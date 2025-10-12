여성의 글쓰기가 금기시되던 시대, 안나가 펜을 든 이유

(주)아떼오드

뮤지컬 <레드북> 공연 사진뮤지컬 <레드북>은 규범을 당돌하게 비튼다. 뮤지컬의 배경이 되는 영국 빅토리아 시대는 '신사'의 이미지를 떠올리게 하는 동시에 여성에게 억압적인 사회다. 여성의 글쓰기는 허용되지 않았고, 기껏해야 글을 읽는 것 정도만 용인되던 시기다. 물론 현실적으로는 남성이건 여성이건 글을 모르는 사람이 많았으므로 글을 읽는 것도 일종의 특권이었다.뮤지컬에는 여성 억압의 사례들이 조금 더 소개된다. 이혼의 요건이 남성보다 여성에게 더 까다롭고, 미혼인 안나는 사람들로부터 편견 섞인 농담을 듣는다. 규범은 권력의 강압을 통해서도 유지되지만 사람들의 자발적인 순응도 규범의 유지에 크게 기여한다. 억압받는 사람들조차 규범에 의문을 품지 않을 때 규범은 더 강고해지는데, 뮤지컬의 시대적 배경이 바로 그렇다.브라운을 비롯해 뮤지컬에 등장하는 신사들은 매너와 품위를 강조하는데, 신사는 모든 면에서의 규범을 모범적으로 이행해야 하는 것을 조건으로 한다. 규범에 의문을 품지 않는 무감각이 신사를 만드는 셈이다. 브라운이 그런 신사를 상징하는데, 그는 '이게 규범이기 때문에' 여성이 글을 쓰는 것에 순수하게 거부감을 갖는다.안나는 이런 시대의 억압을 거슬러 이야기를 상상하고 글을 쓴 여성이다. 안나와 같은 여성들은 더 있었다. 로렐라이가 이끄는 '로렐라이 언덕'에 여성들이 모여 이미 글을 쓰고 있었고, 훗날 안나는 로렐라이 언덕의 일원이 되어 여성들과 함께 글을 쓴다. 누군가는 여성의 글쓰기를 두고 "스스로를 위로하는 법"이라고 말하는 등 극중에서 여성의 글쓰기가 갖는 의미가 다양하게 제시된다.또 하나 굵직하게 제시되는 도덕이자 규범은 '사랑은 불변한다'는 것이다. 이 명제를 굳게 믿은 브라운은 갑자기 이혼 사건을 수임하게 되자 고민에 빠진다. 이때 안나는 사랑은 변할 수도 있는 것임을 브라운에게 속삭이는데, 이때 발랄하게 흐르는 넘버가 '사랑은 마치'이다. 이는 규범에 오류가 있을 수 있다는 안나의 지적이기도 한데, 이때부터 브라운의 성찰이 시작된다.곧이어 브라운은 안나의 말을 따라 판사들 앞에서 변론을 이어간다. 판사들은 브라운보다 더 강하게 사랑을 불변한다고 믿었다. 동시에 판사는 규범을 수호하고 유지하며 정당화하는 기능을 하는 상징적인 존재인데, 브라운의 변론에 판사들의 태도도 조금씩 변화한다. <레드북>이 규범을 비트는 방식이다.