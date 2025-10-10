'만년 최하위' 페퍼저축은행, 탈꼴찌 넘어 '다크호스'로

한국배구연맹

페퍼저축은행이 좋은 성적을 올리려면 결국 주장 박정아가 공수에서 제 역할을 해줘야 한다.페퍼저축은행은 지난 시즌이 끝나고 아시아쿼터 장위와의 재계약을 희망했지만 중국 당국에서 올해 열리는 중화인민공화국 전국운동회로 해외파 선수들의 복귀를 지시하면서 중국으로 돌아갔다. 여기에 대체 외국인 선수로 들어와 주공격수로 활약했던 테일러와의 재계약도 하지 않기로 했다. 그렇게 페퍼저축은행은 '전력의 절반'이라 할 수 있는 외국인 선수와 아시아쿼터를 다시 선발하게 됐다.외국인선수 드래프트에서 1순위 기업은행이 빅토리아 댄착과 재계약하면서 실질적인 1순위 지명권을 행사하게 된 페퍼저축은행은 뛰어난 운동 능력과 파워를 자랑하는 미국 출신의 조 웨더링튼(등록명 조이)을 지명했다. 아시아쿼터로는 지난 시즌 GS칼텍스에서 활약했던 와일러를 지명했다가 와일러가 부상으로 낙마하면서 일본 국가대표 출신 미들블로커 시마무라 하루요를 대체 선수로 영입했다.최근 세 시즌 연속으로 리시브 효율 최하위에 머물렀던 페퍼저축은행은 FA시장에서 '살림꾼' 고예림을 총액 3억7000만원에 영입했다. 고예림은 최근 두 시즌 동안 169득점에 그칠 정도로 공격력이 다소 약해졌지만 안정된 서브 리시브와 풍부한 경험을 두루 겸비했다. 물론 '오버페이'라는 지적도 있지만 고질적인 수비 약점에 젊은 선수들이 많은 페퍼저축은행에 고예림이 꼭 필요한 선수인 것은 분명하다.페퍼저축은행은 결국 주장이자 토종 에이스인 박정아가 활약해야 성적을 낼 수 있는 팀이다. 박정아는 페퍼저축은행 이적 후 두 시즌 동안 각각 468득점과 484득점을 기록하며 명불허전의 공격력을 뽐냈지만 리시브 효율은 12.84%, 13.47%로 아웃사이드히터로는 낙제점이었다. 박정아가 '리시브 공포증'을 극복하지 못한다면 다가올 2025-2026 시즌에도 집중적인 목적타 서브의 희생양이 될 수밖에 없다.페퍼저축은행은 지난 9월에 열린 컵대회에서도 조별리그에서 3전 전패를 당하면서 탈락했다. 하지만 V리그에서 외국인 선수 조이와 아시아쿼터 시마무라가 합류해 기대에 부응하는 활약을 해준다면 페퍼저축은행의 전력은 크게 좋아질 수 있다. 여전히 많은 배구팬들은 이번 시즌에도 페퍼저축은행을 꼴찌 후보로 분류하지만 페퍼저축은행이 돌풍을 일으킨다면 V리그는 더욱 흥미롭게 전개될 것이다.