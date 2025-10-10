'만년 최하위' 페퍼저축은행, 탈꼴찌 넘어 '다크호스'로

V리그 남자부는 지난 2013년 러시앤캐시 베스피드(현 OK저축은행 읏맨)가 창단하면서 7구단 체제가 됐다. 2011년 6구단 IBK기업은행 알토스가 창단하면서 남자부와 균형을 맞췄던 여자부는 다시 구단 숫자에서 남자부에 뒤지게 된다. 따라서 지난 2021년 V리그 여자부의 7번째 구단 페퍼저축은행 AI페퍼스가 창단했을 때 V리그를 운영하는 한국배구연맹은 물론 배구팬들도 크게 기뻐했다.
하지만 어렵게 창단한 페퍼저축은행의 수준은 기존 구단들에 한참 미치지 못했다. 2년 연속 외국인 선수와 신인 드래프트 전체 1순위 지명권을 얻는 혜택을 가졌음에도 전력을 빠르게 정비하지 못한 페퍼저축은행은 창단 후 세 시즌 연속 최하위에 머물렀다. 특히 조 트린지 감독이 이끌었던 2023-2024 시즌에는 V리그 여자부 역대 최다연패(23연패)라는 불명예 기록을 세우며 암흑기의 정점을 찍었다.
페퍼저축은행은 지난 시즌에도 36경기에서 11승25패(승점 35점)를 기록하며 네 시즌 연속 최하위를 기록했다. 하지만 6위와도 멀찍이 차이가 났던 첫 세 시즌과 달리 지난 시즌 6위 GS칼텍스 KIXX와의 승점 차이는 단 4점이었다. 그리고 장소연 감독이 부임한 지난 시즌 창단 후 처음으로 두 자리 승 수를 기록한 페처저축은행은 이번 시즌 창단 5시즌 만에 '탈꼴찌'라는 또 하나의 목표를 달성하려 한다.
후반기 추락으로 4시즌 연속 최하위