미국 향해 날아오는 미사일, 이 영화가 던진 시의적절한 질문

▲영화 <하우스 오브 다이너마이트> 스틸컷 넷플릭스

지금, 미국에 던지는 질문



<하우스 오브 다이너마이트>는 미사일이 시카고에 떨어지기까지 남은 22분 동안 진행된다. 1시간 반이 조금 넘는 러닝타임이 생긴 이유는 그 짧은 시간을, 시점 인물을 바꾸어 가며 세 번 반복해 보여 주기 때문이다. 그마저도 핵탄두가 떨어지기 직전, 보복 목적으로 전 세계의 핵시설을 폭격할지 말지 고민하는 대통령의 결정이 내려지려는 순간 끊으면서 결말을 열어 놓는다.



그렇다면 <하우스 오브 다이너마이트>는 용두사미로 끝난 작품일까. 결론부터 말하자면 그렇지 않다. 본작의 목적이 '핵탄두에 반격하는 것'과 '가만히 있는 것' 사이의 선택지를 제공하는 데 있지 않기 때문이다. <하우스 오브 다이너마이트>는 위태롭기야 하지만 아직까지도 명실상부 세계 최강대국 지위를 공고히 하는 미국의 역할에 관한 질문이다.



먼저, 앞서 언급한 바와 같이 '정체불명의 미사일'이라는 소재가 관객의 오독을 사전에 차단한다. 작품 속 인물들은 미사일을 발사한 주체가 북한이 아닐까 의심하기도 하지만, 이는 끝까지 확인되지 않는다. 그것이 북한이 되었든, 어떤 중동 국가가 되었든 간에 관객들의 마음속에 '만악의 근원'으로 뿌리내릴 대상을 제거한 것이다. 바로 그 절묘한 선택 덕분에, '○○국가가 먼저 평화를 위협했기에 선제타격을 할 수밖에 없었다'라는 미국식 논리가 해체된다.



<하우스 오브 다이너마이트> 속에서 '이유 없이' 미국을 향해 날아오는 미사일. 이는 지금껏 미국의 군국주의가 타 국가들에 가했던 위협을 그대로 돌려주는 장치다. 미사일이 발사된 이유는 중요치 않기 때문이다. 한 번 게시된 전쟁은, 그 원인과 상관없이 살아가는 모든 시민에게 실존적 위협이 된다. 그러나 지금껏 미국은 적국이 비밀리에 핵탄두를 만들었다는 정보를 입수했다며, 혹은 테러리스트가 그 국가에 숨어 있을 수도 있다며 갖은 핑계를 대고 이를 정당화해 왔다.



<하우스 오브 다이너마이트>는 평화유지의 논리로 무장한 미국의 군사적 위세가 다른 이들에게 어떤 위협이 되는지 효과적으로 전달한다. 미 군산복합체가 끼친 피해를 재구성하면서 '전쟁 피해 포르노'를 만들 바에야, 가해자이던 미국을 피해자의 위치에 놓는 극적 상상력으로 주제 의식을 전달하고자 한 것이다.



이는 '폭주하는 초강대국' 미국의 현재를 지적하는, 시의적절한 질문이다. 지난 9월 트럼프 대통령은 미 정부 국방부의 명칭을 '전쟁부(Department of War)'로 변경했다. 아직까지도 이어지는 러시아의 우크라이나 침공부터 이스라엘의 가자지구 학살 묵인까지. 2025년의 미합중국은 냉전 직후 평화의 수호자를 자처했던 미국과는 사뭇 다른 국가로 보인다. 이러한 상황 속에서 <하우스 오브 다이너마이트>는 미국에 묻는다. 강력한 군사력으로 세계 질서를 유지한다는 계획은 정말 최선인가? 강제로 유지된 질서가 한순간에 무너지며 미국의 공멸을 가져오진 않을 거라고 확신하는가?



영화의 3막에서, 미국 대통령은 자신이 들었던 팟캐스트를 인용하며 이 질문에 대한 답을 내놓는다. 본작의 제목 <하우스 오브 다이너마이트>의 의미가 진정 드러나는 순간이기도 하다.



"우리는 다이너마이트가 가득한 집에 살고 있는 거야. 언제 터질지도 모르는 데 좋다고 그 안에 머문 거지."



캐스린 비글로 감독은 그 어느 때보다도 시의적절한 메시지와 한층 더 매서워진 연출 능력을 보여 주면서 화려하게 복귀했다. 영화 <하우스 오브 다이너마이트>는 오는 24일 넷플릭스를 통해 공개되며, 8일부터 일부 극장에서 선공개된다.



