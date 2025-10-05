혈액암 이겨내고 기적처럼 돌아온 화성 FC '유병수', 인천 Utd 서포터즈 앞에 서다

Ohmynews, 심재철

게임 종료 직후 화성 FC 유병수가 인천 유나이티드 FC 서포터즈 앞에 섰다.2024년, 유병수는 다시 화성 FC 유니폼을 입었지만 혈액암 판정을 받았다. 축구 선수로 뛴 삶이 다 끝나는 줄 알았다. 하지만 그는 포기하지 않고 1년 넘도록 싸운 병마를 물리치고 다시 초록 그라운드로 돌아왔다. 공식 프로리그인 K리그1, 2를 기준으로 꼽아보면 2011년 이후 14년만에 사우디 아라비아(알 힐랄 SFC), 러시아(FC 로스토프), 태국(커스텀스, 아유타야, 촌부리, 치앙마이)을 돌고돌아 다시 팬들 앞에 선 것이다. 마침 그가 돌아온 게임이 2009~2011년 세 시즌을 뛰며 최고의 골 감각을 자랑하기도 했던 친정 팀 인천 유나이티드 FC와의 홈 게임이었다.80분에 김병오 대신 들어온 유병수는 추가 시간 7분이 넘어 끝날 때까지 뛰었다. 오현정 주심의 종료 휘슬 소리를 듣고는 광고판을 넘어 인천 유나이티드 FC 서포터즈 앞으로 다가와 허리 숙여 인사를 나눴다. 유병수와 인천 유나이티드 FC 서포터즈 모두 박수를 치며 목이 잠기는 순간이었다. 그렇게 그는 기적의 발걸음을 다시 내딛기 시작한 것이다.2010년 인천 유나이티드 FC 파랑검정 세로 줄무늬 유니폼을 입고 28게임을 뛰며 22골이라는 놀라운 득점력을 자랑하면서 당시 2위(오르티고사, 울산)를 5골 차로 따돌리며 득점왕을 차지했으니 오래된 인천 유나이티드 팬들은 유병수와 재회한 이 순간이 더 놀라웠을 것이다.윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 4일 오후 4시 30분 화성 종합경기타운 주경기장에서 벌어진 2025 K리그2 화성 FC와의 어웨이 게임에서 박승호의 페널티킥 결승골을 끝까지 지켜내 1-0으로 귀중한 승리를 챙겼다. 2위 수원 삼성 블루윙즈와의 승점 차가 다시 10점으로 벌어졌다.어웨이 팀 인천 유나이티드는 간판 골잡이 스테판 무고사를 아예 명단에서 제외하며 충분한 휴식 시간을 줬다. 다음 주 A매치 소집 기간에 몬테네그로 국가대표로 선발되는 것조차 정중히 거절할 정도로 무고사는 인천 유나이티드의 K리그1 복귀를 위해 헌신하겠다는 의지를 드러냈다는 소식이 들렸다.인천 유나이티드는 결과적으로 무고사 없이 귀중한 승점 3점을 챙길 수 있었다. 게임 시작 후 15분만에 박호민이 오른발 슛으로 화성 FC 골문을 노렸는데, 수비수 보이노비치 왼손에 공이 맞은 것을 확인하기 위해 오현정 주심이 VAR 온 필드 리뷰를 꽤 오랜 시간 돌려보았다.