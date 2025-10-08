'데이비슨 결승타', NC 돌풍은 '현재 진행형'

극적으로 가을야구에 진출한 NC의 돌풍이 포스트시즌까지 이어지고 있다.이호준 감독이 이끄는 NC 다이노스는 6일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와의 와일드카드 결정 1차전에서 홈런 1방을 포함해 장단 10안타를 때려내며 4-1로 승리했다. 원정 2연승이 필요한 NC는 패배는 물론 무승부조차 허락되지 않았던 1차전에서 승리를 거두면서 시리즈의 기세를 가져왔고 삼성은 가을야구 첫 경기에서 NC에게 불의의 일격을 당했다.NC는 선발 구창모가 6이닝5피안타 무사사구3탈삼진1실점 호투로 2020년 한국시리즈 5차전 이후 4년11개월 만에 가을야구 승리를 따냈고 9회에 등판한 김진호는 생애 첫 가을야구 무대에서 세이브를 기록했다. 타선에서는 최원준이 결승 득점과 함께 멀티히트를 기록했고 NC의 간판타자 맷 데이비슨은 1회 결승타를 포함해 2안타2타점으로 맹활약하며 '50홈런-150타점' 르윈 디아즈에게 판정승을 거뒀다.홈런은 흔히 '야구의 꽃'으로 불린다. 실제로 경기 도중 홈런이 터지면 타자가 그라운드를 한 바퀴 돌 때까지 경기가 잠시 중단된다. 그 사이의 공백은 홈런을 때린 팀 관중들의 함성과 박수로 채워지면서 홈런을 친 타자는 그 순간 경기의 주인공이 된다. 따라서 매년 홈런왕은 야구팬들의 큰 관심거리인데 실제로 KBO리그 출범 후 탄생한 타자 MVP 26명 중 그해 홈런왕이 무려 20명에 달할 정도였다.하지만 홈런왕이라고 해서 언제나 야구팬들의 스포트라이트를 독차지하는 것은 아니다. 가끔은 홈런왕에 오르고도 그 해 워낙 뛰어난 활약을 했던 다른 선수들에 가려 상대적으로 주목받지 못하는 선수들도 있었다. 1986년 해태 타이거즈의 김봉연은 21개의 홈런으로 커리어 두 번째 홈런왕에 올랐지만 그 해 24승6패6세이브 평균자책점0.99를 기록한 팀 후배 선동열에 가려 크게 주목받지 못했다.2017년 KIA 타이거즈를 한국시리즈 우승으로 이끌었던 김기태 전 감독은 현역 시절 4번의 골든글러브와 함께 통산 249홈런923타점을 기록한 강타자였다. 특히 1994년에는 25홈런으로 좌타자로는 역대 처음으로 홈런왕에 등극하기도 했다. 하지만 1994년은 '바람의 아들' 이종범이 타율 .393 196안타19홈런77타점113득점84도루로 리그를 지배하면서 김기태의 홈런왕은 상대적으로 돋보이지 않았다.지난 2000년 40홈런으로 '라이언킹' 이승엽을 제치고 커리어 첫 홈런왕을 차지했던 박경완(LG트윈스 배터리 코치)은 이승엽이 일본 무대로 떠난 2004년 34개의 홈런을 때리며 4년 만에 홈런왕 타이틀을 되찾았다. 이로써 박경완은 이만수에 이어 역대 두 번째로 2회 이상 홈런왕에 오른 포수가 됐다. 하지만 박경완이 주목 받기엔 1년 전 이승엽이 세운 56홈런의 잔상이 야구팬들에게 너무 크게 남아 있었다.KBO리그 통산 홈런 3위(419개)와 타점 1위(1737개), 득점 3위(1365개),안타2위(2586개)에 올라있는 최형우(KIA)는 삼성 시절이던 지난 2011년 커리어 첫 홈런왕에 오르며 전성기를 맞았다. 그해 최형우는 투수 4관왕으로 정규리그 MVP에 선정된 윤석민의 유일한 경쟁 상대였다. 하지만 바로 직전 시즌 타격 7관왕에 오른 이대호가 44홈런을 때리는 바람에 최형우의 30홈런은 야구팬들에게 많게 느껴지지 않았다.빅리그에서 6년 동안 5개 팀을 거치며 306경기에 출전해 54홈런157타점을 기록한 데이비슨은 2023년 일본 프로야구 히로시마 도요카프에서 활약하다 작년 1월 총액 100만 달러에 NC와 계약했다. 데이비슨은 일본 무대에서도 19홈런을 기록했을 만큼 파워가 뛰어난 타자지만 타율 .210, 출루율 .273의 성적이 말해주듯 결코 효율이 높은 타자는 아니었다. NC 팬들 사이에서도 기대와 우려가 공존했던 이유다.하지만 데이비슨은 작년 뛰어난 활약으로 우려의 목소리를 잠재웠다. 131경기에 출전한 데이비슨은 타율 .306 154안타46홈런119타점90득점을 기록하면서 홈런왕에 등극했다. 2020년의 멜 로하스 주니어(47개) 이후 4년 만에 45개 이상의 홈런을 때린 홈런왕의 탄생이었다. 하지만 작년엔 40-40클럽에 도전했던 김도영(KIA)의 열풍이 워낙 거셌고 NC도 9위로 추락하면서 데이비슨의 홈런왕은 빛이 바랬다.작년 시즌이 끝나고 NC와 1+1년 총액 320만 달러에 재계약한 데이비슨은 올 시즌에도 허리와 갈비뼈 부상으로 32경기에 결장했음에도 타율 .293 36홈런97타점63득점으로 홈런 2위에 올랐다. 전반기 63경기에서 16홈런47타점을 기록한 데이비슨은 후반기 49경기에서 20홈런50타점을 수확했고 특히 시즌 막판 9연승 기간 4홈런11타점을 폭발하면서 NC가 극적으로 가을야구에 진출하는 데 크게 기여했다.올 시즌 20홈런을 넘긴 토종 타자가 1명도 없었던 NC 타선에서 절대적인 비중을 차지하는 데이비슨은 6일 삼성과의 와일드카드 결정 1차전에서도 4번1루수로 선발 출전했다. 1회 1사1,2루에서 삼성의 에이스 아리엘 후라도를 상대로 이날 경기의 결승타가 된 중전 선제 적시타를 때린 데이비슨은 3-0으로 앞선 5회에도 김주원을 불러들이는 1타점 쐐기 2루타를 터트리며 NC의 1차전 승리를 견인했다.정규리그 최종전에 등판했던 다승왕 라일리 톰슨을 와일드카드 결정전에서 쓰기 힘든 NC는 2차전에서 좌완 외국인 투수 로건 앨런이 선발 등판한다. 정규리그에서 7승12패4.53을 기록한 로건은 12승4패3.24의 성적을 올린 삼성의 2차전 선발 원태인에게 다소 뒤지는 것이 사실이다. 하지만 가을에도 확실한 존재감을 보여주는 데이비슨의 활약이 계속된다면 NC가 또 한 번 이변을 일으켜도 크게 놀랄 일이 아니다.