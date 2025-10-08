'그 여자' 혐오하며 욕망하던 '그 남자'의 최후

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
젊은 시절의 인간은 언제나 불타 있다. 누군가는 사랑을 위해, 누군가는 신념을 위해, 또 누군가는 단지 자신이 존재했다는 흔적을 남기기 위해 싸운다. 살아간다는 건 결국 저마다의 전쟁을 치르는 일이다. 하지만 그 전쟁은 총칼이 아니라 신념으로, 혹은 가족과의 관계 속에서 벌어진다. 그리고 그 투쟁은 언제나 불완전하다. 우리가 바라는 승리는 대체로 우리의 손에서 완성되지 않는다. 그런데도 인간은 싸움을 멈추지 않는다. 왜냐하면, 그 불완전함 속에서만 인간은 자신이 살아 있음을 느끼기 때문이다.
폴 토마스 앤더슨의 영화 <원 배틀 애프터 어나더>는 바로 그 불완전한 투쟁의 역사를 세대의 서사로 그려낸다. 미국이라는 거대한 나라, 여전히 편견과 차별의 구조 속에서 몸부림치는 사람들의 초상을 담아낸 이 영화는, 혁명이란 대의가 결국 '가족'이라는 가장 내밀한 관계 안에서 어떻게 이어지는지 묻는다. 사회적 투쟁이 사라질 수 없듯, 사랑의 투쟁 또한 결코 멈추지 않는다. 우리는 실패할지라도, 그 불씨는 다음 세대로 건너간다. 그 대물림의 과정이 이 영화 안에 세 가지 감정으로 담겼다.
[첫 번째 감정] 밥의 상실감