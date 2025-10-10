이혼 요구하는 아내의 실체, 40년 전 영화의 불편한 진실

제2차 세계대전의 상흔 속에서 태어나 예술적 자유를 좇아 유럽을 떠돌던 감독, 안드레이 줄랍스키. 그는 세상과 타협하지 않는 예술가였다. 그가 남긴 영화들은 모두 파격과 실험, 그리고 광기로 점철되어 있다. 줄랍스키의 대표작으로 꼽히는 1981년작 <포제션>은 그런 그의 세계관이 극단으로 치달은 결과물이다.
이 영화에는 프랑스 국민 배우 이자벨 아자니와 젊은 시절의 샘 닐이 출연했다. 둘 다 훗날 "인생에서 가장 고통스러운 촬영이었다"라고 회상할 만큼, 단순한 공포영화나 심리극이 아니다. 사랑의 붕괴와 인간의 광기, 그리고 존재의 정체성까지 뒤섞어 놓은, 일종의 악몽 같은 예술 실험이다.
1980년대 초 서베를린이라는 분단 도시를 배경으로 펼쳐지는 <포제션>은, 첩보원 남편 마크와 그의 아내 안나가 서서히 서로를 파괴해가는 과정을 그린다. 영화 초반, 안나는 이유도 모른 채 이혼을 요구하고 마크는 점점 무너진다. 부부는 서로를 원망하고 욕망하며 동시에 증오한다. 그리고 그 파국의 끝에서 우리는 인간적 설명이 불가능한 '무언가'를 목격한다.
안나의 불안과 절망은 단순한 불륜이나 가정의 문제로 축소되지 않는다. 그것은 시대와 사회, 인간 본성의 균열을 드러내는 징후다. 줄랍스키는 베를린이라는 도시가 가진 '분단의 상처'를 인간의 내면으로 끌고 와, 사랑이라는 이름으로 서로를 소유하려는 두 인간의 파괴적 욕망을 가감 없이 보여준다. 44년 만의 재개봉이다.
이혼, 빙의, 그리고 '촉수 괴물'