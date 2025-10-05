사자와 공룡의 격돌, '인천행 티켓' 주인공은?

정규리그 4위와 5위가 격돌하는 와일드카드 결정전은 KBO리그의 10번째 구단 kt 위즈가 1군에 합류한 2015년에 신설됐다. 와일드카드 결정전은 정규리그 4위가 1승의 어드벤티지를 갖고 4위팀의 홈구장에서 2경기를 치러 4위가 1승 또는 무승부만 거둬도 준플레이오프에 진출하기 때문에 4위에게 매우 유리한 시리즈다. 실제로 2015년부터 2023년까지 4위가 5위에게 '업셋'을 당한 적은 한 번도 없었다.
하지만 와일드카드 결정전 도입 10년째가 되던 작년, 역대 처음으로 '5위의 반란'이 일어났다. 정규리그 5위로 가을야구 막차 티켓을 따낸 kt가 4위 두산 베어스에게 연승을 거두며 준플레이오프에 진출한 것이다. 물론 와일드카드 결정전에서 '원투펀치' 윌리엄 쿠에바스와 웨스 벤자민을 소모한 kt는 준플레이오프에서 LG 트윈스에게 패해 탈락했지만 '5위의 희망'을 보여주기에 충분한 저력을 보여줬다.
올해 가을야구에는 작년 '5위의 기적'을 보여줬던 kt도, kt의 희생양이 됐던 두산도 없다. 대신 작년 한국시리즈 준우승을 기록했던 삼성 라이온즈가 정규리그 4위, 2년 만에 가을야구에 복귀한 NC 다이노스가 5위에 오르며 와일드카드 결정전에서 격돌한다. 정규리그 4위 삼성의 무난한 승리가 될지, 막판 9연승으로 가을야구에 진출한 NC가 2년 연속 반란을 일으킬지 야구팬들의 관심이 집중되고 있다.
[삼성 라이온즈] 'NC킬러' 후라도 내세워 조기에 끝낸다