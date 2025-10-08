준PO 1차전 선발로 화이트 내세운 SSG, 삼성 최원태와 선발 맞대결

SSG랜더스

준플레이오프 1차전 선발로 나서는 SSG 화이트SSG는 원래대로라면, 1선발이었던 드류 앤더슨이 선발로 나왔어야 했다. 그러나 앤더슨이 장염 증세가 있어 1차전 출격이 어렵다고 SSG는 판단했다. 많이 호전된 상태라고는 하지만, 아직 컨디션이 완전하지 않아서 차후 회복 상황을 보고 앤더슨의 등판 시점을 결정할 것이라고 밝혔다.그래서 앤더슨 대신 1차전 중책을 맡은 투수가 미치 화이트. 화이트는 이번 시즌 24경기 11승 4패 평균자책점 2.87을 기록하고 있다. 9월 26일 kt전을 마지막으로 열흘이 넘는 휴식을 가지고 선발 등판을 가진다.이번 시즌 삼성 상대로는 4경기 나와 1패 평균자책점 3.92를 기록했다. 이중 인천에서는 2경기 나와 각각 5이닝 1실점(1자책), 6이닝 1실점(비자책)으로 성적이 좋았다.설령 앤더슨이 정상 컨디션이었다고 하더라도 화이트의 1선발 가능성이 약간 높았던 이유가 있다. 바로 2시 경기 성적이다. 화이트는 이번 시즌 2시 경기에서 2차례 나와 2승 무패 평균자책점 2.08로 강했다. 앤더슨이 2경기 1승 무패 평균자책점 6.10을 기록한 것과 비교하면 월등히 좋다.화이트의 경계 대상 1순위는 이재현이다. 이재현은 WC 2경기에서 7타수 3안타 1득점 타율 0.429 OPS 0.858로 리드오프에서 좋은 모습을 보였다. 게다가 이번 시즌 화이트 상대로 7타수 3안타 1타점 1득점 타율 0.429 OPS 1.171로 강했다.