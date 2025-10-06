이동준·이동경, 강등권 몰린 울산HD에 압도적 클래스 선사

4년 전 울산의 리그 우승을 위해 경기장을 누볐던 이동준과 이동경. 2025년 10월에는 강등권에 몰린 친정을 더욱 벼랑 끝으로 내몰았다.정정용 감독이 이끄는 김천 상무는 5일 오후 2시 김천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 32라운드서 신태용 감독의 울산 HD에 3-0 완승을 챙겼다. 이로써 울산은 9승 10무 13패 승점 37점 10위에 자리했고, 김천은 16승 7무 9패 승점 55점 2위에 자리했다.10위 울산은 한시가 급한 상황이었다. 승강 플레이오프 권에 자리하며 강등권으로 추락했던 이들은 이번 경기서 패배할 시 2015년 이후 10년 만에 파이널 B 확정이라는 결말을 맞을 수 있었다. 간절한 동기부여를 통해 경기장에 나섰지만, 결말은 상당히 참혹했다.전반 내내 밀리는 그림이 형성됐고, 찾아온 기회를 살리지 못하는 모습이었다. 급기야 전반 28분에는 이동준에게 선제 실점을 내줬다. 후반에도 비슷한 흐름이 이어졌고, 결국 후반 33분 김승섭에 두 번째 실점을 허용했다. 이어 3분 뒤에는 이동경의 오른발 슈팅에 세 번째 골을 헌납했다.비가 추적추적 내리는 추석 연휴, 울산은 김천 원정에서 패배하면서 강등 걱정이 현실화됐다. 어느새 최하위 대구와의 격차는 11점 차로 줄어들었으며 11위 제주와는 5점이다. 파이널 A 진출이 좌절된 상황 속 신태용 감독이 공언했던 아시아 챔피언스리그 티켓은 100% 달성하지 못하게 됐다.신태용 감독은 경기 후 "전반 초반 좋았던 분위기를 살리지 못한 게 패인이다. 축구라는 게 기회가 왔을 때 살려야 하는데 그러지 못하면 상대에게 기회를 줄 수밖에 없다"라며 고개를 숙였다. 이처럼 디펜딩 챔피언의 추락이 이어지고 있는 상황 속 과거 울산의 날카로운 창을 담당했던 이동준·이동경은 친정에 비수를 제대로 꽂았다.오랜만에 친정을 만난 이동준이었다. 우측 미드필더로 출격해 빠른 발과 특유의 돌파를 선보이며 박민서·루빅손을 괴롭혔고, 급기야 전반 26분에는 이동경의 크로스를 받아 절묘한 왼발 발리 슈팅으로 팀의 선제골을 터뜨렸다.활약은 이어졌다. 전반 36분에는 좋은 위치 선정으로 파울을 유도했고, 이어 수비 가담도 확실하게 해내면서 루빅손의 전진을 막아냈다. 공격 상황에서도 적극적으로 골문 안쪽으로 들어가 슈팅을 무려 5개나 날렸고, 69분을 소화하며 공격 진영 패스 성공 8회, 패스 성공률 83%, 팀 내 최다 공중 경합 성공(3회)으로 펄펄 날았다.중앙에서는 '울산 성골 유스' 이동경이 친정에 비수를 꽂았다. 전반 초반에는 울산 수비진의 실책을 가로채 1대1 상황을 맞이했지만, 아쉽게 득점에 실패했다. 이후 계속된 견제에도 전반 26분에는 빠르게 역습을 진행, 정확한 크로스로 이동준의 선제골을 도왔다. 상대 발을 맞으면서 도움으로는 인정이 되지 않았으나 지분은 확실하게 있었다.활약은 이어졌다. 강력한 슈팅으로 예열을 마친 이동경은 후반 33분 김승섭의 두 번째 골을 도왔고, 이어 3분 뒤에는 페널티 박스 안에서 정확한 오른발 슈팅으로 쐐기 득점을 완성했다. 이로써 이동경은 현재까지 총 12골 10도움을 기록, 생애 첫 10-10 클럽에 가입하는 기쁨을 맛보며 웃었다.84분 동안 경기장을 누빈 이동경은 드리블 성공률 100%, 팀 내 최다 키패스(4회), 공격 진영 패스 성공 13회, 팀 내 최다 크로스 성공(5회), 볼 획득 8회로 압도적인 클래스를 선보였다.한편, 김천은 A매치 휴식기 후 오는 18일 FC안양과 정규 라운드 마지막 일전을 치르게 된다.