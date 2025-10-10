축구공 대신 풋살공... 첫 외부 대회 출전한 '골때녀'의 존재감

SBS

큰사진보기 ▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

오랜 기간 호흡을 맞춘 퀸컵 다른 참가팀에 비해 여러 면에서 부족할 수 밖에 없었던 <골때녀> 연합팀이었지만 경기를 연달아 치르는 과정 속에 점차 풋살 환경에 적응하며 좋은 경기력을 보여준 점은 제법 인상적이었다. '능력자' 마시마 조차 익숙치 않은 경기 환경 때문에 초반 움직임이 원활하지 못했지만 마지막 2경기에선 무려 5골을 몰아 넣으며 기대에 부응했다.

훨씬 좋은 기량을 지닌 K리그 여성 동호인들 조차 입을 모아 <골때녀> 보면서 축구에 대한 열정을 키웠다고 말할 정도로 그들에게 <골때녀>는 마치 롤모델과 다름 없는 존재였다. 경기장 밖에서 이들의 플레이를 지켜본 다른 참가팀 선수들도 응원의 박수를 아끼지 않았다.

이번 퀸컵 참가에 대해서 몇몇 시청자들은 달갑지 않은 반응을 내비치기도 했다. 타 축구 예능의 사례를 언급하면서 "굳이 외부 대회까지 나가야 하냐?" 같은 의견도 있었다. 그럼에도 <골때녀>의 퀸컵 출전은 여성 축구 동호인들의 저변 확대에 일정 부분 기여한 스포츠 예능의 긍정적인 효과를 다시 한번 확인할 수 있는 자리였다.

SBS '골 때리는 그녀들'충남 아산 FC, 성남 FC와 한조에 속한 <골때녀>팀은 '원정 첫 승리'를 위해 사력을 다했다. 하지만 K리그 산하 동호인 팀의 실력은 결코 만만하지 않았다. 0대0의 균형 속에 무승부로 경기가 종료될 무렵 성남 FC에게 극장골을 내주면서 1치전 패배, 1대0으로 앞선 상황에서 역시 종료 직전 아산FC에게 동점골을 허용하면서 <골때녀>팀은 2차전 무승부로 정규 라운드를 조 3위(1무1패) 마감하고 말았다.스플릿 C조에 배정된 <골때녀>팀은 파이널라운드에서 부천FC, 김포FC, 서울 이랜드-전북 등과 15분 짜리 총 4경기를 치렀다. 꼭 1승을 거두겠다는 각오로 임했지만 2경기 연속 0대0 무승부를 기록하는 등 승리의 기쁨은 좀처럼 찾아오지 않았다.전열을 재정비한 <골때녀>팀은 마시마를 최전방에 올려 놓고 오로지 공격에만 치중하는 방식으로 서울 이랜드를 상대했고 결국 마시마의 해트트릭을 앞세우고 4대0, 기분 좋은 첫 승리를 거둘 수 있었다. 전북과의 마지막 경기에서도 마시마의 멀티골 등을 앞세운 <골때녀>팀은 3대0 완승으로 최종 전적 2승 3무 1패로 퀸컵 대회를 마감했다.