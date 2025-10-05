사이트 전체보기
사자와 공룡의 격돌, '인천행 티켓' 주인공은?

사자와 공룡의 격돌, '인천행 티켓' 주인공은?

[KBO리그] 6일 시작되는 삼성과 NC의 와일드카드 결정전 미리보기

양형석(utopia697)
25.10.05 17:37최종업데이트25.10.05 17:37
정규리그 4위와 5위가 격돌하는 와일드카드 결정전은 KBO리그의 10번째 구단 kt 위즈가 1군에 합류한 2015년에 신설됐다. 와일드카드 결정전은 정규리그 4위가 1승의 어드벤티지를 갖고 4위팀의 홈구장에서 2경기를 치러 4위가 1승 또는 무승부만 거둬도 준플레이오프에 진출하기 때문에 4위에게 매우 유리한 시리즈다. 실제로 2015년부터 2023년까지 4위가 5위에게 '업셋'을 당한 적은 한 번도 없었다.

하지만 와일드카드 결정전 도입 10년째가 되던 작년, 역대 처음으로 '5위의 반란'이 일어났다. 정규리그 5위로 가을야구 막차 티켓을 따낸 kt가 4위 두산 베어스에게 연승을 거두며 준플레이오프에 진출한 것이다. 물론 와일드카드 결정전에서 '원투펀치' 윌리엄 쿠에바스와 웨스 벤자민을 소모한 kt는 준플레이오프에서 LG 트윈스에게 패해 탈락했지만 '5위의 희망'을 보여주기에 충분한 저력을 보여줬다.

올해 가을야구에는 작년 '5위의 기적'을 보여줬던 kt도, kt의 희생양이 됐던 두산도 없다. 대신 작년 한국시리즈 준우승을 기록했던 삼성 라이온즈가 정규리그 4위, 2년 만에 가을야구에 복귀한 NC 다이노스가 5위에 오르며 와일드카드 결정전에서 격돌한다. 정규리그 4위 삼성의 무난한 승리가 될지, 막판 9연승으로 가을야구에 진출한 NC가 2년 연속 반란을 일으킬지 야구팬들의 관심이 집중되고 있다.

[삼성 라이온즈] 'NC킬러' 후라도 내세워 조기에 끝낸다

30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 KIA와 삼성의 경기. 1회 초 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다.
30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 KIA와 삼성의 경기. 1회 초 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다.연합뉴스

작년 불펜투수 김재윤과 임창민을 영입한 삼성은 2015년 이후 9년 만에 한국시리즈에 진출해 KIA 타이거즈와 31년 만에 '영호남 시리즈'를 치렀다. 하지만 KIA에게 1승4패로 패하며 우승을 차지하기엔 2% 부족하다는 사실을 깨닫기도 했다. 이에 삼성은 스토브리그에서 검증된 외국인 투수 아리엘 후라도를 영입했고 FA시장에서는 '78승투수' 최원태와 4년 총액 70억 원에 계약하면서 선발진을 강화했다.

하지만 올해 삼성의 정규리그는 기대만큼 순조롭게 진행되지 않았다. 작년 공동 다승왕(15승)을 차지했던 원태인은 작년만큼 승운이 따르지 않았고 작년 '가을의 영웅'이었던 데니 레예스는 부상으로 중도 교체됐다. 여기에 마무리 김재윤은 13세이브에 그쳤고 팀 내 최다홀드가 루키 배찬승(19개)이었을 정도로 불펜도 불안했다. 다만 후라도는 리그 최다이닝(197.1이닝)과 함께 15승 투수가 됐다.

마운드에서의 아쉬움을 털어낸 것은 역시 타격, 그 중에서도 홈런이었다. 삼성은 KBO리그 역대 최초로 50홈런150타점을 기록한 외국인 타자 르윈 디아즈를 중심으로 김영웅이 22홈런72타점,구자욱이 19홈런96타점,이재현이 16홈런67타점,강민호가 12홈런71타점을 기록하며 '홈런군단'의 위용를 뽐냈다. 커리어 첫 풀타임 시즌에서 타격 3위(.331)에 오른 김성윤의 성장도 올 시즌 삼성의 큰 수확이었다.

지난 9월30일 KIA를 꺾고 정규리그 4위를 확정한 삼성은 5일을 쉰 에이스 후라도가 와일드카드 결정 1차전 선발 투수로 등판한다. 올 시즌 리그에서 가장 많은 23번의 퀄리티스타트와 함께 완투 3회, 완봉 2회로 15승8패 평균자책점2.60을 기록한 후라도는 올 시즌 가장 뛰어난 선발투수 중 한 명이다. 후라도는 올 시즌 NC를 상대로도 4번 등판해 3승 2.10(30이닝7실점)으로 매우 강한 면모를 보인 바 있다.

