정서학대 1만 건... 어른이 망쳐 놓은 아이들의 세계

스틸컷여느 날처럼 하나가 홀로 마트에서 장을 보고 있던 어느 날이다. 하나의 눈에 두 아이가 들어온다. 유미(김시아 분)와 유진(주예림 분) 자매로, 그 넓은 마트를 자매 둘이 활보하며 물건을 담고 있는 것이다. 어른들의 눈엔 특별해보이지 않는 그 광경이 하나의 시선에선 자못 인상적이었던 듯. 아마도 어른 없이 장 보는 이가 이 마트, 나아가 이 동네에 오로지 이들 뿐이기 때문이었을 테다. 그로부터 영화는 하나가 유미와 유진을 주의 깊게 관찰하고 마침내 다가서 관계를 맺기까지를 뒤따른다.유미와 유진은 하나와는 또 다른 문제를 안고 있다. 이들이 홀로 장을 보는 이유는 하나의 사정과는 완전히 다르다. 하나가 가정불화로 고심하고 있다면, 유미와 유진은 돌봄공백에 놓여 있다. 건설현장을 전전하며 돈을 버는 엄마와 아빠는 일을 찾아 지방으로 간 지 한참이고, 이들 자매가 홀로 집에 남아 벌써 며칠 째 생활하고 있다고. 하나보다 몇 살이나 어린 이들 소녀가 제 삶을 책임진다는 게 그리 쉬운 일은 아니지만 언니 유미가 철없는 동생 유진을 챙기며 무탈히 며칠을 나고 있는 모양이다.영화는 하나가 유미, 유진과 함께 시간을 보내며 빚어지는 일련의 이야기를 다룬다. 하나의 집에선 하나가 한때 가족의 가장 화목했던 순간을 재현하고자 함께 가족여행 떠나기를 추진하는 과정이 펼쳐지고, 유미와 유진은 새로운 세입자가 들어오고 집을 비워줘야 하는 상황에 내몰리는 것이다. 좀 더 나이가 많고 그나마 세상 물정을 아는 하나가 두 과제 모두에서 앞장서 총대를 메지만, 영화가 전개될수록 그녀 또한 아직은 어린애란 사실만이 부각될 뿐이다.