이영광의 '온에어' "질경이는 밟혀야 살아요, 모든 풀은 자기 이름과 의미가 있죠"

[이영광의 '온에어' 378 ] EBS <다큐프라임> 손승우, 정현경 PD

이영광(kwang3830)
25.10.08 12:59최종업데이트25.10.08 12:59
"아무도 찾지 않는 바람 부는 언덕에 이름 모를 잡초야. 한 송이 꽃이라면 향기라도 있을 텐데 이것저것 아무것도 없는 잡초라네."

가수 나훈아가 부른 '잡초'의 가사 중 첫 소절이다. 우리에게 잡초는 이름도 모르고 쓸모없는 풀처럼 생각한다. 하지만 잡초도 이름이 있고 꽃도 핀다. 우리가 잘못 안 것이다. 잡초는 어떤 식물일까?

지난 9월 EBS <다큐프라임>에서는 '잡초선생' 2부작이 방송되었다. 서울 강남역에 있는 개미자리로 시작한 '잡초선생' 편은 도시에 있는 잡초와 시골 잡초를 통해 우리가 배울 걸 생각하는 내용이 담겼다. 제작 이야기가 궁금해 지난 1일 경기도 고양시에 있는 EBS 사옥에서 해당 다큐 연출한 손승우, 정현경 PD를 만났다. 다음은 이들과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.

"잡초라 불리는 식물은 없어요"

<다큐프라임>의 한 장면
<다큐프라임>의 한 장면EBS

- 방송 마친 소회가 어때요?
정현경 PD(이하 정) : "저는 장편으로 다큐멘터리를 연출한 게 처음이어요. 소회라고 하면 별 탈 없이 잘 마쳐서 다행이라는 생각이 더 크고 감사합니다. 아마 처음이라 그랬겠지만 낯설고 또 쉽지 않은 게 되게 많았는데 많은 걸 배운 느낌입니다."
손승우 PD(이하 손) : "저는 다음 방송 준비하고 있어요. 그래서 지난 방송이 많이 희미해진 상태인데, 이번 주에 현경 PD가 연출한 방송을 보고 장모님이 "되게 재밌게 봤다. 잡초에 대해서 다시 보게 될 수 있는 계기가 돼서 너무 좋았다"고 하시더라고요."

- 잡초에 대해 주목한 이유가 있나요.
: "아무래도 주목받지 못하는 존재잖아요. 처음에 잡초 이야기를 꺼내신 건 (손승우) 선배였는데, 저도 들었을 때 이상했던 게 잡초가 어떤 건지 생각해 봤죠. 기존에 너무 싫은 것, 빨리 없애고 싶고 없애고 싶어도 없애지도 못하겠고 계속 자라는 등 무서운 거라고만 생각했거든요. 하지만 막상 관련 책들도 읽어보고 잡초를 들여다보니 딱히 미워할 이유가 없더라고요. 똑같은 식물이었는데 왜 미워하고 없애야 된다고 생각했을까 싶어 이 지점이 재미있었어요. 그래서 이걸로 얘기해 보면 저처럼 느끼는 사람들도 있고 새롭게 바라볼 수 있는 여지가 있겠다고 생각했어요."

- 잡초가 정확히 뭔가요?
: "사실 잡초라고 불리는 식물은 없어요. 모든 풀은 자기 나름의 이름이 있으니까요. 잡초라는 건 학술상 있는 용어가 아니고 인간이 자기가 싫어하거나 의미 없다고 생각하는 걸 싸잡아 잡초라고 부르는 것일 뿐이죠. 결국 '잡초'는 인간의 주관적인 명칭인 거죠. 예를 들면 질경이 같은 경우가 사실은 사람들이 대부분 밟고 다니는 잡초라고 생각하는데, 질경이 씨앗으로 변비약도 만들거든요. 그게 차전자피인 거고요. 그래서 어떤 사람들에겐 질경이가 약초인 거죠. 그건 사람들에 따라 달라질 수밖에 없어요."

- '잡초' 아이템을 정하고 맨 처음에 무엇을 준비했나요.
: "시골에 비닐하우스를 만들었어요. 왜냐면 야외에서 잡초가 자라는 모습을 찍고 싶은데 바람에도 흔들릴 수 있고 밤이 되면 깜깜해지기도 하잖아요. 그래서 환경을 통제하려면 세트장이 필요하겠다고 생각해서 비닐하우스를 지었고 그러면서 잡초에 대해 이런저런 이야기들이 많이 들어 있는 책도 읽으면서 시작했어요."
: "타임랩스라고 식물이 자라는 모습을 촬영하려면 한 장소에서 길게 찍어야 되잖아요. 그 촬영을 외부에서 하기는 되게 어려워요. 그래서 비닐하우스를 지어서 촬영할 생각을 했어요."

