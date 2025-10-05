'삼성 킬러' 구창모 vs 'NC 킬러' 후라도, WC 1차전 선발 맞대결

삼성라이온즈, NC다이노스

와일드카드 1차전 선발 맞대결을 벌이는 삼성 후라도와 NC 구창모KBO리그가 길었던 144경기의 대장정을 마치고, 6일부터 시작되는 포스트시즌에 들어간다.삼성라이온즈와 NC다이노스는 6일 삼성의 홈구장인 대구 삼성라이온즈파크에서 2025 KBO 포스트시즌 와일드카드 1차전을 치른다. 정규리그 4위 삼성이 1승의 어드밴티지를 안고 경기에 임한다.삼성은 전날 KIA를 상대로 8-9로 끝내기 패를 당했다. 비록 경기 중후반부터 백업들을 기용하면서 옥석 가리기에 나선 경기이긴 했으나 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.NC는 전날 SSG를 상대로 7-1로 승리를 거뒀다. 파죽의 9연승 행진에 성공하며 이호준 감독 부임 첫 해부터 PS 진출이라는 쾌거를 거뒀다.이런 상황 속에서 정규리그는 막이 내렸고, 이제 포스트시즌의 서막이 열린다. 와일드카드 1차전에서 두 팀 모두 총력전을 벌일 예정이다. 그래서인지 양 팀 선발 모두 믿을 만한 투수를 내세웠다. NC는 구창모, 삼성은 아리엘 후라도가 나선다.