50대 비혼, '나는 솔로' 왜 보냐고요? '이 느낌' 때문입니다

▲
<나는 솔로>에 출연하는 28기 영수SBS Plus / ENA
이번 나솔은 돌싱특집이다. 아직 중반이기는 하지만 가장 눈에 띄는 특징은 마성의 매력(?)을 가진 한 남자(영수)를 둘러싼 여성 출연자들의 치열한 경쟁이다. 전지적 시청자 입장에서 보면 영수에게만 여성 출연자들의 관심이 쏠리는 게 좀 의아했다.
영수라는 캐릭터는 나름대로 매력이 있다. 스타트업 대표로 (자기표현에 의하면) 돈 걱정 해본 적 없을 정도로 경제력도 갖추었고, 부인과는 자녀 없는 채로 합의 이혼해서 가끔 연락하며 지내는 상태이며, 상대의 자녀 유무와 상관없이 다 받아들일 용의가 있다는 큰 배포를 보인다. 사랑하기만 한다면 상대방의 자녀가 하나든 둘이든 셋이든 상관없다는 그의 말에 한 여성 출연자는 눈물까지 흘렸다.
시청자로서는 매끈하기만 한 그의 말이 어쩐지 100% 신뢰가 가지 않았으나 여성 출연자들 사이에서 그는 최고 인기남에 등극했다. 나만 의심병 환자인가 싶어서 댓글들을 보니 내 느낌과 비슷한 사람들이 많았다. 이쯤 되자, 누구보다 재혼 상대를 고르는 데 신중했을 여성들이 왜 그렇게까지 영수에게 혹했는지 궁금해졌다. 다시 인터뷰를 찾아서 보기 시작했고, 하나의 단서를 발견했다. 그들이 제작진과의 인터뷰에서 영수에 대해 말한 부분에 공통점이 있었다. "내 이야기를 잘 들어준다"와 "이야기가 잘 통한다"는 거다.
실제로 그는 대화할 때 상대와 눈을 맞추며 잘 들어주었다. 듣기만 하는 게 아니라 각각의 여성들이 듣고 싶어 하는 이야기가 무엇인지 정확하게 알고 맞장구를 치면서 바로 듣고 싶어하는 말을 했다. 가령 '나는 양육해야 하는 아이가 있는 상황이고 너는 아이가 없는데, 이런 나여도 괜찮아?'라는 그녀들의 속내를 빠르게 읽고 영수는 "그 사람을 사랑하면 그 사람의 환경까지 사랑하고 품어야 한다", "내가 다 책임질 수 있다", "남자가 경제력이 있어야지"라고 답한다.
굉장히 모범적인 정답이다. 하지만 두루뭉술했고, 데이트하는 모든 여성에게 같은 말을 반복했다. 다행히 여성들이 그의 두루뭉술함을 깨달았지만, 그래도 좀처럼 그를 포기하지 못한 채, 그에 대한 여지를 남겨둔다.
누구보다 신중할 그녀들이 뭐든 다 괜찮다고 하는 포장 가득한 프리젠테이션 같은 답변만 있을 뿐 정작 자신의 마음(진심)은 보이지 않는 채, 자신을 선택한 모든 여성에게 호감이 있다고 말하는 남자의 말에 왜 그렇게 휘둘리는 걸까.
선뜻 이해되진 않지만 그녀들의 입장에 서보니, 수긍이 되는 부분이 있었다. 아이를 혼자 양육하는 무거운 책임감과 고단함을 애써 누르고 산 여성들에게 이렇게 자신의 마음을 이야기하고, 그에 반응하는 말을 듣는 기회는 그리 많지 않았을 것이다. 생각해 보니 나라고 다를까 싶었다.
'나솔'이 주는 위로