축구공 대신 풋살공... 첫 외부 대회 출전한 '골때녀'의 존재감

SBS '골 때리는 그녀들'SBS
충남 아산 FC, 성남 FC와 한조에 속한 <골때녀>팀은 '원정 첫 승리'를 위해 사력을 다했다. 하지만 K리그 산하 동호인 팀의 실력은 결코 만만하지 않았다. 0대0의 균형 속에 무승부로 경기가 종료될 무렵 성남 FC에게 극장골을 내주면서 1치전 패배, 1대0으로 앞선 상황에서 역시 종료 직전 아산FC에게 동점골을 허용하면서 <골때녀>팀은 2차전 무승부로 정규 라운드를 조 3위(1무1패) 마감하고 말았다.
스플릿 C조에 배정된 <골때녀>팀은 파이널라운드에서 부천FC, 김포FC, 서울 이랜드-전북 등과 15분 짜리 총 4경기를 치렀다. 꼭 1승을 거두겠다는 각오로 임했지만 2경기 연속 0대0 무승부를 기록하는 등 승리의 기쁨은 좀처럼 찾아오지 않았다.
전열을 재정비한 <골때녀>팀은 마시마를 최전방에 올려 놓고 오로지 공격에만 치중하는 방식으로 서울 이랜드를 상대했고 결국 마시마의 해트트릭을 앞세우고 4대0, 기분 좋은 첫 승리를 거둘 수 있었다. 전북과의 마지막 경기에서도 마시마의 멀티골 등을 앞세운 <골때녀>팀은 3대0 완승으로 최종 전적 2승 3무 1패로 퀸컵 대회를 마감했다.
여성 축구 동호인들에 끼친 영향력 재확인