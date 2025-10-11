장나라, 24년 만의 첫 고정 예능... 왜 '바퀴 달린 집'이었을까?

<바퀴 달린 집> 홈페이지

2020년에 첫 방송된 <바퀴 달린 집>은 2년6개월 동안 4번의 시즌이 제작·방송됐다.2020년 6월 첫 방송돼 2022년12월까지 2년 6개월 동안 4개의 시즌이 방송된 <바퀴 달린 집>은 바퀴 달린 집을 타고 전국을 유랑하며 소중한 이들을 초대해 하루를 살아보는 리얼 버라이어티 프로그램이다. <신서유기>와 <삼시세끼> 등으로 대표 되는 나영석PD의 예능 프로그램들이 게임과 미션이 중요한 요소로 등장하는 반면에 <바퀴 달린 집>은 소소한 재미를 주는 '힐링 예능'의 성격이 강한 프로그램이다.2013년부터 2015년 초까지 <아빠 어디가?>에 고정 출연하면서 여행 위주의 힐링 예능에 출연한 경험이 있는 배우 성동일은 <바퀴 달린 집>에서도 편안하면서도 유쾌한 매력을 보여줬다. 특히 <응답하라> 시리즈의 '개딸 아빠'답게 시즌1 첫 회에서 <응팔>의 혜리, 10회에서는 <응칠>의 정은지가 게스트로 출연하기도 했다(시청자들이 애타게 기다린 <응사>의 고아라는 아직 출연하지 않았다).영화 <아저씨>와 드라마 <미생>, <송곳> 등에서 소름 끼치는 악역 연기를 선보이며 시청자들의 미움을 받았던 김희원은 <바퀴 달린 집>을 통해 섬세하고 수줍은 성격으로 반전 매력을 선사했다. 영화나 드라마 속 거친 이미지를 생각하고 <바퀴 달린 집>을 찾은 게스트들은 하나 같이 김희원의 숨겨진 매력에 빠져 들었고 김희원은 성동일과 전 시즌을 함께 하며 시청자들에게 친근한 이미지를 다가갔다.성동일과 김희원이 전 시즌에 출연한 것과 달리 막내는 매 시즌 교체됐다. 시즌1에서는 드라마 <사랑하고 싶다>에서 성동일과 부자 관계로 나왔던 여진구가 출연했고 시즌2에서는 김희원과 영화 <불한당:나쁜 놈들의 세상>에 함께 출연한 임시완이 출연했다. 시즌3에서는 성동일, 김희원과 접점이 없었던 공명이 막내로 나왔고, 시즌 4에서는 입대한 공명 대신 SF9 출신 배우의 로운이 새로운 막내로 합류했다.3~5%의 시청률을 기록하며 꾸준하게 사랑 받았던 <바퀴 달린 집>은 2021년9월 시즌3가 방송되기 전 <빌려드립니다 바퀴 달린 집>이라는 '스핀오프'가 방송되기도 했다. 영화 <해적: 도깨비 깃발>의 출연 배우들인 한효주와 강하늘, 이광수, 권상우, 채수빈 등이 성동일과 김희원에게 열쇠를 빌려 바퀴 달린 집에서 살아보는 컨셉으로 3회에 걸쳐 방송됐다(하지만 시청률은 본 편에 비해 다소 떨어졌다).