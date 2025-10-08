SSG-삼성, 플레이오프 티켓 누가 가져갈까

연합뉴스

지난 9월 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 KIA와 삼성의 경기. 1회 초 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다.많은 야구팬들은 정규리그 4위를 기록한 삼성이 정규리그 막판 9연승으로 와일드카드 티켓을 따낸 NC를 상대로 쉽지 않은 시리즈를 펼친 거라고 예상했다. 그리고 삼성은 실제로 NC의 10연승 제물이 되면서 1차전을 내줬다. 삼성은 자칫 NC의 기세에 눌려 2년 연속 와일드카드 결정전 업셋의 희생양이 되는 듯 했지만 7일 2차전에서 토종에이스 원태인의 호투에 힘입어 간신히 준플레이오프 진출을 확정했다.삼성이 와일드카드 결정전에서 고전했던 가장 큰 원인은 역시 믿었던 타선의 부진이었다. 정규리그에서 팀 타율(.271), 팀 득점(775점) 2위와 팀 홈런 1위(161개)를 기록했던 삼성의 강타선은 와일드카드 결정전 2경기에서 팀 타율 .115에 그치며 완전히 침묵했다. 특히 삼성 타선의 자랑이었던 구자욱과 르윈 디아즈는 2경기에서 나란히 7타수 무안타 무타점을 기록하며 삼성의 '역적'이 될 뻔 했다.하지만 타격에는 사이클이 있고 와일드카드 결정전에서의 침묵이 준플레이오프까지 이어진다는 법은 어디에도 없다. 물론 SSG가 정규리그에서 팀 평균자책점 2위(3.63)를 기록했을 정도로 강한 방패를 보유하고 있지만 삼성 역시 그것을 뚫을 수 있는 날카로운 창을 가진 팀이다. 무엇보다 삼성 타선이 준플레이오프에서도 살아나지 못하면 다음 관문으로 올라가는 것은 기대하기 힘들다.와일드카드 결정전에서 '원투펀치' 후라도와 원태인이 모두 등판했고 헤르손 가라비토까지 불펜으로 활용한 삼성은 준플레이오프 1차전에서 최원태가 선발로 등판한다. 올 시즌을 앞두고 4년70억 원에 삼성과 FA 계약을 체결한 최원태는 정규리그 27경기에서 8승7패4.92로 기대에 미치지 못했다. 하지만 최원태는 올 시즌 SSG를 상대로 5경기에 등판해 2승1패3.18로 좋은 투구 내용을 보여준 바 있다.삼성은 와일드카드 결정전에서 후라도와 원태인을 모두 소모해 SSG에 비해 준플레이오프 1,2차전을 불리한 조건에서 치를 수 밖에 없다. 하지만 시즌 막판 10연승으로 기세를 올린 NC를 꺾고 준플레이오프행 티켓을 따낸 삼성의 경험과 저력은 결코 무시할 수 없다. 물론 원정에서 2연승을 거두면 최고의 시나리오지만, 인천에서 1승만 따낸다 해도 삼성에게도 분명 반격의 흐름이 찾아올 것이다.