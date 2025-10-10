'대세 행보' 이준호, IMF 시대 '상사맨' 된다

KBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲1일 서울 구로구 한 호텔에서 진행된 tvN 새 토일드라마 <태풍상사> 제작발표회에서 강태풍 역을 맡은 이준호 배우가 기자들의 질문에 답하고 있다. tvN

<자백>을 끝내자마자 사회복무요원으로 입대해 병역 의무를 마친 이준호는 소집 해제 후 2021년 MBC 드라마 <옷소매 붉은 끝동>에서 정조 역을 맡으며 확실한 스타배우로 도약했다. 이준호는 데뷔 첫 사극 도전이라는 사실이 무색할 정도로 탄탄한 연기를 선보였다. 이준호는 <옷소매 붉은 끝동>을 시청률 17.4%로 이끌며 MBC 연기대상과 백상예술대상 최우수상을 휩쓸었다(닐슨코리아 시청률 기준).



<옷소매 붉은 끝동>으로 전성기를 맞은 이준호는 2023년 <킹더랜드>를 통해 대세 행보에 쐐기를 박았다. <킹더랜드>는 넷플릭스에서 4억4690만 시간의 누적시청시간을 기록하며 해외에서도 큰 사랑을 받았다(넷플릭스 TOP 10 집계 기준).



넷플릭스 드라마 <셀러브리티>와 MBC 드라마 <연인>에 특별 출연했던 이준호는 11일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <태풍상사>를 통해 2년 만에 복귀한다. 이밖에도 <태풍상사>에는 <파친코>와 <조명가게>에서 깊은 인상을 남겼던 김민하가 태풍상사의 경리직원이었다가 강태풍 사장 부임 후 영업사원이 되는 'K-장녀' 오미선을 연기한다. 성동일은 태풍상사를 설립해 탄탄하게 회사를 키웠지만 IMF 외환위기로 모든 것을 잃을 위기에 처한 강태풍의 아버지 강진영 역을 맡았다. 이 밖에도 김지영과 김재화, 이창훈, 이상진, 김민석 등이 <태풍상사>를 빛낼 예정이다.













이준호 태풍상사 TVN주말드라마 김민하 성동일 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

이준호는 2017년 <김과장>을 통해 2PM 멤버에서 배우로 인정 받기 시작했다.이준호는 2008년 JYP에서 선보인 보이그룹 2PM의 메인댄서이자 리드보컬로 데뷔한 이후 2015년에 개봉한 이병헌 감독의 영화 <스물>을 통해 주연으로 분했다. 김우빈과 강하늘, 정소민, 이유비 같은 또래 배우들과 호흡을 맞춘 이준호는 마냥 해맑은 친구들 사이에서 평생 가난 때문에 고생하며 현실의 비정함을 체감하는 만화가 지망생 강동우 역을 맡아 좋은 연기를 선보였다. 젊은 배우들의 뛰어난 합이 돋보였던 <스물>은 304만 관객을 동원하며 이준호의 첫 주연 흥행작이 됐다.영화에서 주로 활동하다가 2016년 <기억>을 통해 드라마 연기를 시작한 이준호는 2017년 <김과장>에서 '먹보 소시오패스'로 불리는 서율 역을 맡아 열연을 펼치며 2017년 KBS 연기대상 우수상을 수상했다. 2018년 SBS 드라마 <기름진 멜로>에서는 호텔 주방에서 바닥부터 실력을 닦아 최고의 스타 셰프가 된 악바리 서풍을 연기하며 정려원, 장혁과 좋은 연기 호흡으로 시청자들의 호평을 받았다.2019년에 출연했던 tvN의 법정 드라마 <자백> 역시 이준호의 연기 커리어에서 의미가 큰 작품이다. 이준호는 일사부재리(어떤 사건에 대해 판결이 확정되면 다시 재판을 청구할 수 없다는 형사상 원칙)라는 법의 테두리에 가려진 진실을 쫓는 이들의 이야기를 그린 <자백>에서 변호사 최도현을 연기했다. <자백>을 위해 체중을 10kg이나 감량한 이준호는 몰입감 있는 연기를 선보이며 배우로 한 단계 도약했다.