- 잡초가 자라는 모습이 생생하게 담겼더라고요.
: "맞아요. 타임랩스를 굉장히 많이 활용했어요. 왜냐하면 식물이라는 게 빨리 자라지 않잖아요. 그러니 오랫동안 지켜봐야 하는데 그걸 몇 분 간격으로 계속 사진으로 찍으면 조금씩 자라는 모습이 기록되 잖아요. 그래서 그런 (타임랩스) 기법을 많이 활용하려고 카메라도 한 15대 정도를 동시에 돌리기도 하고 하우스 안에서도 찍고 야외에서도 찍었어요."

- 1부와 2부의 차이가 있는 것 같아요.
: "연출자의 차이도 아마 있었을 거고요. 처음부터 1부는 도시에 사는 식물, 2부는 도시에 살지 않는 식물로 하자고 계획했던 건 아니었는데, 저는 주로 자연 안에 있는 잡초들을 촬영했어요. 선배는 도시에서 주로 잘 보이는 아이템들 위주로 촬영했고요. 그러다 보니까 특징적으로 도시에서 자기 살길 찾은 식물들을 많이 다루게 됐고 그래서 아이템 이름들로 소제목을 많이 삼았죠. 저는 도시 그림도 없이 자연에 식물이 산다는 게 너무 당연한 그림이었고 비슷한 것들이 너무 많이 나열되는 느낌이었어요. 그래서 '잡초선생'이라는 제목처럼 선생님이 해 주실 만한 말씀들을 넣어서 지루함을 덜어보자는 생각이었습니다. 그러다 보니 1, 2부가 조금 달라진 것 같아요."

"꿀 있는 잡초들도 많아요"

손승우(우), 정현경(좌) PD
손승우(우), 정현경(좌) PDEBS 홍보부

- 1부에서는 잡초에 지역 이름이 들어갔잖아요, 원래 그런 이름이 있나요?
: "거꾸로였어요. 예를 들어 강남역 개미자리는 그걸 찍으려고 강남역을 찾은 게 아니에요. 저는 촬영 초반에 어떻게 하면 관심 없는 사람들도 잡초를 좋아할 수 있을지 고민 했어요. 그런데 대부분의 사람은 사실 도시에 살잖아요. 그래서 도시, 사람들 곁에 가까이 있다는 걸 보여주면 좋겠다고 생각해서 강남역을 뒤지기 시작했어요. 근데 강남역 쪽은 식물이 살기 어려운 곳이라는 걸 너무 깨달았던 게, 그곳엔 잡초가 정말 없고 있더라도 너무 상태가 좋지 않은 식물밖에 없더라고요. 너무 많은 사람이 오가고 오염이 심해서, 혹은 주기적으로 베서 그런지 모르겠는데 무척 찾기가 힘들었어요. 그러다 찾은 게 개미자리였어요. 개미자리가 강남역에 있었기 때문에 '강남역 개미자리'가 됐죠."

- 우리는 잡초에 꽃이 없다고 생각하는데, 그게 아닌가 봐요?
: "사실 모든 잡초는 아니지만 대부분의 잡초가 꽃을 피우고, 꽃이 핀다는 얘기는 뭐냐면 식물의 진화 단계를 먼저 봐야 해요. 가장 최근에 진화한 것으로 꼽히는 식물이 '현화 식물'이거든요. 그 식물은 사실 가장 많이 진화해서 어떻게 보면 고등 식물이라고도 표현할 수 있어요. 단지 작아서 눈에 잘 안 보이다 보니 꽃이 핀다는 사실조차도 모르지만, 사실 그 식물들은 아주 진화한 존재들이죠."

- 질경이는 밟혀도 회복력이 좋은 거 같더라고요.
: "질경이는 방송에서도 얘기했던 것처럼 큰 틀에서 보면 밟혀야 사는 잡초인 거예요. 무슨 얘기냐면 밟혀야만 씨앗이 옮겨 심어져 싹이 틀 수 있는 거예요, 밟히는 것을 이용하는 식물이라서 밟힘 당하는 일에 잘 견딜 능력을 발달시킨 거죠. 그래서 밟혀도 안에 와이어 같은 조직이 있어서 찢어질 정도의 충격에도 잘 버틸 수 있어요. 실제 질경이 잎을 만져보면 상당히 뽀송뽀송해요."