단기전을 치르는 모든 팀이 마찬가지지만 삼성 역시 와일드카드 결정전을 1차전에서 끝내고 싶은 마음이 매우 강할 것이다. 와일드카드 결정전이 2차전까지 가면 그만큼 투수를 많이 소모할 수 밖에 없고 준플레이오프에 올라가더라도 매우 불리한 조건이 될 수 밖에 없기 때문이다. 과연 삼성은 극적으로 가을야구행 티켓을 따낸 NC의 돌풍을 저지하면서 SSG 랜더스가 기다리는 인천으로 갈 수 있을까.

[NC다이노스] 9연승 돌풍, 가을야구까지 이어질까

4일 창원NC파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 NC 다이노스 경기에서 7대 1로 승리해 와일드카드 결정전 진출이 확정된 NC 선수단이 팬에게 인사하고 있다. 2025.10.4 [NC다이노스 제공. 재판매 및 DB 금지]
4일 창원NC파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 NC 다이노스 경기에서 7대 1로 승리해 와일드카드 결정전 진출이 확정된 NC 선수단이 팬에게 인사하고 있다. 2025.10.4 [NC다이노스 제공. 재판매 및 DB 금지]연합뉴스

작년 시즌을 9위로 마친 NC는 '호부지' 이호준 감독을 선임하고 외국인 투수 2명을 모두 교체했으며 내부 FA 3명(임정호,김성욱,이용찬)과 차례로 재계약했다. 하지만 작년 8위 한화 이글스가 FA시장에서 '큰손'을 자처하며 선수들을 대거 영입하는 동안 NC는 그 어떤 외부 영입도 하지 않고 조용하게 겨울을 보냈다. 올 시즌에도 대부분의 야구팬들이 NC를 하위권으로 분류할 수 밖에 없었던 이유다.

야구팬들의 예상대로 NC는 올 시즌에도 중·하위권을 전전하며 힘든 시즌을 보냈다. 3월말에는 홈구장 창원NC파크의 구조물이 추락해 관중이 사망하는 비극적인 사고가 발생해 약 2주 동안 울산 문수 야구장을 임시 홈구장으로 사용하기도 했다. 외국인 투수 라일리 톰슨이 좋은 활약으로 공동 다승왕(17승)에 올랐지만 국내 최다승 투수가 불펜투수 전사민(7승)일 정도로 국내 선발진이 고전을 면치 못했다.

하지만 NC는 시즌 마지막 9경기를 모두 승리로 가져가는 엄청난 뒷심을 발휘하면서 7위였던 순위를 5위로 끌어 올리고 극적으로 와일드카드행 티켓을 따냈다. 작년 홈런왕 맷 데이비슨은 올해도 36홈런97타점을 기록하며 건재를 보여줬고 김주원도 전 경기 출전과 함께 15홈런65타점98득점44도루로 최고의 시즌을 보냈다. NC의 프랜차이즈 스타 박민우도 개인 통산 8번째 3할타율(.302)을 기록했다.

지난 4일 정규리그 최종전에서 에이스 라일리를 소모한 NC는 와일드카드 결정 1차전에서 외국인투수 로건 앨런 대신 토종에이스 구창모를 선발로 내세운다. 6월 전역 후 팔꿈치 통증으로 9월에야 1군 무대에 복귀한 구창모는 3경기에서 평균자책점 3.48을 기록하다가 9월30일 kt전에서 구원등판해 4이닝9탈삼진 무실점으로 호투했다. 구창모는 9월18일 삼성을 상대로 3이닝 무실점을 기록한 바 있다.

에이스 라일리를 제외하고 가장 구위가 좋은 구창모가 선발로 등판하지만 NC는 패배는 물론 무승부조차 허락되지 않는 '벼랑 끝 승부'이기 때문에 구창모가 조금이라도 흔들리면 조기에 불펜을 가동할 것이다. 한 가지 고무적인 사실은 NC가 시즌 막판 9연승 과정에서 미리 '포스트시즌 모드'를 경험했다는 점이다. 과연 NC는 9연승의 기세를 와일드카드 결정전까지 이어가며 또 하나의 '기적'을 만들 수 있을까.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
KBO리그 와일드카드결정전 미리보기 삼성라이온즈 NC다이노스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기