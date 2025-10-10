직장 생활 30여 년 차 엄마 떠오른 이 장면, 또 봐도 울컥하네

▲영화 <어쩔수가없다> 스틸컷 CJ ENM

영화 속 어리석은 가장들은 오로지 자기 밥그릇을 다시 얻기 위해 고군분투한다. 빠르게 일자리가 사라지는 본질을 파악하지 못하고 발등에 불만 끄면 된다는 우매한 사고다. 만수의 분신과도 같은 범모, 선출, 시조는 모두 중간 관리자다. 이들은 한꺼번에 실직했다. 업계를 선도하는 최상위와 이제 막 시작하는 사람, 부를 쌓은 부자와 가장 가난한 사람만 남는 양극화 사회가 펼쳐진다면 어떨까.



어쩌면 변하지 않으려는 만수의 붕괴는 당연한 결과다. 어렵게 얻은 집과 행복이라 믿는 가정을 지키기 위해 살인도 마다하지 않던 어리석은 가장의 폐단이다. 자기 파괴와 가정의 파멸인지도 모른 채 고집대로만 밀고 나간 처신은 상황을 더 악화시켰을 뿐이다. 나이 먹을수록 중심에서 밀려나는 것 같고 자신감은 줄어든다. 빠르게 변하는 세상에 적응하지 못하면 장수의 혜택은 저주가 되고, 잉여 시간은 우울한 올가미일 뿐이다.



당신이 좋아하는 음악을 하루 종일 들으며 음악 카페를 차리라던 아내의 잔소리에 '종이 밥만 25년 먹은 사람이야. 나는 그렇게 살게 되어 있어'라고 변명을 늘어놓는 남편. 하던 일, 가던 길만 좇으려던 범모의 행동에 만수가 겹치는 건 어쩔 수가 없다. 변화는 이미 시작되었는데 세상 탓만 하고, 안주하려 생각은 좋은 기회가 찾아와도 잡지 못한다.



<어쩔수가없다>는 남성성의 하락을 산문 형식으로 채우는 영화다. 고지식한 남성들과 달리 현실적이고 미래 전망에 능한 통찰력 갖춘 여성들이 함께 등장한다. 미리는 가장의 짐을 함께 짊어지자며 격려하는 동조자, 아라는 새로운 일자리를 주겠다며 설득하는 해결사, 리원은 부서질지 모를 미래를 경고하는 예언자 같다. 이토록 주변에서 도와주겠다며 손 내밀지만 고집스럽고 변화를 두려워하는 인간은 안주하려고만 하니 답답하다.



박찬욱 감독에게 영화는 여러 의미를 투영한다. 원작 소설을 읽고 영화하려던 일생의 숙원이자, OTT에 밀린 극장을 살릴 구원투수의 무게감, 현재와 미래를 오가는 고민까지 담은 개인적인 영화처럼 보이기도 한다.



어쨌거나 영화는 정답이 없기 때문에 관객 각자의 상황과 생각에 빗대 해석하면 그만이다. 하지만 필자는 이 영화를 보고 뼈 때리는 통렬함과 처절함, 씁쓸한 웃음을 지을 수밖에 없었다. 좋은 영화란 인생과 분리되지 않고 흡수되어 마주 보는 영화라고 생각하기 때문이다. 수많은 정보를 쉽게 얻는 편리한 기술이 앞으로 삶에 어떤 영향을 줄지 까지 생각하니 머리가 아파진다. 그래서일까 영화를 본지 꽤 되었음에도 오래도록 잔상이 남아 괴롭힌다.



