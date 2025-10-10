이혼 요구하는 아내의 실체, 40년 전 영화의 불편한 진실

▲영화 <포제션>의 한 장면. 찬란

서베를린은 <포제션>의 배경이자 또 다른 주인공이다. 1961년 세워진 베를린 장벽은 단순한 물리적 장벽이 아니라, 이념과 인간 관계의 단절을 상징했다. 줄랍스키는 베를린 장벽으로 부부의 관계를 은유한다. 마크와 안나는 서로를 이해할 수 없어 하며 끊임없이 싸운다. 안나는 말한다. "나는 더 이상 당신의 소유물이 아니야."



그녀는 억눌린 여성으로서, 한 개인으로서의 해방을 외친다. 하지만 그 외침은 자유의 선언이 아니라 광기의 비명에 가깝다. 줄랍스키는 냉전 시대의 인간이 겪는 존재적 고립과 분열을 시각화했다. 사랑이든 국가든, 소유하려는 욕망이 인간을 얼마나 쉽게 괴물로 바꾸는지를 보여주는 것이다.



'포제션'은 두 가지 의미, 빙의와 소유를 동시에 품고 있다. 안나는 알 수 없는 악이 빙의한 듯 보이지만, 사실 그녀가 스스로 만들어낸 욕망의 그림자다. 마크 또한 아내를 소유하려는 집착에 스스로를 파멸시킨다. 그렇게 그들은 서로를 잃어버림으로써 자신을 잃고, 그 끝에서 탄생하는 건 괴물 같은 존재일 뿐이다.



이 영화는 정치적 은유, 심리적 공포, 초현실적 판타지가 뒤섞여 있는 독보적인 작품이다. 줄랍스키는 관객에게 친절하지 않다. 설명하지 않고 감정을 강요하지도 않는다. 대신 그는 모든 걸 느끼게 만든다. 그 감각은 불쾌하고 혼란스럽지만 묘하게 중독적이다. 보는 이로 하여금 자신의 내면 속 괴물을 마주하게 하기 때문이다.



미치지 않으면 살 수 없었던 사람들



줄랍스키가 던지는 질문은 단순하다. "미친 시대를 살아가는 우리는 얼마나 제정신인가?" 냉전 시대의 분단 도시에서, 사랑과 증오가 뒤섞인 부부가 서로를 파괴해가는 모습은 단지 개인의 비극이 아니다. 이념과 권력, 체제와 욕망에 의해 찢겨나가는 인간의 초상이다.



<포제션>은 40년이 훌쩍 지난 지금 봐도 매우 낯설고 불친절하다. 하지만 그 불친절함이야말로 이 영화의 본질임을 잊지 말아야 할 것이다. 사랑과 광기, 자유와 소유, 인간과 괴물의 경계를 허물어뜨리며 관객에게 끝없는 질문을 던진다.



이 영화는 답을 주지 않는다. 대신 파괴적 이미지와 광기의 연기로 관객을 몰아붙인다. 하지만 바로 그 불편함 속에서 해방감을 느낄 수 있다. 안나와 마크는 결국 서로를 파괴함으로써 완전히 하나가 되는 것이다. 사랑은 그렇게 끝난다. 어쩌면 시작되는지도 모른다. <포제션>은 그 불가능한 사랑의 끝에서 태어난 괴물 같은 걸작이다.

