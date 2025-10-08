사자 군단 구한 '원태인', 무실점 지켰다

삼성라이온즈

WC 2차전에서 6이닝 무실점으로 호투한 삼성 선발 원태인와일드카드 1차전에서 NC의 토종 에이스 구창모가 팀을 와일드카드 2차전까지 이끌었다. 하지만 삼성도 가만히 있지 않았다. 와일드카드 2차전에서는 삼성의 토종 에이스 원태인이 팀을 준플레이오프 진출로 이끌었다.삼성은 7일 2025 포스트시즌 와일드카드 2차전에서 선발 원태인의 활약에 힘을 입어 3 vs. 0으로 승리를 거뒀다. 이 승리로 삼성은 준플레이오프 진출에 성공했다.삼성 선발 원태인은 6회까지 안타 4개, 사사구 2개만 허용하며 무실점으로 호투했다. NC 선발 로건(6이닝 2실점)과의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.사실 시작부터 좋지는 않았다. 1회부터 2사 이후 박민우에게 우전 안타를 허용했다. 하지만 데이비슨을 2루수 땅볼로 막아내며 이닝을 마무리 지었다.2회에는 1사 이후 이우성에게 우전 안타를 허용했다. 하지만 서호철을 삼진, 김휘집을 뜬공으로 잡아내며 이닝을 마무리 지었다.3회를 삼자범퇴로 막은 원태인은 4회에 박민우와 이우성에게 안타를 맞으며 2사 1, 2루가 되어버렸다. 여기서 NC는 서호철 타석 때 대타 오영수 카드를 꺼내 들었다. 오영수는 이번 시즌 원태인 상대로 3타수 2안타 1타점 1득점, 통산 맞대결 성적도 14타수 5안타(1홈런) 2타점 2득점 1볼넷 타율 0.357 OPS 0.971로 천적이었다. 하지만 좌익수 뜬공으로 오영수를 잡아내며 원태인은 첫 고비를 넘겼다.5회를 삼자범퇴로 막은 원태인은 6회에 1사 이후 박민우(볼넷)와 데이비슨(사구)을 출루시키며 1, 2루 위기를 자초했다. 여기서 NC는 권희동 타석 때 대타 박건우 카드를 꺼냈다. 박건우는 통산 원태인 상대로 35타수 16안타(2홈런) 3타점 11득점 5볼넷 타율 0.457 OPS 1.268로 극강의 천적이었다. 하지만 풀카운트 접전 끝에 루킹 삼진으로 잡아내며 한숨을 돌렸다. 이어서 이우성마저 우익수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.7회부터는 불펜을 가동한 삼성이었다. 결과는 대성공. 김태훈(0.2이닝) - 이승민(1이닝) - 가라비토(1.1이닝)가 모두 무실점으로 호투하며 삼성과 원태인의 승리를 지켜냈다.