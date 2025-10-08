"아버지 AI 영상 제발 그만 보내라" 로빈 윌리엄스 자녀의 호소

▲로빈 윌리엄스의 장녀인 젤다 윌리엄스는 6일(현지시각) 자신의 인스타그램 게시글을 통해 "제발, 아버지의 AI 영상을 내게 그만 보내달라"고 했다. 젤다 윌리엄스 인스타그램

로빈 윌리엄스의 장녀인 젤다 윌리엄스는 6일(현지시각) 자신의 인스타그램 게시글을 통해 "제발, 아버지의 AI 영상을 내게 그만 보내달라"고 했다.



그는 "내가 (고인이 등장하는 AI 영상을) 보고 싶어 한다거나 이해할 것으로 생각하지 마라. 나는 이해하지도 않고, 앞으로도 이해하지 못할 것"이라면서 "최소한의 예의라도 있다면 아버지에게, 그리고 내게, 나아가 모든 사람에게 이런 짓을 그만해달라. 이건 어리석고, 시간과 에너지 낭비"라고 덧붙였다.



이어 "그리고 확실히 말씀드리지만, 이건 아버지가 원하던 일이 아니다"라며 "실존했던 사람들의 유산이 '이건 대충 그 사람처럼 보이고 들리니까 됐어'라는 식으로 축소되는 걸 지켜보는 건 고통스럽다"며 "그렇게 해서 다른 사람들이 끔찍한 틱톡 영상들을 만들어내기 위해 AI로 꼭두각시처럼 고인들을 조종하는 건 미친 짓"이라고 AI를 사용해 고인이 된 유명 인사들의 영상을 생성하는 이들을 강하게 질타했다.



배우 겸 영화 제작자로 활동하는 젤다 윌리엄스가 지난 2014년 63세의 나이로 세상을 떠난 아버지를 AI가 재현하는 것을 비판한 것은 이번이 처음이 아니다.



2023년에도 그는 미국 배우 조합(SAG)의 AI 반대 캠페인을 지지하는 인스타그램 게시물에서 "나는 수년 동안 얼마나 많은 이들이 아버지처럼 (고인이 되어 AI에 활용되는 걸) 동의할 수 없는 배우를 만들거나 재현하기 위해 AI 모델들을 훈련시키고 싶어 하는지 지켜봐 왔다"며 AI를 사용해 유명인들을 활용하는 걸 반대하고 나섰다.



그는 "AI가 사람들이 원하는 말을 하도록 '목소리'를 내는 것을 이미 들어봤고, 개인적으로는 불쾌하지만 그 여파는 제 감정을 훨씬 넘어선다"며 "이런 재창조물들은 가장 좋은 경우엔 위대한 인물들의 형편없는 복제품이고, 가장 나쁜 경우엔 영화 산업 최악의 부분들을 엉터리로 조립한 끔찍한 프랑켄슈타인 괴물일 뿐이지, 이 산업이 상징해야 할 바를 상징하는 게 아니다"라고 비판했다.



"인간 예술성 훼손시킬 것" 비판



<가디언>은 "로빈 윌리엄스의 AI 영상은 무료로 사용할 수 있는 AI 생성 어플의 급속한 성장에 의해 촉진된, 엔터테인먼트를 위해 생성된 저품질 AI 콘텐츠의 광범위한 추세의 일부"라며 "틱톡에 올라온 로빈 윌리엄스의 최근 영상 몇 개는 오픈AI의 새로운 영상 생성 어플인 '소라 2(Sora 2)'를 사용해 만든 것"이라고 보도했다.



오픈AI 측은 <가디언>에 "콘텐츠 소유자가 '저작권 분쟁 양식'을 통해 저작권 침해를 신고할 수 있지만, 개별 아티스트나 스튜디오가 일괄적인 거부권을 행사할 수는 없다"면서도 "저작권자와 협력하여 요청에 따라 소라의 캐릭터를 차단하고, 게시 중단 요청에도 응할 것"이라고 밝혔다.



한편 미국 영화계에서는 계속해서 AI 생성 프로그램을 영화 산업에 활용하는 것에 대해 반대의 목소리가 계속 높아지고 있다.



지난 3월, 오픈AI 등 AI 관련 기업들이 미 행정부에 AI 규제 완화를 촉구하자 마크 러팔로, 케니트 블란쳇 등 할리우드 유명 배우들을 포함한 영화 업계 관계자 420여 명이 기존의 저작권법을 유지해달라는 서한을 백악관에 보냈다.



지난 9월 27일, 영국의 한 AI 기업이 AI로 만든 가상배우 틸리 노우드가 스위스 취히리의 한 영화제에 참석하는 일이 벌어지자 SAG는 곧바로 성명을 내고 "명확히 말하자면 틸리 노우드는 배우가 아니다"라며 이런 AI 가상배우를 기용하게 되면 "배우들을 실직시키고, 배우들의 생계를 위협하며, 인간의 예술성을 훼손하는 문제를 불러일으킬 것"이라고 힐난했다.



