신혼집 위해 위장결혼 택한 남녀, 로코퀸은 어떻게 풀어낼까

정소민은 2017년 최고시청률 36.5%를 기록한 <아버지가 이상해>에서 김영철-김해숙의 4남매 중 셋째 변미영을 연기했다.학창 시절 무용을 전공하며 KBS의 <도전 골든벨>에 출연하기도 했던 정소민은 용돈을 모아 연기학원에 다니며 배우의 꿈을 꾸다가 한예종 연극원 연기과에 입학했다. 대학에서 본격적으로 연기를 공부하며 각종 CF와 단편영화 출연을 통해 경험을 쌓던 정소민은 2010년 SBS 드라마 <나쁜 남자>를 통해 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 심건욱(김남길 분)에게 첫눈에 반하는 부잣집 막내딸 역할이었다.그리고 정소민은 같은 해 동명의 일본만화를 원작으로 한 MBC 드라마 <장난스런 키스>에서 오하니를 연기하면서 처음으로 주연을 맡았다. 비록 <장난스런 키스>는 <제빵왕 김탁구>라는 강적를 만나 방영 기간 내내 한 자릿수 시청률에 머물렀지만 일본을 비롯한 아시아 지역에 수출돼 사랑받았다. 정소민 역시 <장난스런 키스>를 통해 김현중과 일본에서 팬 미팅을 열 정도로 주목받기 시작했다.2012년 MBC 시트콤 <스탠바이>에서 강원도 산골 출신의 순박한 파스타집 알바생을 연기한 정소민은 같은 해 JTBC 드라마 <우리가 결혼할 수 있을까>에 출연했다. 2014년에는 KBS 드라마 <빅맨>에서 털털하고 소신이 강한 재벌가 막내딸 강진아 역을 맡아 좋은 연기를 보여줬다. 2015년 JTBC의 재난 드라마 <디데이>에 출연한 정소민은 같은 해 이병헌 감독의 <스물>을 통해 상업 영화에 데뷔했다.정소민은 2016년 인기 생활 웹툰을 원작으로 한 시트콤 <마음의 소리>에서 조석(이광수 분)의 여자친구 최애봉 역을 맡아 내숭 없는 털털한 매력을 보여주며 KBS 연예대상에서 베스트커플상을 수상했다. 2017년에는 KBS 주말드라마 <아버지가 이상해>에서 4남매 중 셋째 변미영을 연기했고 <아버지가 이상해>는 최고 시청률 36.5%로 큰 인기를 끌었다(김영철은 이 작품으로 천호진과 KBS 연기대상을 공동 수상했다).2016년 초 촬영을 마친 영화 <아빠는 딸>이 개봉한 2017년, 정소민은 tvN 드라마 <이번 생은 처음이라>를 통해 본격적으로 로맨스 연기에서 강세를 보이기 시작했다. <이번 생은 처음이라>에서 바쁜 보조 작가 생활로 연애 한 번 못 해본 모태솔로이자 셍계형 청춘 윤지호를 연기한 정소민은 상대역 이민기와의 로맨스는 물론이고 짠 내 나는 생활 연기까지 두루 선보이며 시청자들의 호평을 받았다.