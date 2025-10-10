무게감 덜고 치열함 더했다, '고도를 기다리며'의 유쾌한 변주

(주)파크컴퍼니

연극 <고도를 기다리며를 기다리며> 공연 사진에스터와 밸은 <고도를 기다리며> 무대에 오를 날을 기다린다. 하염없이 기다리지만 언제 무대에 오를 수 있다는 약속을 받은 건 아니다. 무대에서 무슨 일이 생겨 출연 중인 배우가 도저히 공연을 이어갈 수 없는 상황이 되어야만 에스터와 밸이 무대에 설 수 있다. 다시 말해 공연이 순탄하게 진행된다면 에스터와 밸은 무대에 오를 수 없다. 그렇게 그들이 언젠가 연기하게 될 것이라고 믿는 블라디미르와 에스트라공처럼 기약 없는 기다림을 이어간다.대기실에는 공연 진행을 알리는 안내 방송이 울려 퍼지고, 무대 위 블라디미르와 에스트라공의 대사도 어렴풋이 들려온다. 이런 소리를 뒤로 하고 에스터와 밸은 대화를 나누고 장난을 치며 시간을 보낸다. 마치 원작에서 블라디미르와 에스트라공이 고도를 기다리며 행하는, 어찌 보면 무의미하게 보이는 일들을 연상시킨다.그러다 어느 순간 나타나는 무대조감독 로라를 보고 둘은 연출이 아닌지 묻는다. 에스터와 밸이 생각하기에 연출이 자신들을 찾아오는 순간이 바로 사고가 발생해 자신들이 무대에 올라야 하는 순간이다. 그래서 에스터와 밸은 블라디미르와 에스트라공이 고도를 기다리듯이 연출을 기다려왔던 것이다. 하지만 블라디미르와 에스트라공이 그렇듯이 에스터와 밸도 연출이 누구인지, 성별이 어떻게 되는지, 어떤 모습을 하고 있는지 전혀 아는 바가 없다. 그래서 로라를 두고 연출인지 아닌지 고민하다 용기를 내어 질문을 던진 것이다.이렇듯 <고도를 기다리며를 기다리며>에는 원작을 연상시키는 대목이 다수 등장한다. 만약 <고도를 기다리며>를 이미 관람한 관객이라면 반가운 장면과 대사, 그리고 연상되고 연결되는 장면을 느낄 수 있을 것이다. 원작을 먼저 관람하지 않았더라도 문제될 건 없다. <고도를 기다리며를 기다리며>는 원작의 주제 의식을 충실히 살리면서 위트와 유머를 더했으니, 어찌 보면 <고도를 기다리며>에 더 가까이 다가갈 수 있는 '입문서'로도 제격이다.