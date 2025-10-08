1778일 만에 PS 등판, 위력 과시한 구창모

▲
와일드카드 1차전에서 선발로 나온 NC 구창모NC다이노스
1778일 만에 포스트시즌 등판이었음에도 배짱 있는 투구를 선보이며 와일드카드 1차전에서 승리를 거두었다. NC 구창모가 그 주인공이다.
구창모는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 포스트시즌 와일드카드 1차전에서 선발로 나와 6이닝 5피안타(1피홈런) 무사사구 3탈삼진 1실점(1자책)을 기록하며 삼성 타선을 봉쇄했다.
시작은 좋지 않았다. 1회부터 선두타자 이재현에게 중전 안타를 허용했다. 하지만 김성윤을 삼진으로 잡더니 구자욱을 병살타로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
2회에는 1사 이후 김영웅에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 강민호와 김지찬을 모두 땅볼로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
3회에는 2사 이후 이재현에게 중전 안타를 허용했다. 하지만 김성윤을 2루수 직선타로 잡아내면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
4회를 삼자범퇴로 막은 구창모는 5회에 일격을 당했다. 2사 주자 없는 상황에서 이성규에게 던진 2구 직구가 그대로 좌측 담장을 넘기는 솔로포로 연결이 되어버리고 말았다. 하지만 류지혁을 땅볼로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
6회에는 1사 이후 김성윤에게 우전 안타를 허용하고 말았다. 하지만 구자욱과 디아즈를 모두 땅볼로 처리하면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
투구 수가 75개에 그쳤으나 NC는 7회부터 불펜을 가동했다. 결과는 대성공이었다. 김영규(1이닝) - 전사민(1이닝) - 김진호(1이닝)가 모두 무실점으로 호투하며 팀과 구창모의 승리를 지켰다. 와일드카드 1차전 결과는 4vs1로 NC가 승리를 거뒀다.