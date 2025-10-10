'수비 불안'에 발목 잡힌 이창원호, 모로코에 무릎 꿇었다

끝내 수비 불안을 극복하지 못했다.
이창원 감독이 이끄는 대한민국 U20 축구 대표팀은 10일 오전 8시(한국시간) 칠레 엘 테니엔테서 열린 '2025 국제축구연맹(FIFA) 칠레 U20 월드컵' 16강서 모로코에 2-1로 패배했다.
시작부터 치고받는 흐름이 나왔고, 대표팀은 이른 선제 실점을 내줬다. 전반 8분 혼전 상황이 지속된 가운데 자비르의 바이시클 킥이 그대로 신민하 무릎에 굴절되면서 고개를 숙였다. 이후 대표팀은 계속해서 공세를 펼쳤고, 전반 44분 페널티 박스 안에서 최병욱이 넘어지는 장면서 FVS(비디오 판독 신청권)를 신청했으나 끝내 페널티킥으로는 이어지지 않았다.
후반에도 대표팀은 시작과 함께 거센 압박을 통해 기회를 만드는 듯했지만, 무위에 그쳤고 결국 추가 실점을 헌납했다. 후반 13분 우측에서 올라온 크로스를 자비르가 머리로 골망을 흔들었다. 2번의 실점이 나온 가운데 신민하·손승민·김현오·최승구가 차례로 공격적인 장면을 연출했고, 종료 직전 페널티킥 기회를 얻어내는 데 성공했다.
이후 키커로 나선 김태원이 깔끔하게 성공시키며 만회 골을 터뜨렸지만, 시간이 부족했다.
고질적 수비 불안에 발목 잡힌 대표팀