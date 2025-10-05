혈액암 이겨내고 기적처럼 돌아온 화성 FC '유병수', 인천 Utd 서포터즈 앞에 서다

▲
80분에 교체로 들어온 화성 FC 공격수 유병수(오른쪽)Ohmynews, 심재철
이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 8일(수) 오후 2시 수원 삼성 블루윙즈(2위)를 인천 축구전용경기장으로 불러 사실상의 K리그2 결승전을 펼치며, 화성 FC(10위)는 7일(화) 오후 2시 서울 E랜드 FC(6위)를 만나기 위해 목동 종합운동장으로 찾아간다.
2025 K리그2 결과
(10월 4일 오후 4시 30분, 화성 종합경기타운 주경기장)
★ 화성 FC 0-1 인천 유나이티드 FC
[골, 도움 기록 : 박승호
(20분 31초,PK)]
◇ 화성 FC
(4-4-2 감독 : 차두리)
FW : 우제욱(64분↔알뚤), 김병오(80분↔유병수
)
MF : 김준영, 데메트리우스(59분↔전성진), 최준혁, 최명희(80분↔안지만)
DF : 조동재(64분↔박창호), 보이노비치, 박준서, 임창석
GK : 김승건
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 박승호
, 박호민(72분↔신진호)
MF : 바로우(46분↔김보섭), 정원진(90+1분↔델브리지), 이명주, 제르소(75분↔김민석)
DF : 이주용, 김건웅, 김건희, 이상기(46분↔김성민)
GK : 민성준
◇ 2025 K리그2 현재 순위표
1 인천 유나이티드 FC 69점 21승 6무 5패 58득점 24실점 +34
2 수원 삼성 블루윙즈 59점 17승 8무 7패 61득점 43실점 +18
3 부천 FC 1995 50점 14승 8무 10패 51득점 47실점 +4
4 전남 드래곤즈 49점 13승 10무 8패 48득점 41실점 +7
5 부산 아이파크 49점 13승 10무 8패 40득점 34실점 +6
6 서울 E랜드 FC 48점 12승 12무 8패 47득점 41실점 +6
7 김포 FC 48점 12승 12무 8패 39득점 28실점 +11
8 성남 FC 48점 12승 12무 8패 35득점 27실점 +8
9 충남아산 FC 37점 8승 13무 11패 41득점 41실점
10 화성 FC 35점 8승 11무 13패 31득점 39실점 -6
11 경남 FC 32점 9승 5무 17패 28득점 49실점 -21
12 천안시티 FC 27점 7승 6무 18패 37득점 53실점 -16
13 충북청주 FC 27점 6승 9무 17패 29득점 52실점 -23
14 안산 그리너스 22점 4승 10무 18패 23득점 49실점 -26