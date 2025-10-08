'투혼의 106구' 원태인, 삼성 '인천행' 이끌었다

삼성이 NC의 반란을 진압하고 SSG가 기다리는 인천행 티켓을 따냈다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 7일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 NC 다이노스와의 와일드카드 결정 2차전에서 단 1안타에 그치고도 3-0으로 승리했다. 1회 NC 선발 로건 앨런으로부터 연속 밀어내기 볼넷을 얻어내며 2점을 선취한 삼성은 8회말 쐐기의 추가점을 뽑으며 승리했고 NC는 산발 5안타에 머물며 10연승이 끝남과 동시에 2025 시즌을 마감했다.삼성은 1회 2사만루에서 로건으로부터 선제 밀어내기 볼넷을 얻은 이성규가 결승타의 주인공이 됐고 김헌곤은 8회 볼넷과 3루 도루에 이어 김성윤의 희생타로 쐐기 득점을 올렸다. 마운드에서는 헤르손 가라비토가 8회 2사 후에 등판해 세이브를 기록했다. 하지만 역시 이날 삼성의 승리를 이끈 주역은 6이닝 4피안타2사사구5탈삼진 무실점 호투로 삼성을 준플레이오프로 이끈 토종에이스 원태인이었다.KBO리그의 포스트시즌은 짧으면 1경기, 길어야 7경기에서 승부가 나기 때문에 매 경기 등판할 수 없는 선발 투수보다는 매 경기 출전할 수 있는 타자들에게 절대적으로 유리하다. 실제로 최근 15년 동안 한국시리즈 MVP 중 투수는 2012년의 오승환과 2017년의 양현종(KIA 타이거즈) 뿐이었다. 하지만 가을야구에서 선발 투수의 호투는 상대에게 넘어갔던 시리즈의 흐름을 되돌리는데 결정적인 역할을 한다.지금은 KBS N 스포츠의 해설위원이자 예능인으로 활동하고 있는 유희관은 커리어 첫 10승을 달성했던 2013년 가을야구에서 아주 좋은 활약을 선보였다. 넥센 히어로즈(현 키움)와의 준플레이오프에서 2경기에 등판해 14.1이닝4피안타6사사구14탈삼진1실점을 기록한 유희관은 LG 트윈스와의 플레이오프에서도 4차전 선발로 등판해 7이닝6피안타3볼넷5탈삼진1실점으로 호투하며 플레이오프 MVP에 선정됐다.루키 시즌부터 가을야구에서 강한 인상을 남겼던 안우진(키움)은 2022년 15승8패224탈삼진 평균자책점2.11을 기록하며 리그 최고의 투수로 떠올랐다. 그리고 안우진은 2022년 kt 위즈와의 준플레이오프에서 2경기에 등판해 12이닝10피안타1볼넷17탈삼진2실점으로 1승1.50을 기록하면서 준플레이오프 MVP에 선정됐다. 안우진은 LG와의 플레이오프 3차전에서도 6이닝2실점으로 키움의 승리에 기여했다.2023년부터 올해까지 3년 연속 두 자리 승수와 3점대 평균자책점을 기록하며 야구에 눈을 떴다고 평가받는 임찬규(LG)도 작년 가을야구에서 인상적인 활약을 선보였다. 임찬규는 kt와의 준플레이오프에서 2경기에 등판해 11.1이닝10피안타2볼넷8탈삼진3실점(2자책)으로 2승을 따내며 시리즈 MVP에 선정됐다. 임찬규는 삼성과의 플레이오프 3차전에서도 5.1이닝 무실점 호투로 LG의 유일한 승리를 따냈다.임찬규도 매우 인상적인 활약을 했지만 작년 가을야구의 진짜 주인공은 삼성의 외국인 투수 대니 레예스였다. 작년 가을야구에서 코너 시볼드 대신 삼성의 1선발로 활약한 레예스는 LG와의 플레이오프에서 1,4차전 선발로 등판해 13.2이닝7피안타4사사구3탈삼진3실점(1자책)으로 플레이오프 MVP에 선정됐다. 한국시리즈에서도 호투한 레예스의 작년 가을야구 평균자책점은 무려 0.44(20.2이닝1자책)였다.대구에서 태어나 미취학아동 시절에 대구 시민야구장에서 시구를 하며 성장한 원태인은 류중일,이승엽,배영수 등을 배출한 대구의 야구명문 경북고를 졸업하고 2019년 1차 지명으로 삼성에 입단했다. 삼성은 원태인에게 3억5000만원의 계약금을 안겼고 원태인은 루키 시즌부터 1군에서 26경기에 등판해 팀 내에서 4번째로 많은 112이닝을 소화하며 '차세대 에이스'로 성장할 수 있는 가능성을 보여줬다.2년 차 시즌부터 삼성의 붙박이 선발투수로 활약한 원태인은 프로 3년째가 되던 2021년 26경기에서 158.2이닝을 소화하며 14승7패3.06의 뛰어난 성적으로 데이비드 뷰캐넌, 백정현과 삼성의 선발 트로이카로 맹활약했다. 2022년에도 10승을 거두며 2년 연속 두 자리 승수를 기록한 원태인은 2023년 승운이 따르지 않으면서 7승에 그쳤지만 항저우 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 병역혜택을 받았다.삼성의 토종에이스 원태인은 작년 시즌부터 리그 정상급 선발투수로 성장했다. 작년 28경기에서 15승6패3.66의 성적으로 곽빈(두산)과 함께 공동 다승왕에 오른 원태인은 올해도 데뷔 후 가장 많은 166.2이닝을 소화하며 12승4패3.24의 좋은 성적을 올렸다. 다승왕에 올랐던 작년에 비하면 승운이 따르지 않았지만 리그에서 3번째로 많은 20번의 퀄리티스타트를 기록할 정도로 투구 내용은 더욱 좋아졌다.와일드카드 결정 1차전에서 삼성이 1-4로 패한 가운데 원태인은 지면 그대로 시즌이 끝난다는 큰 부담을 안고 2차전에 선발 등판했다. 정규리그 팀 타율 2위(.271), 팀 홈런 1위(161개)에 빛나는 삼성은 이날 단 1안타에 그쳤을 정도로 빈타에 허덕였다. 하지만 원태인은 6이닝 동안 106개의 공을 던지며 NC타선을 4피안타2사사구5탈삼진 무실점으로 틀어막고 삼성을 SSG가 기다리는 준플레이오프로 견인했다.NC와의 와일드카드 결정전에서 쉽지 않은 혈전을 치른 삼성은 오는 9일부터 SSG와 5전3선승제의 준플레이오프에서 격돌한다. 삼성은 와일드카드 결정전에서 '원투펀치' 아리엘 후라도와 원태인이 모두 등판했기 때문에 인천 2연전에서는 원투펀치 없이 드류 앤더슨과 미치 화이트를 상대할 확률이 높다. 하지만 애초에 원태인이 없었다면 삼성은 와일드카드 결정전 관문을 통과하기도 매우 힘들었을 것이다.