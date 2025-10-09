'인천 명예시민' 스테판 무고사, 사실상 K리그2 우승 결정골

▲
84분 4초, 수원 삼성 블루윙즈 이민혁이 왼발 발리슛으로 동점골을 터뜨리는 순간심재철, Ohmynews
수원 삼성 블루윙즈(승점 60)는 현실적으로 선두를 추격하기보다는 남아있는 일곱 게임을 통해 3위 팀의 추격을 따돌리는 것이 더 중요하게 되었다. 현재 3위 전남 드래곤즈(승점 55), 4위 부천 FC 1995(승점 53), 5위 김포 FC(승점 51)의 추격 기세가 매섭기 때문이다. K리그2 최종 순위 2위는 K리그1 최종 순위 11위 팀과 승강 플레이오프를 치를 수 있지만, 3~5위 세 팀은 피말리는 K리그2 플레이오프에서 살아남아야 K리그1 최종 10위 팀을 만날 수 있다.
이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 12일 오후 4시 30분 탄천 종합운동장으로 찾아가 성남 FC(8위)를 만나며, 수원 삼성 블루윙즈(2위)도 같은 날 오후 2시 천안 시티 FC(12위)를 빅 버드로 불러들인다.
2025 K리그2 결과
(10월 8일 오후 2시, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 1-1 수원 삼성 블루윙즈
[골, 도움 기록 : 스테판 무고사
(64분 4초,도움-이명주) / 이민혁(84분 4초)]
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 신진호(57분↔스테판 무고사
), 박승호(88분↔강윤구)
MF : 로우(57분↔김보섭), 정원진(72분↔델브리지), 이명주, 제르소
DF : 이주용, 김건웅, 김건희, 김성민(88분↔이상기)
GK : 민성준
◇ 수원 삼성 블루윙즈
(3-4-3 감독 : 변성환)
FW : 파울리뇨(57분↔박지원
), 일류첸코, 세라핌
MF : 이기제(68분↔김현), 이규성(87분↔최영준), 홍원진, 정동윤
DF : 정석환, 한호강, 조윤성(68분↔이민혁)
GK : 김민준
◇ 2025 K리그2 현재 순위표
1 인천 유나이티드 FC 70점 21승 7무 5패 59득점 25실점 +34
2 수원 삼성 블루윙즈 60점 17승 9무 7패 62득점 44실점 +18
3 전남 드래곤즈 55점
15승 10무 8패 55득점 44실점 +11
4 부천 FC 1995 53점
15승 8무 10패 52득점 47실점 +5
5 김포 FC 51점
13승 12무 8패 41득점 28실점 +13
6 부산 아이파크 51점
13승 12무 8패 41득점 35실점 +6
7 서울 E랜드 FC 49점
12승 13무 8패 48득점 42실점 +6
8 성남 FC 48점
12승 12무 9패 35득점 28실점 +7
9 충남아산 FC 40점 9승 13무 11패 42득점 41실점 +1
10 화성 FC 36점 8승 12무 13패 32득점 40실점 -8
11 경남 FC 33점 9승 6무 18패 31득점 53실점 -22
12 천안시티 FC 28점 7승 7무 19패 38득점 57실점 -19
13 충북청주 FC 27점 6승 9무 18패 29득점 54실점 -25
14 안산 그리너스 22점 4승 10무 19패 23득점 50실점 -27
◇ 2025 K리그2 인천 유나이티드 FC, 수원 삼성 블루윙즈 남은 일정
1위 인천 유나이티드 FC
(현재 승점 70
)
성남 FC(A), 안산 그리너스(A), 경남 FC(H), 부산 아이파크(H), 전남 드래곤즈(A), 충북청주 FC(H)
2위 수원 삼성 블루윙즈
(현재 승점 60
)
천안시티 FC(H), 화성 FC(A), 전남 드래곤즈(H), 충북청주 FC(H), 안산 그리너스(A), 김포 FC(H)