BBC "손흥민은 메시급... LAFC 입단은 완벽한 이적"

AFP/연합뉴스

로스앤젤레스 FC의 7번 손흥민이 2025년 9월 27일, 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 세인트루이스 시티 SC를 이긴 뒤 팬들에게 손을 흔들고 있다.BBC는 손흥민이 2018년 LAFC에 입단해 프랜차이즈 스타로 활약했던 카를로스 벨라만큼이나 팀에 잘 맞는 선수라고 강조했다.멕시코 국가대표 출신 공격수인 벨라는 잉글랜드 아스널과 웨스트 브로미치, 스페인 레알 소시에다드 등에서 뛰었다. 미국에 진출해 LAFC에서 7년간 무려 93골을 터뜨리며 몰아치며 구단 통산 역대 최다 득점 2위에 오른 벨라는 지난 시즌을 끝으로 은퇴했다.LAFC 경기 해설가 데이브 딘홈은 "벨라는 경기장 안팎에서 정말 대단해야 했고, 실제로 그랬다"라며 "손흥민은 정확히 똑같은 일을 해냈고, LAFC로서는 완벽한 영입"이라고 말했다.LAFC 팬사이트를 운영하는 트레버 트레이시는 "LA에서는 한국인 커뮤니티가 멕시코인 커뮤니티에 이어 두 번째로 많다"라며 "LAFC의 팬들은 한국인이 많으며, LAFC가 만들어가는 문화에 큰 부분을 차지하고 있기 때문에 손흥민 영입은 중요한 의미가 있다"라고 평가했다.그러면서 "(손흥민 입단은) 정말 뛰어난 선수이면서도 지역 사회의 마음을 사로잡은 선수가 온 것"이라고 강조했다.BBC는 벨라가 LA의 멕시코계 커뮤니티를 대표했던 것처럼 손흥민도 한국인 커뮤니티를 대표한다면서 "손흥민이 어떤 활약을 보여줄지 설렘 가득한 마음으로 기다린 사람들은 실망하지 않았고, 그는 기대 이상의 활약을 펼쳤다"라고 전했다.또한 인터 마이애미가 리오넬 메시를 위한 팀이 된 것과 달리 LAFC는 손흥민이 잘 녹아들면서 구단의 정체성도 유지하고 있다면서 "이는 손흥민이 원했던 바이기도 하고, 완벽한 조합"이라고 극찬했다.BBC는 손흥민의 합류가 메시의 인터 마이애미 입단과 비슷한 영향력(similar impact)을 미치고 있다고도 분석했다.2년 전 스페인 바르셀로나를 떠나 인터 마이애미에 입단한 메시는 여전히 최고의 활약을 펼치면서 미디어 보도부터 티켓 판매까지 2007년 데이비드 베컴의 LA 갤럭시 입단 이후 MLS에서 좀처럼 볼 수 없었던 엄청난 화제를 만들어내고 있다.BBC는 "아직 메시 수준에는 미치지 못하지만, 손흥민의 영향력은 대단하다"라며 "그의 입단식은 튜브에서 조회 수가 20만이 넘었고, LAFC의 소셜미디어 조회수는 손흥민이 합류한 이후 약 340억 조회수를 기록했다"라고 전했다.그러면서 LAFC 단장 존 토링턴은 손흥민의 유니폼이 모든 스포츠 종목 중에서 가장 많이 팔렸다고 말한 것도 덧붙였다.미국 축구 해설가 막스 브레토스는 "소셜미디어에 너무 의존하고 싶지는 않지만, 전반적인 수치를 보면 조회수가 5~6배는 된다"라며 "손흥민의 효과가 얼마나 대단한지 알 수 있다"라고 설명했다.