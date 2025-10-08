드라큘라의 비극, 인류의 오늘과 꼭 닮았네

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
전위(前衞), 말 그대로 앞을 지키는 일을 말한다. 예술과 사상에 있어 전위란, 그를 뒷받침하는 영역의 가장 앞단에서 나아갈 자리를 탐색하는 것이다. 문화예술, 그중에서도 영화에 있어서 전위적이라 불러 마땅한 작가가 등장했으니, 그 이름이 바로 라두 주데다.
2025년 한국에서 영화 깨나 보는 이에게 라두 주데의 이름은 상식이 되었다. 3년 전 <배드 럭 뱅잉>으로 전 세계에 저의 존재를 알렸던 이 감독의 신작을 올해 제26회 전주국제영화제가 개막작으로 점찍어 소개했고, 이로도 부족하여 지난해 발표한 중편영화 < 잠#2 >까지 들여와 선보였다. 개막작 < 콘티넨탈 '25 >는 라두 주데가 거장의 반열에 올랐음을 증명하는 걸작으로 기록됐다. 누구나 쉽고 재밌게 즐길 수 있는 대중적 영화인 동시에 제목이 보여주듯 2025년 대륙, 나아가 세상의 이야기를 작가적 시선에서 다루어낸 의미 깊은 프로젝트였다.
제75회 베를린국제영화제 은곰상 수상작이기도 한 < 콘티넨탈 '25 >에 이어, 전주에서 마주한 < 잠#2 >는 라두 주데가 그저 재주 있는 평범한 작가가 아니란 사실을 증명한다. 앤디 워홀의 묘지에 설치한 카메라로 사계절 간 그를 찾는 관광객의 풍경을 담아낸 이 영화는 영화예술의 현재를 탐지하고 미래를 탐색하는 실험적 시도였다. 저만의 시각과 자세를 견지하며, 영화예술을 도구 삼아 동시대 인간과 소통하고 호흡하는 라두 주데의 걸음이 그대로 이 시대 거장의 그것처럼 보인 것인 자연스럽기까지 하다. 그 결과로 라두 주데의 활발한 작품활동을 영화예술인들은 민감하게 주목하기에 이르렀다.