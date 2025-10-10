"지상파 예능 맞아?" 이서진·김광규 매니저 체험기, 웃음 폭탄 터졌다

SBS

SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'SBS의 신규 예능 <내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진>(이하 '비서진')이 시작부터 깜짝 인기 몰이에 돌입했다.지난 3일 첫 방영된 <비서진>은 공개외 동시에 5.3%의 비교적 높은 시청률(닐슨코리아 전국 기준)을 기록하는가 하면 글로벌 OTT 넷플릭스의 한국 인기 시리즈 Top10에 곧바로 진입, 최고 순위 2위까지 오르는 파란을 일으켰다.넷플릭스 오리지널도 아니고 엄청난 제작비가 투입되는 TV 드라마 시리즈도 아닌 점을 감안하면 <비서진>은 기대를 뛰어 넘은 성적을 거둔 셈이다. 뿐만 아니라 SBS가 운영 중인 각종 유튜브 채널을 통해 소개된 편집 동영상들은 최대 수 십만 조회수를 기록할 정도로 쏠쏠한 인기를 얻고 있다.각종 <비서진> 영상 속 댓글 또한 "모처럼 지상파 예능을 보고 웃었다" , "이서진-김광규 조합 너무 웃겼다" 등 대부분 호평 일색이다. <비서진>이 처음 등장한다는 소식이 알려졌을 때만 하더라도 그저 평범한 연예인 매니저 체험 정도로 예상하는 이가 많았다. 하지만 <비서진>은 이런 예상을 뛰어넘어 하반기 지상파 예능의 다크호스로 떠오르고 있다.