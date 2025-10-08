드라큘라의 비극, 인류의 오늘과 꼭 닮았네

부산국제영화제

스틸컷영화는 이쯤에서 끝나지 않는다. 본 줄기가 되는 앞의 이야기가 펼쳐지는 한편으로, 자신이 영화감독이라 말하는 한 사내가 AI 기술을 적극 활용해 드라큘라에 얽힌 온갖 이야기를 십여 장으로 구분해 풀어낸다. 원치 않게 내연녀를 제가 모는 차 안에서 살해하는 어느 남자의 이야기가 있고, 직원들의 노동을 의미 없게 만들고 마침내 그 모두를 학살하는 악덕 사용자의 사례가 있으며, 어느 외딴 마을의 귀족 여성을 음모로부터 지켜내는 어느 학자의 모험도 있다. 하나하나가 드라큘라의 신화적, 또 전설적인 상징들을 새롭게 재조립해 빚어낸 것들로, 그 성격과 형식 모두가 제각각 파격적이고 실험적이다. 도널드 트럼프와 기술 독재, 블라디미르 푸틴과 전쟁, 영화예술과 문학의 고전과 현재적 지위, 대중문화적 소재들을 적극적으로 활용한다.마치 드라큘라가 루마니아에 실재하는 인물과 역사로부터 출발했으나 그 활용은 서구 작가며 산업에 의해 제멋대로 활용되듯이, 라두 주데의 영화 속 수많은 이야기 또한 드라큘라가 어디까지 가지를 뻗어나갈 수 있는지 실험하는 장처럼 활용된다. 이빨을 박고 남의 피를 빨아들이는 건 자본주의 체제 아래 사용자와 노동자의 상징이 될 수 있을까. 자본을 넘어서 성별이라거나 계급, 심지어는 도덕과 가치의 이야기로까지 전환하는 것도 얼마든지 가능하다. 라두 주데는 이를 그저 문학적 상징으로 활용하는 데 그치지 않는다. 전쟁과 과학 등 세계사적으로 실재하는 주제들을 전 지구적으로, 또 루마니아와 지역 문화권에 한정해서까지 적극적으로 비유하고 또 허물어간다.다분히 유쾌하고 가벼운 이 영화는 조금만 달리 생각하면 세계사와 문화사, 또 문화예술의 견지에선 더없이 진지한 작품처럼 여겨지기도 한다. 수많은 죽음과 폭력, 심지어 남성과 여성의 성기며 성행위까지 적나라하게, 또 어처구니없이 등장하는 순간들이 혹자에겐 불쾌감이며 불편함을 자아낼 수도 있을 테다. 그러나 정형화된 예술, 재미며 아름다움 등 미학적 덕목을 추구하는 일련의 작품만이 영화가 이를 수 있는 유효한 표현법은 아니다.라두 주데는 장난스러우면서도 진지하고, 코믹하면서도 뼈를 강타하는 영화를 찍어냈다. 처음부터 끝까지 무려 170분에 이르는 긴 러닝타임을 서로 직접 관계하지 않는 수많은 곁가지와 본줄기의 교차적 결합으로 다루었으며, 그 표현법에서도 관객을 부정적으로 자극하고 도발하기를 피하지 않는다.