"질경이는 밟혀야 살아요, 모든 풀은 자기 이름과 의미가 있죠"

<다큐프라임>의 한 장면EBS
- 방송 마친 소회가 어때요?
정현경 PD(이하 정)
: "저는 장편으로 다큐멘터리를 연출한 게 처음이어요. 소회라고 하면 별 탈 없이 잘 마쳐서 다행이라는 생각이 더 크고 감사합니다. 아마 처음이라 그랬겠지만 낯설고 또 쉽지 않은 게 되게 많았는데 많은 걸 배운 느낌입니다."
손승우 PD(이하 손)
: "저는 다음 방송 준비하고 있어요. 그래서 지난 방송이 많이 희미해진 상태인데, 이번 주에 현경 PD가 연출한 방송을 보고 장모님이 "되게 재밌게 봤다. 잡초에 대해서 다시 보게 될 수 있는 계기가 돼서 너무 좋았다"고 하시더라고요."
- 잡초에 대해 주목한 이유가 있나요.
정
: "아무래도 주목받지 못하는 존재잖아요. 처음에 잡초 이야기를 꺼내신 건 (손승우) 선배였는데, 저도 들었을 때 이상했던 게 잡초가 어떤 건지 생각해 봤죠. 기존에 너무 싫은 것, 빨리 없애고 싶고 없애고 싶어도 없애지도 못하겠고 계속 자라는 등 무서운 거라고만 생각했거든요. 하지만 막상 관련 책들도 읽어보고 잡초를 들여다보니 딱히 미워할 이유가 없더라고요. 똑같은 식물이었는데 왜 미워하고 없애야 된다고 생각했을까 싶어 이 지점이 재미있었어요. 그래서 이걸로 얘기해 보면 저처럼 느끼는 사람들도 있고 새롭게 바라볼 수 있는 여지가 있겠다고 생각했어요."
- 잡초가 정확히 뭔가요?
손
: "사실 잡초라고 불리는 식물은 없어요. 모든 풀은 자기 나름의 이름이 있으니까요. 잡초라는 건 학술상 있는 용어가 아니고 인간이 자기가 싫어하거나 의미 없다고 생각하는 걸 싸잡아 잡초라고 부르는 것일 뿐이죠. 결국 '잡초'는 인간의 주관적인 명칭인 거죠. 예를 들면 질경이 같은 경우가 사실은 사람들이 대부분 밟고 다니는 잡초라고 생각하는데, 질경이 씨앗으로 변비약도 만들거든요. 그게 차전자피인 거고요. 그래서 어떤 사람들에겐 질경이가 약초인 거죠. 그건 사람들에 따라 달라질 수밖에 없어요."
- '잡초' 아이템을 정하고 맨 처음에 무엇을 준비했나요.
정
: "시골에 비닐하우스를 만들었어요. 왜냐면 야외에서 잡초가 자라는 모습을 찍고 싶은데 바람에도 흔들릴 수 있고 밤이 되면 깜깜해지기도 하잖아요. 그래서 환경을 통제하려면 세트장이 필요하겠다고 생각해서 비닐하우스를 지었고 그러면서 잡초에 대해 이런저런 이야기들이 많이 들어 있는 책도 읽으면서 시작했어요."
손
: "타임랩스라고 식물이 자라는 모습을 촬영하려면 한 장소에서 길게 찍어야 되잖아요. 그 촬영을 외부에서 하기는 되게 어려워요. 그래서 비닐하우스를 지어서 촬영할 생각을 했어요."
- 잡초가 자라는 모습이 생생하게 담겼더라고요.
정
: "맞아요. 타임랩스를 굉장히 많이 활용했어요. 왜냐하면 식물이라는 게 빨리 자라지 않잖아요. 그러니 오랫동안 지켜봐야 하는데 그걸 몇 분 간격으로 계속 사진으로 찍으면 조금씩 자라는 모습이 기록되 잖아요. 그래서 그런 (타임랩스) 기법을 많이 활용하려고 카메라도 한 15대 정도를 동시에 돌리기도 하고 하우스 안에서도 찍고 야외에서도 찍었어요."
- 1부와 2부의 차이가 있는 것 같아요.
정
: "연출자의 차이도 아마 있었을 거고요. 처음부터 1부는 도시에 사는 식물, 2부는 도시에 살지 않는 식물로 하자고 계획했던 건 아니었는데, 저는 주로 자연 안에 있는 잡초들을 촬영했어요. 선배는 도시에서 주로 잘 보이는 아이템들 위주로 촬영했고요. 그러다 보니까 특징적으로 도시에서 자기 살길 찾은 식물들을 많이 다루게 됐고 그래서 아이템 이름들로 소제목을 많이 삼았죠. 저는 도시 그림도 없이 자연에 식물이 산다는 게 너무 당연한 그림이었고 비슷한 것들이 너무 많이 나열되는 느낌이었어요. 그래서 '잡초선생'이라는 제목처럼 선생님이 해 주실 만한 말씀들을 넣어서 지루함을 덜어보자는 생각이었습니다. 그러다 보니 1, 2부가 조금 달라진 것 같아요."
"꿀 있는 잡초들도 많아요"