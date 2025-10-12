여성의 글쓰기가 금기시되던 시대, 안나가 펜을 든 이유

여성의 글쓰기가 금기시되던 영국 빅토리아 시대, 야한 상상을 하며 적나라한 사랑 이야기를 쓴 도발적인 여성 '안나'가 있었다. 안나는 신사라 불리는 이들의 성적 농담을 당당하면서도 유쾌하게 받아치는 등 당대를 지배하던 가부장적 문화에 저항했다. 안나가 스스로를 발견하고 자신의 상상을 고유한 글로 옮기기까지의 여정을 그린 뮤지컬 <레드북>이 네 번째 시즌으로 돌아왔다.
대학로 스테디셀러 뮤지컬 <여신님이 보고 계셔>를 만든 한정석 작가와 이선영 작곡가가 의기투합한 작품으로, 그동안 국내 유수의 시상식에서 작품상과 음악상, 여우주연상 등을 거머쥐며 작품성과 흥행성을 인정받았다. 초연은 세종문화회관 M씨어터, 재연과 삼연은 홍익대 대학로 아트센터 대극장을 거쳐 이번에는 유니버설아트센터에서 공연하며 극장 규모도 점차 키워왔다.
'안나' 역으로 여우주연상을 수상한 아이비가 이번에도 주인공을 소화하고, 민경아와 옥주현이 같은 역을 맡는다. 안나를 만나 사랑에 빠지고 조금씩 자신의 가치관을 바꿔나가는 변호사 '브라운' 역에는 재연부터 꾸준히 참여한 송원근과 함께 김성식, 지현우가 출연한다. 공연은 12월 7일까지 이어진다.