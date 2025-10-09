프랑스와 연장전 끝에 실점... 일본, U20 월드컵 탈락

연합뉴스/AFP

2025 FIFA U20 월드컵 16강 경기에서 일본이 연장전 끝에 프랑스에 패했다.A조에서 개최국 칠레를 2위로 밀어낼 정도로 3게임 전승 7득점 무실점 기세를 올리며 이번 U20 월드컵 유력 우승 후보로 떠오른 일본이 연장 후반 마지막 고비를 넘지 못하고 프랑스에게 패하면서 분루를 삼켰다.버나드 디오메데 감독이 이끄는 프랑스 20세 이하 축구대표팀이 한국 시각으로 9일 오전 8시 칠레 산티아고에 있는 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스에서 벌어진 2025 FIFA(국제축구연맹) U20 월드컵 16강 토너먼트에서 일본을 연장 추가 시간 페널티킥 결승골로 무너뜨리며 8강에 올라 노르웨이를 만나게 됐다.후나코시 유조 감독이 이끌고 있는 일본 U20 대표팀은 이번 대회 A조에서 이집트, 칠레를 똑같이 2-0으로 물리친 다음 뉴질랜드까지 3-0으로 돌려보내며 가장 강력한 우승 후보라고 자신했지만 유럽의 강호 프랑스의 수비벽을 끝내 넘지 못했다.프랑스가 E조 3위로 16강에 턱걸이를 한 셈이지만 조별리그에서 미국, 남아프리카 공화국과 나란히 2승 1패의 기록을 남겼다는 사실을 분명히 확인할 수 있는 빅 게임이었다. 브라질이 4위로 탈락할 정도로 C조(1위 모로코, 2위 멕시코, 3위 스페인)가 가장 불운한 조편성이었다고 하지만 프랑스가 3위로 16강에 올라온 E조도 결코 모자라지 않았다는 뜻이기도 하다.사상 최초로 U20 남자 월드컵 우승 트로피를 노리던 일본은 전반에만 골대 불운을 두 번이나 겪었다. 35분에 일본 에이스 사이토 슌스케의 오른발 강슛이 크로스바를 때린 것도 모자라 곧바로 1분 뒤에는 이시이 히사츠구의 왼발 노마크 중거리슛이 프랑스 골문 오른쪽 기둥 하단을 때리고 나갔다.일본은 후반에 더 결정적인 득점 기회를 만들었지만 프랑스 골키퍼의 슈퍼 세이브에 가로막히고 말았다. 전반 골대 불운을 겪은 사이토 슌스케가 고스기 케이타의 왼쪽 측면 역습 패스를 받아 상대 골키퍼와 1:1 기회를 잡은 것이다. 하지만 사이토 슌스케의 오른발 찍어차기 슛(50분)이 리산드루 올메타 골키퍼의 손끝에 걸리는 바람에 골문 왼쪽 기둥을 살짝 벗어났다.이렇게 프랑스 골문을 열지 못하던 일본은 정규 시간 종료 후 이어진 연장 30분도 거의 다 끝날 무렵 믿기 힘든 페널티킥 상황 앞에 무너지고 말았다. 119분, 프랑스 공격수 루카스 미셀이 오른쪽 측면 로빙 크로스 세컨드 볼 상황에서 절묘한 방향 전환 드리블 실력을 뽐내는 순간 일본 수비수 우메키 레이의 왼손에 공이 맞았다.프랑스 벤치는 이 순간을 놓치지 않고 FVS(축구 비디오 판독 지원 시스템) 카드를 내밀어 온 필드 리뷰를 요청했고 카티아 가르시아(멕시코) 주심이 영상 확인 후 페널티킥을 선언한 것이다. 이 절호의 기회에서 프랑스 에이스 루카스 미셀이 오른발 페널티킥 결승골(120+2분 43초)로 끝냈다.일본은 그 사이에 알렉산드레 피사노 골키퍼 대신 승부차기를 준비시켰던 아라키 루이를 들여보냈지만 오른쪽 톱 코너로 빨려들어가는 루카스 미셀의 오른발 킥을 도저히 따라가지 못했다.이렇게 8강 대진표 세 게임이 완성되었고 남아있는 자리는 10일(금) 오전에 벌어지는 16강 두 게임(미국 vs 이탈리아, 한국 vs 모로코)을 통해 확인할 수 있다.(10월 9일 오전 8시, 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스-산티아고)[골 기록 :,PK)](한국 시각)10월 10일(금) 오전 4시 30분 16강 ☆ 미국 - 이탈리아 (에스타디오 엘 테니엔테, 랑카구아)10월 10일(금) 오전 8시 16강 ☆ 한국 - 모로코 (에스타디오 엘 테니엔테, 랑카구아)10월 12일 오전 5시 8강 ☆ 스페인 - 콜롬비아10월 12일 오전 8시 8강 ☆ 멕시코 - 아르헨티나10월 13일 오전 8시 8강 ☆ 노르웨이 -