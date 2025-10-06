U20 월드컵 한국 16강, 모로코의 '야시르 자비리' 조심해야

FIFA

2025 FIFA U20 월드컵 현재 상황(개최국, 칠레)

◇ 16강 진출 팀 목록

A조 : 1위 일본 3승, 2위 칠레 1승 2패

B조 : 1위 우크라이나 2승 1무, 2위 파라과이 1승 1무 1패(4득점 4실점), 3위 한국 1승 1무 1패(3득점 3실점)

C조 : 1위 모로코 2승 1패, 2위 멕시코 1승 2무, 3위 스페인 1승 1무 1패(3득점 4실점)

D조 : 1위 아르헨티나 3승, 2위 이탈리아 1승 1무 1패

E조 : 1위 미국 2승 1패(13득점 3실점), 2위 남아프리카 공화국 2승 1패(8득점 3실점), 3위 프랑스 2승 1패(8득점 4실점)

F조 : 1위 콜롬비아 1승 2무(2득점 1실점), 2위 노르웨이 1승 2무(2득점 1실점), 3위 나이지리아 1승 1무 1패(4득점 4실점)

◇ 16강 토너먼트 대진표(한국 시각)

10월 10일(금) 오전 8시 ☆ 한국 - 모로코 (에스타디오 엘 테니엔테, 랑카구아)

10월 8일(수) 오전 4시 30분 ☆ 우크라이나 - 스페인 (에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르, 발파라이소)

10월 8일(수) 오전 8시 ☆ 칠레 - 멕시코 (에스타디오 엘리아스 피게로아 브란데르, 발파라이소)

10월 9일(목) 오전 4시 30분 ☆ 아르헨티나 - 나이지리아 (에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스, 산티아고)

10월 9일(목) 오전 4시 30분 ☆ 콜롬비아 - 남아프리카 공화국 (에스타디오 피스칼, 탈카)

10월 9일(목) 오전 8시 ☆ 파라과이 - 노르웨이 (에스타디오 피스칼, 탈카)

10월 9일(목) 오전 8시 ☆ 일본 - 프랑스 (에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스, 산티아고)

10월 10일(금) 오전 4시 30분 ☆ 미국 - 이탈리아 (에스타디오 엘 테니엔테, 랑카구아)

2025 FIFA U20 월드컵 16강 대진표B조 3위로 16강 진출 티켓을 어렵게 따낸 20세 이하 한국 축구대표팀의 16강 상대 팀은 이번 대회에서 엄청난 돌풍을 일으키고 있는 모로코로 결정됐다. 모로코는 2025 FIFA(국제축구연맹) U20 월드컵에서 가장 험난한 조로 평가된 C조에서 스페인과 브라질을 차례로 물리치고 당당히 조 1위를 차지한 강팀이다.모로코를 16강에서 만날 우리 선수들은 2023년 10월 12일 서울 목동 종합운동장에서 벌어진 2023 서울 EOU컵 U18 축구대회 '한국 1-1 모로코' 게임 기억을 떠올려야 한다. 당시 게임에 뛰었던 선수들 중 일부가 이번에도 양 팀 모두 포함되어 있다.이창원 감독이 이끄는 한국 20세 이하 축구대표팀이 B조 3위로 조별리그를 통과한 다음, 오는 10일(한국시간) 오전 8시 칠레 랑카구아에 있는 에스타디오 엘 테니엔테에서 C조 1위로 올라온 모로코를 만나게 됐다.우리 선수들은 지난 4일 B조 세 번째 게임에서 파나마를 2-1로 이겨 조별리그 승점 4점(1승 1무 1패, 3득점 3실점)의 성적으로 와일드 카드를 받아 16강에 올랐다. 그 게임이 끝날 당시에는 16강 진출 여부는 물론 상대 팀이 결정되지 않았지만 6일 모든 조별리그가 끝난 현 상황에서 이창원호는 각조 3위 여섯 팀 중 E조 3위 프랑스(2승 1패 8득점 4실점), F조 3위 나이지리아(1승 1무 1패 4득점 4실점)에 이어 세 번째 순위로 16강 티켓을 받아들었고, 최종 상대 팀은 C조 1위 모로코(2승 1패 4득점 2실점)로 결정된 것이다.각조 3위 팀들 중 A조 3위 이집트와 D조 3위 호주는 각각 1승 2패의 성적에 그쳤기 때문에 16강 티켓을 놓쳤다. 한국과 1승 1무 1패(3득점 4실점)로 같은 성적을 거둔 C조 3위 스페인은 실점이 한국보다 1점 많아서 네 번째 순위로 16강행 막차를 탔다.세계 축구의 최상위권 팀 중 하나인 스페인이 조 3위로 16강에 턱걸이할 정도로 C조는 정말 최악의 그룹이었다. 브라질이 최종 순위 4위(1무 2패 3득점 5실점)로 탈락한 결과만 놓고 봐도 C조에서 1위를 차지한 모로코의 실력은 결코 무시할 수 없는 수준이다.모로코는 스페인과의 C조 첫 게임에서 2-0 완승을 거두며 이번 대회 돌풍의 팀으로 주목받기 시작했다. 오른쪽 날개 공격수 야시르 자비리가 역습 기회에서 빠른 스피드로 라인 브레이킹을 해내며 침착한 왼발 선취골을 넣었고 게심 야신이 추가골을 넣은 것이다.모로코는 브라질과 맞붙은 두 번째 게임에서도 야시르 자비리가 정확한 왼발 대각선 결승골을 터뜨려 2-1로 짜릿한 승리를 거뒀다. 오트만 마마가 먼저 넣은 오른발 가위차기 골은 이번 대회 조별리그 최고의 장면으로 손꼽힌다.이에 우리 선수들은 모로코를 상대로 뛸 때 야시르 자비리의 왼발과 날개 공격수로서의 공간 침투를 얼마나 막아낼 수 있는가에 집중해야 한다. 오른쪽 날개 공격수로 뛰지만 활동폭이 넓어서 가운데나 왼쪽까지도 휘젓는 스타일이다.모로코는 멕시코와의 C조 세 번째 게임을 0-1로 패했지만 승점 6점으로 여유있게 앞서고 있었기 때문에 로테이션을 돌렸다. 순발력이 뛰어난 주전 골키퍼 야니스 벤차우치는 물론 야시르 자비리, 오트만 마마 등 핵심 멤버 일부를 벤치에 앉혀두고 1.5군 멤버를 내보냈던 것이다.10일 오전 8시 랑카구아에서 모로코를 만나는 우리 선수들 중 일부는 2년 전 기억을 자연스럽게 떠올렸을 것이다. 2023년 10월 12일 목동 종합운동장에서 열린 2023 U18 서울 EOU컵에서 18세 이하 대표팀 멤버로 만났었기 때문이다.바로 그 게임에서 한국과 모로코는 1-1로 비겼는데, 당시 먼저 골을 넣은 백민규(현 인천 유나이티드 FC)도 지금 20세 이하 월드컵 멤버로 뛰고 있으며, 모로코의 핵심 공격수 야시르 자비리, 오트만 마마도 그 때나 지금이나 모로코 대표로 뛰고 있다.우리 선수들이 모로코를 이기고 8강에 오르면 13일(월) 오전 5시 같은 곳에서 '미국 - 이탈리아' 게임 승리 팀과 만나게 된다.