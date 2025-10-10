'다 이루어질지니'의 심상치 않은 행보, 김은숙 작가의 메시지

▲가영은 할머니와 마을 어른들로부터 감정의 언어를 익히며 자랐다 넷플릭스 <다 이루어질지니> 예고편 갈무리

이 과정에서 마을 사람들도 변하며 성장해 간다. 처음엔 두려워했던 이들이 점차 가영을 이해하고, 아이가 돌발 행동을 할 때마다 함께 가르치며 다독였다. 낫을 손에 쥐면 글자를 알려주고, 망치를 휘두르려고 하면 목공을 알려주는 식이다.



아프리카 속담인 "한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다"를 절로 떠올리게 된다. 램프의 정령이나 죽음의 천사보다 더 위험할 수도 있었던 한 명의 아이를 마을이 마음을 모아 품는 이야기다. 혐오와 분열이 일상화된 지금의 현실을 생각하면 오히려 이 이야기가 판타지처럼 느껴진다.



세대, 성별, 인종 등 서로 다르다는 이유로 갈등이 심화되는 시대, <다 이루어질지니>는 '공동체의 사랑'이라는 오래된 메시지를 다시 꺼내 든다. 정신분석학자 에리히 프롬이 그의 저서 '사랑의 기술'에서 말했듯, 배우고 익혀야 하는 기술이다.



책을 꼭 읽지 않더라도 제목만큼은 기억해 두자. 사랑은 단순한 감정이 아니라, 누구나 배우고 익혀야 하는 기술이라는 것. 추석 연휴의 끝자락, 둥근 보름달 아래에서 우리가 진정 빌어야 할 소원이 아닐까. 사랑은 타고나는 게 아니다.

