문성곤의 견고한 수비에 막혀 별다른 힘을 쓰지 못했다. 자신보다 더 크고 힘이 좋은 문성곤을 상대로 이대성이 무리한 공격을 시도하다가 빗나가면 곧장 KT의 역습찬스로 이어졌다. 결국 삼성은 이대성이 코트에 있을 때마다 볼 흐름이 제대로 돌지 않았다.삼성의 1옵션 외국인 선수 앤드류 니콜슨은 가스공사 시절 3시즌 연속 평균 20점 이상에 필드골 성공률 50%을 기록한 리그 최고의 득점원이다. 지난 시즌도 21점으로 자밀 워니(SK)에 이어 2위에 올랐다.하지만 니콜슨은 삼성 유니폼을 입고 3경기에서 평균 21분 58초를 뛰며 13.0점 6.3리바운드, 2점슛 성공률 36%, 필드골 성공률 36.1%로 저조하다. 단지 니콜슨 개인의 부진보다는, 상대의 끊임없는 스위치 수비 상황에서 적절한 타이밍에 니콜슨을 향한 볼배급이 이뤄지지 않는 탓도 크다. 빠른 공수전환과 외곽슛을 추구하는 삼성의 농구에서, 포인트가드인 이대성의 경기운영 스타일에 변화가 없다면 계속해서 엇박자가 날 가능성이 높아진다.김효범 삼성 감독은 "선수의 플레이는 결국 감독의 책임"이라고 밝히며 "이대성이 패스를 주고받지 않고 공을 오래 끄는 부분에 대해서는, 비디오 미팅을 통해 맞춰 가야 한다. 이원석이 부상으로 빠진 것도 아쉽다. 이원석이 복귀하면 니콜슨의 스페이싱을 활용하여 득점으로 연결하는 부분이 앞으로 더 좋아질 것"이라는 기대감도 드러냈다.이대성이 과연 김효범 감독이 기대하는 팀 플레이에 얼마나 빨리 녹아 들 수 있느냐에 따라, 올 시즌 삼성의 팀 성적도 좌우될 전망이다.