신혼집 위해 위장결혼 택한 남녀, 로코퀸은 어떻게 풀어낼까

SBS 금토드라마는 작년 <커넥션>을 시작으로 <굿파트너>와 <지옥에서 온 판사>, < 열혈사제2 >, <나의 완벽한 비서>, <보물섬>, <귀궁>까지 7편 연속으로 두 자리 시청률을 기록하며 호황을 맞았다. 하지만 4.1%의 시청률로 막을 내린 <우리영화>에 이어 윤계상 주연의 <트라이: 우리는 기적이 된다>까지 최고 시청률 6.8%에 그치며 두 편 연속으로 금토드라마의 부진이 이어졌다(닐슨코리아 시청률 기준).
SBS는 위기에 빠질 수 있었던 SBS 금토드라마를 살리기 위한 작품으로 고현정 주연의 <사마귀: 살인자의 외출>을 편성했다. 영화 <화차>를 만들었던 변영주 감독이 연출한 <사마귀>는 미스터리 범죄 스릴러라는 낯선 장르임에도 고현정의 열연으로 좋은 평가를 받았다. 하지만 8부작이라는 중편 드라마의 한계를 극복하지 못하고 조금은 아쉬움이 남는 7.4%의 시청률로 막을 내렸다.
9월27일 <사마귀>가 종영한 후 10월 첫째 주 추석 연휴를 맞아 드라마 대신 특선 프로그램을 편성했던 SBS는 10일부터 새 금토드라마 <우주메리미>가 첫 방송된다. 주제도 내용도 무거웠던 <사마귀>와 달리 <우주메리미>는 '위장신혼 서바이벌'을 표방한 가벼운 로맨틱 코미디 드라마다. 그리고 <우주메리미>에서는 로맨틱 코미디에서 강세를 보이는 배우 정소민이 여주인공 유메리를 연기한다.
데뷔 후 드라마-영화 넘나들며 꾸준히 활동