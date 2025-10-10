직장 생활 30여 년 차 엄마 떠오른 이 장면, 또 봐도 울컥하네

▲
영화 <어쩔수가없다> 스틸컷CJ ENM
디지털 문명의 급격한 발전은 소외 계층을 만들었고 아날로그형 인간은 생존의 위협을 받고 있다. 스마트폰을 겨우 배웠는데 바로 키오스크를 배워야 한단다. 스마트폰이 없으면 대화에 끼지 못하고 키오스크를 못하면 도태된 인간 취급받는다.
막 한 고개 겨우 넘었는데 다음 고개를 넘으려 고군분투한다. 어르신 한 분을 잃는 것은 도서관 하나를 잃는 것과 같다는 말은 옛말이 된 지 오래다. 세상의 이치를 습득한 연륜은 쓰임새를 다했다. 지혜와 경험의 축적인 도서관은 디지털화되어 손가락만 두드리면 원 없이 펼쳐진다.
산업 전반에 디지털로 전환되면 인간은 일하지 않고 무엇을 할까. 한편에서는 여가를 즐기며 유희하는 인간으로 살아가면 된다고 말한다. 즉 놀이하는 인간 '호모 루덴스'로 진화하는 것처럼 보이지만 다수의 인간은 놀지 못해 애석하다. 하루 벌어 하루 먹고사는데 오래 사는 게 무슨 의미가 있을까 싶다.
박찬욱 감독 또한 AI의 등장에 의문과 피로, 공포를 느낀 듯하다. "영화인들도 한 작품 끝나면 다음 작품 들어갈 때까지 잠재적 실직 상태에 놓인다"며 갑작스러운 실직은 개인과 가정, 사회로 퍼지는 독소 같은 존재라고 빗대어 말했다. 한 인터뷰에서 봉준호 감독은 "AI보다 더 재미있는 시나리오를 쓰는 게 과제다"라며 고민을 털어놓은 적 있다.
해외에서 먼저 들고일어났다. 할리우드에서 먼저 시작된 배우 작가 조합 파업은 AI가 드리운 혁신과 불행을 감지한 창작자의 생존권 문제로 불거졌다. AI로 인한 인력 감축은 영화 산업의 근간이 흔들리게 될 것을 우려한 사례로 분석된다. 최근 AI 배우 '틸리 노우드'의 등장은 영화계 파란을 예고했다. AI가 인간의 일자리를 빼앗는 대체인력이 될 것인지, 발전에 도움을 주는 새로운 도구가 될 것인지. 생각보다 빨리 판가름 날 것이다.
알파고와 바둑 대국을 펼친 이세돌은 'AI 시대 처음과 끝만 살아남고 중간은 사라질 것'이라며 서늘한 발언으로 경고하며 "AI 시대에는 어느 회사에 취업하느냐가 아니라 창업해야 한다"고 말했다.
생성형 AI가 학습과 추리, 연산, 검색을 도와주는 현 상황에서 앞으로 인간의 영역은 무엇일지 생각해 봐야 한다. 100세 시대 늘어난 수명만큼 따라주지 못하는 일자리 감소와 적응하지 못하는 인간의 증가는 사회적 멸종을 피하기 힘들다.
예정된 변화, 버티기만 하다가는...