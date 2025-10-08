BBC "손흥민은 메시급... LAFC 입단은 완벽한 이적"

영국 공영방송 BBC가 손흥민의 미국프로축구 로스앤젤레스FC(LAFC) 입단을 '완벽한 이적'이라고 표현하며 그의 활약을 집중 조명했다.
BBC는 7일(한국시각) "축구계에 완벽한 이적이 존재한다면, 손흥민의 LAFC 이적이 그중 하나가 될 것"이라며 "손흥민이 미국에서 보낸 첫 두 달은 선수가 언제 최선의 이적을 하느냐는 것과 구단이 특정 시점에 최고의 선수를 영입한 것이 맞아떨어진 보기 드문 만남"이라고 평가했다.
지난 8월 손흥민은 10년간 몸담았던 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼를 떠나 LAFC로 이적하면서 미국 메이저리그사커(MLS)에 진출했다.
손흥민은 지금까지 9경기에 출전해 8골 3도움을 기록했고, LAFC는 강력한 플레이오프 진출 후보로 떠올랐다.
BBC는 "손흥민이 토트넘에서의 막판에 기량이 떨어지면서 일시적인 부진인지, 아니면 대다수 선수가 30대에 접어들면서 겪은 전반적인 부진인지 의문이 있었다"라며 "하지만 손흥민이 LAFC에서 보여준 활약은 팬들에게 그의 부진이 일시적이라는 안도감을 줬다"라고 전했다.
이어 "MLS가 선수 생활의 막바지를 보낼 쉬운 수준일 수 있지만, 항상 쉬운 것은 아니다"라며 "유럽의 몇몇 스타 선수들은 MLS에서 실패했고, 팀을 더 좋게 만들기는커녕 오히려 더 나쁘게 만든 경우도 있었다"라고 설명했다.
그러면서 "지금까지 손흥민은 대형 영입에 대한 기대감과 관심, 그리고 훌륭한 경기력까지 모든 것을 갖추고 있다"라고 칭찬했다.
"손흥민과 LAFC, 완벽한 조합"