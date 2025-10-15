정서학대 1만 건... 어른이 망쳐 놓은 아이들의 세계

어른이 바라보는 세상이 아이에게 닿지 않듯이, 아이들이 보는 풍경 또한 어른들에겐 보이지 않는다. 차이라면 어른은 아이의 세계를 안다고 믿지만, 아이들은 그렇지 않단 것이랄까.
<우리집>은 집, 즉 가정의 의미를 아이의 시선에서 돌아보는 영화다. 2016년 작 <우리들>로, 아이들의 성장서사를 인상적으로 그려낸 윤가은 감독이 3년 만에 내놓은 두 번째 장편이다. 독자적 시선을 갖춘 인물 고갈에 허덕여온 한국 영화계가 간만에 맞이한 수준급 감독으로, 전편에 이어 또 한 번 아이들의 시선에서 이야기를 풀어냈다.
<우리들>이 관계를 말했다면, 한 글자만 달라진 <우리집>은 집을 말한다. 물리적인 의미의 집일 수 있겠으나, 집이 그저 시멘트 벽돌과 지붕으로만 이루어진 건조물은 아닌 것이다. 그 안에 든 사람들, 사람들이 맺는 관계, 관계 안에 깃든 정이며 마음이 모여 우리가 집이라 부르는 총체를 이룬다. 윤가은 감독은 <우리집>에서 두 가정의 아이를 비춘다. 하나는 번듯한 집에 살지만 돌봄으로부턴 소외된 아이들이다. 또 하나는 부모의 사랑은 남부럽지 않아도 집이라 불리는 공간을 지탱하기 어려운 아이다. 그 모두가 한국사회에 실재하는 단면이란 점에서 <우리들>은 지극히 사실적 문제의식을 담고 있는 작품이다.