사자와 공룡의 격돌, '인천행 티켓' 주인공은?

연합뉴스

4일 창원NC파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 NC 다이노스 경기에서 7대 1로 승리해 와일드카드 결정전 진출이 확정된 NC 선수단이 팬에게 인사하고 있다. 2025.10.4 [NC다이노스 제공. 재판매 및 DB 금지]작년 시즌을 9위로 마친 NC는 '호부지' 이호준 감독을 선임하고 외국인 투수 2명을 모두 교체했으며 내부 FA 3명(임정호,김성욱,이용찬)과 차례로 재계약했다. 하지만 작년 8위 한화 이글스가 FA시장에서 '큰손'을 자처하며 선수들을 대거 영입하는 동안 NC는 그 어떤 외부 영입도 하지 않고 조용하게 겨울을 보냈다. 올 시즌에도 대부분의 야구팬들이 NC를 하위권으로 분류할 수 밖에 없었던 이유다.야구팬들의 예상대로 NC는 올 시즌에도 중·하위권을 전전하며 힘든 시즌을 보냈다. 3월말에는 홈구장 창원NC파크의 구조물이 추락해 관중이 사망하는 비극적인 사고가 발생해 약 2주 동안 울산 문수 야구장을 임시 홈구장으로 사용하기도 했다. 외국인 투수 라일리 톰슨이 좋은 활약으로 공동 다승왕(17승)에 올랐지만 국내 최다승 투수가 불펜투수 전사민(7승)일 정도로 국내 선발진이 고전을 면치 못했다.하지만 NC는 시즌 마지막 9경기를 모두 승리로 가져가는 엄청난 뒷심을 발휘하면서 7위였던 순위를 5위로 끌어 올리고 극적으로 와일드카드행 티켓을 따냈다. 작년 홈런왕 맷 데이비슨은 올해도 36홈런97타점을 기록하며 건재를 보여줬고 김주원도 전 경기 출전과 함께 15홈런65타점98득점44도루로 최고의 시즌을 보냈다. NC의 프랜차이즈 스타 박민우도 개인 통산 8번째 3할타율(.302)을 기록했다.지난 4일 정규리그 최종전에서 에이스 라일리를 소모한 NC는 와일드카드 결정 1차전에서 외국인투수 로건 앨런 대신 토종에이스 구창모를 선발로 내세운다. 6월 전역 후 팔꿈치 통증으로 9월에야 1군 무대에 복귀한 구창모는 3경기에서 평균자책점 3.48을 기록하다가 9월30일 kt전에서 구원등판해 4이닝9탈삼진 무실점으로 호투했다. 구창모는 9월18일 삼성을 상대로 3이닝 무실점을 기록한 바 있다.에이스 라일리를 제외하고 가장 구위가 좋은 구창모가 선발로 등판하지만 NC는 패배는 물론 무승부조차 허락되지 않는 '벼랑 끝 승부'이기 때문에 구창모가 조금이라도 흔들리면 조기에 불펜을 가동할 것이다. 한 가지 고무적인 사실은 NC가 시즌 막판 9연승 과정에서 미리 '포스트시즌 모드'를 경험했다는 점이다. 과연 NC는 9연승의 기세를 와일드카드 결정전까지 이어가며 또 하나의 '기적'을 만들 수 있을까.