'인천 명예시민' 스테판 무고사, 사실상 K리그2 우승 결정골

심재철, Ohmynews

인천 유나이티드 FC 바로우(왼쪽)가 수원 삼성 블루윙즈 정동윤을 따돌리는 드리블 돌파 실력을 뽐내는 순간10월 A매치 기간이지만 몬테네그로 국가대표 팀 미르코 부치니치 감독에게 직접 연락하여 이번 A매치 명단에 포함시키지 말아달라고 정중하게 요청하여 화제가 되었던 골잡이 스테판 무고사가 킥 오프 직전 인천시장으로부터 가족과 함께 명예 인천시민증을 받았다. 스테판 무고사에게 이번 시즌 인천 유나이티드 FC K리그2 우승, K리그1 승격 목표가 그 누구보다 간절하다는 것이다.놀랍게도 이번 게임 후반 교체(57분) 멤버로 나온 스테판 무고사는 단 7분만에 골을 오른발로 감아 넣었다. 승점 10점 차 1, 2위 싸움의 마침표를 찍듯 사실상 우승 결정골이라고 해도 과언이 아닌 순간을 만든 것이다. 자신이 인천 유나이티드 FC의 진정한 대표 선수이자 인천 명예시민이라는 것을 입증하는 듯했다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 8일 오후 2시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 수원 삼성 블루윙즈와의 홈 게임에서 1-1로 비기며 일곱 게임씩 남아있는 현 상황에서 승점 10점 차 유리한 자리를 굳게 지켜냈다.최근 두 팀의 승점 차가 한 자리로 줄어든 시간도 있어서 수인선 더비 매치의 분위기는 시작 2~3시간 전부터 몹시 뜨거워졌다. 어웨이 관중석을 가득 메운 수원 삼성 블루윙즈 서포터즈가 먼저 응원 함성을 내뿜었고 전 좌석 매진을 기록한 인천 유나이티드 FC 팬들도 이에 질새라 파랑검정 응원의 목소리를 모아 초록 그라운드로 쏟아냈다.초반 게임 흐름은 수원 삼성 블루윙즈의 오른쪽 날개 세라핌이 주도했는데 세라핌의 오른쪽 끝줄 앞 컷 백 크로스를 받은 파울리뇨의 오른발 슛(27분)을 인천 유나이티드 센터백 김건희가 몸으로 막아냈다.인천 유나이티드도 그냥 밀리고 있을 수 없었기에 전반 종료 직전 신진호의 스루패스를 받은 제르소가 왼발 찍어차기 슛(45분)으로 첫 골을 노렸지만 수원 삼성 블루윙즈 김민준 골키퍼가 날렵하게 날아올라 그 공을 잡아냈다.후반 선수 교체로 수인선 더비의 온도가 더 올라갔다. 57분에 나란히 바꿔 들어온 스테판 무고사(인천 유나이티드)와 박지원(수원 삼성 블루윙즈)이 각자 자신이 맡은 역할을 가장 훌륭하게 소화해낸 것이다.득점 선두 스테판 무고사는 특유의 골 결정력으로 인천 유나이티드 팬들의 성원에 보답했고, 초여름 성남 FC 유니폼을 벗고 청백적 날개옷으로 갈아입은 박지원은 왼쪽 측면을 마음대로 휘저으며 날카로운 크로스 공격을 주도했다.