목숨 걸고 검찰총장 만나러 시베리아로 간 젊은 검사

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화제가 끝나고 부산에서 서울로 돌아오는 버스 안, 정신없이 곯아 떨어졌다. 휴게소에 도착했단 안내를 듣고서야 잠에서 깨어났다. 바로 그 순간 떠오른 건 다른 무엇도 아닌 <두 검사>, 그 주인공인 젊은 검사의 모습이었다.
모스크바로 향하는 기차 3등석 피로에 절어 있던 젊은이는 지방 교도소에서 근무하는 검사였다. 그가 제 근무지를 떠나 모스크바로 향하게 된 건 오로지 저 자신의 판단이었다. 공산주의 체제 아래 엄혹한 소련에서 공직자가 근무지를 무단이탈하는 행위는 커다란 잘못이었다. 그저 무단이탈만도 아니었다. 그가 성과 없이 돌아간다면 곧장 감옥에 갇혀 모진 고문을 받게 될 것이 분명한 일이었다. 저 위대한 스탈린 동지에게 지방의 뜻 있는 인물들이 억울하게 누명을 쓰고 고문을 받으며 죽임을 당하기까지 하는 현실을 고발하고자 떠난 길이었다. 오래 공부한 번듯한 젊은이가 그와 전혀 어울리지 않는 누추한 3등석 기차칸에 끼여 꾸벅꾸벅 조는 이유가 거기에 있었다.
<두 검사>는 이번 부산국제영화제에서 본 10여 편의 작품 가운데 단연 첫 손가락에 꼽을 만한 영화다. 아그네츠카 홀란드가 찍어낸 최고수준의 전기영화 <프란츠 카프카>정도가 견줄 수가 있을까. 매년 걸작이라 부를 만한 영화의 목록에 단 한 편을 추가하기가 쉽지 않은데, 올해 부국제에선 다른 어디서도 마주할 수 없는 빛나는 작품을 여럿 만날 수가 있었으니 성공적인 걸음이었다.