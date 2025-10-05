'환상적인 발리골' 양민혁, 시즌 초반 슬럼프 딛고 2경기 연속골 행진

포츠머스 구단 공식 X(트위터) 캡쳐

2025-26 잉글랜드 챔피언십 9라운드

(프래턴 파크, 영국 포츠머스 - 2025년 10월 4일)

포츠머스 1 - 양민혁 23'

미들즈브러 0

포츠머스의 양민혁이 미들즈브러전에서 선제골을 터뜨린 후 환호하고 있다.2006년생 한국 축구의 미래 양민혁(포츠머스)이 '원샷 원킬' 능력을 선보이며, 2경기 연속골 행진을 이어나갔다.포츠머스는 4일 오후 11시(한국시간) 영국 포츠머스의 프래턴 파크에서 열린 미들즈브러와의 2025-26 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 9라운드 홈 경기에서 1-0으로 승리했다.이날 승리로 2경기 연속 무패(1승 1무)를 이어간 포츠머스는 3승 3무 3패(승점 12)를 기록하며 13위로 올라섰다.포츠머스는 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 조세프 버시크가 골문을 지키고, 조던 윌리엄스-조쉬 나이트-레건 풀-코너 오길비이 포백을 형성했다. 중원은 말론 팩-안드레 도젤이 나섰으며, 2선은 코너 채플린-존 스위프트-양민혁이 포진했다. 원톱은 콜비 비숍이 자리했다.전반 8분 하이든 하키의 아크 정면에서 시도한 오른발 슈팅은 수비수 태클에 맞고 골문 위로 벗어났다. 전반 18분에는 양민혁이 발톱을 드러냈다. 왼쪽 공간을 파고들며 컷백 패스를 내줬고, 채플린의 슈팅이 수비수 발에 맞고 골문 오른편으로 살짝 벗어났다. 양민혁의 어시스트 기회가 아쉽게 무산되는 순간이었다.그러나 전반 23분 양민혁의 진가가 발휘됐다. 조던 윌리엄스가 오른쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 양민혁이 감각적인 오른발 발리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 시즌 2호골이자 2경기 연속골이었다.선수비 후역습으로 경기를 운영한 포츠머스는 1골의 리드를 지켜내며 전반을 1-0으로 앞선 채 마감했다.후반에는 미들즈브러가 공격의 강도를 높여나가기 시작했다. 후반 1분 스위프트가 내준 패스를 채플린이 중거리 슈팅으로 연결한 공이 골문 오른쪽으로 빗나갔다. 후반 6분 반대 전환 패스를 통해 기회를 창출한 미들즈브러였다. 왼쪽에서 맷 타겟의 논스톱 패스를 손티예 한센이 슈팅으로 이어갔지만 정확도가 떨어졌다.포스머스는 후반 13분 스위프트 대신 마크 코스노프스키를 교체 투입했다. 미들즈브러도 곧바로 한센 대신 다비드 스트렐레츠를 넣으며 응수했다. 포츠머스는 후반 19분 윌리엄스, 채플린을 불러들이고, 테리 데블린과 아드리안 세게치치를 투입했다.포츠머스는 후반 내내 미들즈브러에게 주도권을 내주며 흔들렸다. 그럼에도 견고한 수비로 실점하지 않고 시간을 보냈다. 양민혁은 후반 32분 하비 블레어와 교체됐다.후반 45분 오른쪽에서 짧은 코너킥을 처리한 미들즈브러는 아이단 모리스의 패스를 받은 모건 휘태커의 슈팅으로 골문을 조준했지만 골대를 크게 넘겼다.2006년생의 윙어 양민혁은 지난해 K리그 강원에서 센세이션한 활약을 선보이며 주목을 받았다. K리그 데뷔 4개월 만에 토트넘으로 이적하며 기대감을 모았다.토트넘으로 입성하자마자 지난 1월 챔피언십에 속해있는 퀸스파크 레인저스(2부리그)로 임대 이적한 양민혁은 공식전 14경기에서 2골 1도움을 기록하며 잉글랜드 무대를 경험했다.양민혁은 올 시즌에도 토트넘 잔류에 실패했다. 구단 정책에 따라 챔피언십의 포츠머스로 재임대됐다. 양민혁은 시즌 초반 1라운드 옥스포드, 2라운드 레딩전에서 연달아 출전했지만 2경기 동안 이렇다 할 활약을 보여주지 못하면서 이후 줄곧 벤치를 지켰다.4경기 연속 결장하며 위기를 맞은 양민혁은 7라운드 입스위치전에서 1개월 만에 선발 출전 기회를 부여받았고, 총 74분을 소화했다. 그리고 지난 2일 열린 왓포드와의 8라운드에서는 전반 5분 환상적인 발리슛으로 시즌 마수걸이 골을 폭발시켰다.이 경기를 앞두고 챔피언십 1위에 올라있는 미들즈브러전은 양민혁에게 또 다른 시험무대였다. 양민혁은 이날 경기에서도 존재감을 폭발시켰다. 이른바 '원샷 원킬'이었다. 자신에게 유일하게 찾아온 한 번의 슈팅 기회를 골로 연결한 것이다. K리그에서 입증한 바 있는 슈팅력과 침착한 골 결정력이 빛난 순간이었다.점유율에서 38.1%-61.9%, 슈팅수 8-12로 크게 열세를 보였던 포츠머스는 양민혁의 결승골로 중요한 승리를 거뒀다. 78분을 뛴 양민혁은 1골을 포함, 슈팅 1회, 패스 성공률 79%, 기회 창출 2회, 터치 30회를 기록했다.결승골을 터뜨린 양민혁은 포츠머스에 승점 3을 안기면서 하위권 탈출을 이끌었을 뿐만 아니라 2경기 연속골 행진을 이어가게 됐다. 경기 종료 후 축구 통계 업체 '소파스코어'는 양민혁에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 7.6을 줬다.또, 영국 포츠머스 지역지 <폼피 뉴스>는 "양민혁이 다시 한번 포츠머스의 스타였다"라며 "그는 왼쪽 윙에서 에너지가 넘쳤고, 포츠머스가 공을 가지지 못했을 때도 헌신적으로 뛰었다"고 평가하며 윌리엄스와 함께 팀 내 최고 평점인 7점을 부여했다.