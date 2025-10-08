SSG-삼성, 플레이오프 티켓 누가 가져갈까

프로 원년부터 1988년까지 전기리그와 후기리그로 나눠서 진행되던 KBO리그는 1989년부터 전기리그와 후기리그를 통합한 단일리그로 개최됐다. 한국야구위원회는 포스트시즌의 재미를 극대화하기 위해 정규리그 3위와 4위가 격돌하는 준플레이오프를 신설했다(KBO리그 구단이 10개로 늘어난 2015년부터는 와일드카드 결정전까지 신설). 그만큼 시즌 막판 가을야구 진출을 위한 경쟁이 치열해진 것이다.
아래에서 올라온 팀이 상위팀에게 도전하는 '계단식 토너먼트'로 포스트시즌을 진행하는 KBO리그에서는 넉넉한 시간을 가지고 전력을 재정비할 수 있는 상위팀이 유리할 수 밖에 없는 구조다. 올해 준플레이오프 역시 NC 다이노스와의 와일드카드 결정전에서 2경기를 치르고 온 삼성 라이온즈보다 지난 9월30일 정규리그 3위를 확정하고 일주일의 준비 기간을 가진 SSG랜더스가 유리하다는 평가가 우세하다.
하지만 와일드카드 결정전에서 2차전까지 치른 2016년의 LG 트윈스와 2021년의 두산 베어스는 준플레이오프에서 3위를 꺾고 '업셋'에 성공한 바 있다. 3위 SSG에게 유리한 시리즈인 것은 분명하지만 NC의 돌풍을 잠재운 삼성의 기세도 무시할 수 없다는 뜻이다. 현역 시절 현대 유니콘스에서 4번의 한국시리즈 우승을 합작했던 이숭용 감독과 박진만 감독 중 플레이오프행 티켓을 가져갈 사령탑은 누가 될까.
[SSG랜더스] 외인 원투펀치-최강 불펜으로 PO 간다