'대세 행보' 이준호, IMF 시대 '상사맨' 된다

지난 2018년에 개봉한 김혜수, 유아인, 허준호, 조우진 주연의 영화 <국가 부도의 날>은 'IMF 사태'로 기억되는 1997년 외환위기를 배경으로 하는 영화다. 물론 영화적으로 각색된 부분도 적지 않았지만 영화에 등장하는 외환위기는 '국가부도'라고 표현해도 전혀 과장이 아니었을 만큼 한국 현대사의 커다란 비극이었다.
하지만 IMF 외환위기 시대를 희망적으로 묘사한 드라마들도 적지 않았다. 2018년에 방송된 MBC 드라마 <미스코리아>는 부도 위기에 처한 화장품 회사 직원들이 회사를 살리기 위해 엘리베이터걸 지영(이연희 분)을 미스코리아로 만드는 무겁지 않은 내용의 드라마다. 2022년에 방송된 김태리, 남주혁 주연의 <스물다섯 스물하나>도 IMF 시대에 꿈을 빼앗긴 청춘들의 성장과 사랑을 밝고 경쾌하게 다뤘다.
오는 11일 <폭군의 셰프> 후속으로 방송되는 tvN의 새 주말드라마 <태풍상사> 역시 1997년 IMF 외환위기 시대를 배경으로 얼떨결에 무역회사 사장이 된 초보 상사맨의 고군분투 성공기를 그린 오피스 드라마다. 그리고 <태풍상사>에서는 이준호가 IMF로 주저앉은 아버지가 설립한 태풍상사의 대표가 된 강태풍을 연기한다.
<김과장> 통해 배우로 인정 받은 2PM 메인댄서