목숨 걸고 검찰총장 만나러 시베리아로 간 젊은 검사

부산국제영화제

스틸컷<두 검사>는 제30회 부산국제영화제 아이콘 섹션에 초청된 작품이다. 아이콘에 들었단 뜻은 감독 세르게이 로즈니차가 부산이 주목하는 현존 영화계 거장으로 분류된다는 뜻이다. 사실 그리 놀라운 이야기는 아니다. 다른 아이콘 섹션 감독들에 비하여 한국에서의 인지도가 부족할 뿐, 깊이 있는 영화팬이라면 그의 이름을 수차례 들어보았을 테니 말이다. 1964년 구 소련 벨로루시에서 태어난 세르게이 로즈니차다. 1997년 모스크바 러시아국립영화학교(VGIK)를 졸업한 뒤 다큐와 극영화를 가리지 않고 열정적으로 작품을 만들어왔다. 그가 세상에 내어놓은 영화만 20여 편, 특히 러시아와 우크라이나 간 전쟁과 그와 얽힌 일련의 사태를 다룬 작품군은 그를 주목할 만한 명감독의 반열에 이끌었다. 칸영화제에서 주목할만한 시선 감독상, 골든아이 다큐 부문 심사위원 특별상, 그리고 프랑수아 살레상 등을 수상했다. <두 검사>가 그중 마지막 것이다.영화는 1937년, 스탈린 공포정치의 정점에 있던 소련의 변방 도시 황량한 교도소에서 시작한다. 말이 교도소지 이곳은 고문이 횡행하는 비인도적 공간이다. 요즈음에도 처벌받는 강력범죄자며 잡범들도 있겠으나, 상당한 수를 차지하는 것이 정치사범이다. 지난 시대 혁명의 기수였던 볼셰비키들 가운데도 정치범으로 몰려 감옥에 들어온 이가 적잖은 모양. 엄혹하게 관리되는 감옥에서도 어찌어찌 이야기가 새나오기도 한다.이 교도소에 젊은 검사 한 명이 부임한다. 누가 보아도 초임 검사인 기색이 역력한데, 좋은 성적을 가지고도 지방의 교도소로 발령이 난 걸 보면 기댈 구석 없는 개천용임이 분명하다. 검사가 교도소에서 하는 일이란 법이 공정하게 적용되고 있는지를 살피고, 복잡다단한 각종 법무를 사리에 맞게 처리하는 일이다. 젊은 검사 코르니예프(알렉산드르 쿠즈네초프 분)는 교도소장과 교도관들, 또 지역에서 암약하는 비밀경찰(NKVD)과 함께 교도소를 관리하는 업무를 맡는다.영화는 도입부터 꽤나 인상적이다. 웨스 앤더슨을 연상케 하는 미술적인 구도가 숨을 멎게 할 만큼 완벽한 대칭으로 화면을 가득 채운다. 다만 다른 점이라면 앤더슨의 미술은 영화를 동화적으로 만드는 반면, 세르게이 로즈니차가 구현한 영상미학은 숨막히게 삭막한 당시 체제의 비대함과 비인간성을 미학적으로 드러낸다는 점이다. 영화는 교도소의 일상, 그중에서도 차마 기술할 수 없는 역사 이면의 것으로부터 출발한다. 간수가 한 늙은 죄수에서 무거운 자루더미와 성냥 몇 개를 안기며 외딴 감방에서 안에 든 종이를 채우라 명한다. 죄수가 방 안에서 자루를 쏟아 부으니 그 안에 담긴 것이 정체를 드러낸다. 다름 아닌 청원서들이다.