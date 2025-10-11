장나라, 24년 만의 첫 고정 예능... 왜 '바퀴 달린 집'이었을까?

지난 2008년 KBS에서는 평소 화려한 입담을 자랑하지만 예능에서는 좀처럼 보기 힘들었던 영화배우 박중훈이 진행하는 토크쇼 <박중훈 쇼, 대한민국 일요일 밤>을 편성했다. <박중훈쇼>는 진행자 박중훈의 화려한 영화계 인맥을 앞세워 1회 게스트 장동건, 2회 게스트 정우성 등 스타 배우들을 대거 섭외했지만, 높은 화제성에 비해 시청률은 기대만큼 높지 않았고 결국 2009년4월 17회 만에 막을 내렸다.
지난 2012년에는 SBS에서 2009년 <선덕여왕>, 2010년 <대물>로 2년 연속 지상파 연기대상 대상을 수상한 스타배우 고현정을 전면에 내세운 <고쇼>를 편성했다. 고현정의 첫 토크쇼 진행으로 많은 화제를 모으면서 시작한 <고쇼>는 방영 3개월 만에 두 자리 수 시청률을 기록하며 성공적으로 자리 잡는 듯 했다. 하지만 <고쇼> 역시 런던 올림픽 직후 시청률이 떨어지더니 해를 넘기지 못하고 종영했다.
박중훈이나 고현정처럼 아무리 한 시대를 풍미했던 스타라 해도 자신의 이름을 전면에 내세운 예능 프로그램을 진행하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 작년 SBS 연기대상에서 대상을 수상했던 이 배우는 자신의 데뷔 첫 고정 예능을 이미 4번의 시즌을 성공적으로 마친 검증된 프로그램으로 선택했다. 12일 첫 방송되는 tvN의 <바다 건너 바퀴 달린 집:북해도편>에 출연하는 장나라가 그 주인공이다.
시즌 4까지 방송된 잔잔한 여행 힐링 예능