- 잡초도 꿀이 있나요?
: "잡초도 말씀드린 것처럼 인간의 필요에 따라 붙인 이름이기 때문에 곤충을 매개로 꽃가루를 주고받는 식물이라면 꿀 있는 잡초들이 많이 있죠. 그래서 방송에도 보면 꿀을 가지고 있다는 표시를 가진 잡초가 있잖아요. 물론 모든 잡초가 다 꿀이 있다고 하면 안 되겠지만 꿀을 가지고 있는 잡초는 당연히 있죠."

- 그걸 잡초라고 할 수 있나요?
: "사실 일부러 사람이 키우는 작물도 누군가에게는 지긋지긋한 잡초가 될 수 있겠죠. 근데 우리는 꽃이 크고 예뻐서 꽃집에서 팔리거나 벼처럼 우리가 꼭 먹어야 해서 작물로 키우는 식물이 아니라 어디에다 써도 쓸데가 없을 것 같은 사소하고 하찮은 식물들을 주로 잡초라고 인식하죠. 그렇게 전반적으로 부른 명칭인 것이지 사실은 잡초도 다 각자 이름이 있는 식물들이에요."

- '염소가 풀을 먹는다'와 '풀이 염소에게 먹힌다'는 관점의 차이가 있는 걸까요?
: "사실 염소가 풀 먹는 장면을 제가 보고 있었어요. 근데 저도 잡초가 아니라 사람이잖아요. 그러다 보니까 저도 모르게 당연히 '염소가 풀을 먹고 있네'라고 생각했거든요. 근데 거기서 주어는 염소잖아요. 왜 풀이 먹히고 있는 게 아니라 염소가 먹는다고 생각했지? 라는 의문이 들더라고요. 사실 염소가 풀 먹는 거 들어보셨겠지만 소리가 되게 좋거든요. 너무 맛있게 먹는 것 같은데 풀의 입장에서 보면 그게 얼마나 잔혹한 소리겠어요? 자기가 뜯어 먹히는 소리인 거잖아요. 잡초의 입장과 잡초의 생존 전략을 들여다보자고 내내 얘기하고도 또 '염소가 풀을 먹네'라고 식물을 피식자로 생각하는 저 스스로가 이상해서 약간 선문답 같은 내레이션을 넣어본 겁니다."

- 잡초에 대한 다큐로 전하려는 메시지는 뭐였나요.
: "맨 마지막 단어가 기억나실지 모르겠는데 '누가 누구를 이용하는 걸까' 였거든요. 저는 '잡초선생'을 만들면서 깨달은 바가 있다면 잡초를 거의 무시하고 혹은 어떤 경우에는 미워하잖아요. 치를 떨 정도로요. 근데 그 잡초의 조상을 이용해서 인간이 문명을 만든 걸 수도 있죠. 왜냐하면 지금 우리가 먹는 대부분의 작물은 사실은 말씀드렸다시피 잡초였을 거란 말이죠. 잡초를 이용해서 우리가 문명을 이 정도까지 만든 것처럼 도시에 사는 잡초들 보면 개미자리도 그렇고 질경이도 그렇고 새포아풀도 그렇고 인간을 다 이용하고 있거든요. 그래서 이 잡초랑 인간이라는 존재를 서로 봤을 때 서로 이용하는 존재 아닐까 해요."
: "전반적으로는 저희가 아까 노래 얘기도 하셨다시피 이름 모를 풀들이었잖아요. 근데 이렇게 각자 나름대로 살아남기 위해서 애를 쓰고 이런 모습들이 아까 손승우 선배가 이야기한 것처럼 누군가에게 지혜나 위로해 주었으면 좋겠어요. 길 가다가 이름 모를 풀을 발견해도 '쟤도 열심히 살고 있겠구나'라고 생각해 볼 여유가 생겼으면 좋겠다는 생각도 있었습니다."

- 이번 다큐 연출하며 느낀 점은 뭘까요?
: "제가 인간으로 굉장한 오만한 편견을 많이 가지고 있었다는 걸 스스로도 많이 느꼈죠. 식물도 나름 굉장히 다양하고 재미있는 세계가 있었구나 싶었어요. 저는 사실 식물을 잘은 몰랐었거든요. 전혀 새로운 세상을 들여다보는 색다른 경험이었습니다."
손승우 정현경 다큐프라임

