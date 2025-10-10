'다 이루어질지니'의 심상치 않은 행보, 김은숙 작가의 메시지

넷플릭스 오리지널 드라마 <다 이루어질지니>의 행보가 심상치 않다. 공개 직후 '오늘 대한민국의 TOP10 시리즈' 1위에 오르더니 3일 만에 글로벌 비영어 부문 5위에 이름을 올렸다. 현재까지도 국내 시청 순위 상위권을 지키며 흥행세를 이어가고 있다.
<다 이루어질지니>는 멜로 장인 김은숙 작가가 쓴 오랜만의 신작이다. 고대 신화 속 램프의 정령 지니(김우빈)와 선천적으로 사이코패스 기질을 가진 기가영(수지), 두 인물의 관계를 중심으로 펼쳐지는 사랑과 소동을 유쾌하게 풀어낸다. 김은숙 작가의 돋보이는 대사 감각, 거기에 판타지가 잘 어우러져 가볍게 보기 좋은 작품이다.
총 13부작으로 구성된 이 드라마는 지난 3일, 추석 연휴에 맞춰 전 회차가 동시에 공개됐다. 긴 연휴 동안 정주행하기에 적당한 길이와 템포를 가진다. 주연 배우들의 연기 호흡은 안정적이고, 조연들 역시 빈틈이 없다.
소재 또한 신선하다. 983년 만에 깨어난 램프의 정령과 현대를 살아가는 사이코패스 여인의 사랑이라니, 시간과 공간을 넘나드는 설정이 낯설게 다가온다. 특히 두 인물의 접점을 만들기 위해 '전생'이라는 장치를 더한 부분이 눈길을 끈다.
기가영이 고려 시대에 노예로 중동에 팔려간 소녀의 환생이라는 설정은, 역사 시간에 배운 '벽란도'를 떠올리게 한다. 당시 아라비아 상인들과도 교역했던 역사적 사실을 차용해 이질적인 두 인물의 로맨스에 설득력을 부여한다.
타인을 위해 세 가지 소원을 비는 가영