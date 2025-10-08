4선 대통령은 어떻게 경제위기와 전쟁 극복했나

▲벌거벗은세계사
프랭클린 D. 루스벨트(약칭 FDR)는 미국의 32대 대통령이자, 세계역사상 유일무이하게 합법적으로 4선에 성공한 미국 역대 최장기간 재임 대통령이다. 미국인들에게는 경제 대공황과 제2차 세계 대전, 이라는 두 차례의 큰 국난을 모두 성공적으로 극복하고 미국을 현재의 세계 초강대국 반열에 올려놓은 위대한 대통령으로 평가받고 있다.
하지만 장기집권에 성공한 지도자들이 대부분 그러하듯, 루스벨트 역시 헌법 무시, 국민 자유 억압, 권력 독점 등 여러 가지 부정적이고 독재자적인 면모를 드러내며 명암이 엇갈리는 인물이기도 하다. 10월 6일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '4선 대통령 루스벨트는 영웅인가 독재자인가'편을 조명했다.
루스벨트는 1882년 1월 30일 뉴욕주 하이드파크에서 태어났다. 루스벨트의 가문은 미국에서도 손꼽히는 슈퍼 갑부 명문가였다. 외동아들이었던 루스벨트는 그 덕분에 '다이아몬드 수저'로 유복한 유년 시절을 보낼 수 있었다.
루스벨트는 명문 하버드대학을 졸업하고 1905년에는 먼 친척뻘인 미국의 26대 대통령 시어도어 루스벨트의 조카인 엘리너 루스벨트와 결혼했다. 젊은 시절부터 루스벨트는 정치인을 꿈꿔왔으며, 1908년 변호사 생활을 시작하면서 정계 입문을 준비했다고 한다.
1910년 6월, 28세의 루스벨트는 뉴욕주 상원의원에 민주당 후보로 출마하며 정계에 입문한다. 그가 출마한 더치스 카운티는 전통적으로 경쟁자인 공화당의 초강세 지역이었지만, 첫 선거 만에 당당히 당선되며 정치계의 '슈퍼루키'로 떠오르게 된다. 이후 1913년부터 해군부 차관보를 역임하면서 제1차 세계 대전을 경험하는 등, 정계에서도 승승장구했다.
하지만 1921년 루스벨트의 인생에 치명적인 위기가 찾아온다. 39세에 뜻하지 않은 소아마비 진단을 받으며 한동안 두 다리를 못 쓰는 반신불수 상태가 된다. 유복한 환경에서 자라며 평생 성공 가도만을 달려온 루스벨트의 인생에 찾아온 최대의 시련이었다.
루스벨트는 아내의 헌신적인 간호와, 불굴의 의지로 긴 재활을 거쳐 건강을 어느 정도 회복했다. 46세가 된 1928년에는 뉴욕 주지사 선거에 출마하여 당선되며 화려하게 정계에 복귀했다. 소아마비 진단을 받고 투병한 지 약 7년 만이었다.
장애에 대한 인식 수준이 지금보다 더 낮았던 당시에는, 장애인이 고위공직에 오른다는 것은 상상하기 어려운 일이었다. 당시 루스벨트는 약점인 다리 대신 손을 쓸 수 있게 특별히 개조된 차를 타고 선거 유세를 펼쳤다. 미디어에 노출되는 상황에서는 맞춤형 보조기와 지팡이 등을 활용했고 자연스럽게 주변 사람에게 의지하여 서 있는 모습을 연출했다. 철저한 이미지 관리로 인하여, 당시 미국 대중들은 루스벨트의 건강 상태와 장애 문제를 정확히 모르는 경우가 많았다.
루스벨트가 뉴욕 주지사가 되고 얼마 되지 않아 미국 사상 최대의 경제위기인 '대공황'이 찾아온다. 미국 사회는 당시만 해도 '자유방임주의' 에 익숙하여 정부가 시장에 개입하지 않아야 한다는 인식이 강했다. 하지만 루스벨트는 정부의 적극적인 역할을 주장하며 '임시긴급 구호국'을 설치하여 주정부의 예산을 직접 집행하고 국민에게 생계지원금과 일자리를 제공하는 정책들을 펼쳤다. 이러한 루스벨트의 정책들은 미국 최초로 체계적인 '사회복지체제'의 출발점이자, 전세계 민주주의 국가들이 추구하는 복지제도의 모델이 되었다는 평가를 받는다.
명성이 높아진 루스벨트는 뉴욕 주지사 재선을 거쳐 1932년 11월에는 민주당 대선후보가 되어 미국 대통령 선거에서 압도적인 지지율로 당선된다. 정계 입문 22년 만에 마침내 오랜 꿈이었던 미국의 32대 대통령에 오르는 순간이었다. 이듬해인 1933년 3월 4일 첫 대통령 취임 연설에서는 "우리가 오직 한 가지 두려워해야 할 것은 바로 두려움 그 자체"라는 명언을 남기며, 당시 사회·경제적 혼란으로 불안해하던 미국 국민을 위로하고 확고한 비전과 믿음을 제시했다.
