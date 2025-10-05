사이트 전체보기
혈액암 이겨내고 기적처럼 돌아온 화성 FC '유병수', 인천 Utd 서포터즈 앞에 서다

[2025 K리그2] 친정 팀 인천 유나이티드와의 홈 게임, 80분에 교체 in

25.10.05 14:52최종업데이트25.10.05 14:52
게임 종료 직후 화성 FC 유병수가 인천 유나이티드 FC 서포터즈 앞에 섰다.
2024년, 유병수는 다시 화성 FC 유니폼을 입었지만 혈액암 판정을 받았다. 축구 선수로 뛴 삶이 다 끝나는 줄 알았다. 하지만 그는 포기하지 않고 1년 넘도록 싸운 병마를 물리치고 다시 초록 그라운드로 돌아왔다. 공식 프로리그인 K리그1, 2를 기준으로 꼽아보면 2011년 이후 14년만에 사우디 아라비아(알 힐랄 SFC), 러시아(FC 로스토프), 태국(커스텀스, 아유타야, 촌부리, 치앙마이)을 돌고돌아 다시 팬들 앞에 선 것이다. 마침 그가 돌아온 게임이 2009~2011년 세 시즌을 뛰며 최고의 골 감각을 자랑하기도 했던 친정 팀 인천 유나이티드 FC와의 홈 게임이었다.

80분에 김병오 대신 들어온 유병수는 추가 시간 7분이 넘어 끝날 때까지 뛰었다. 오현정 주심의 종료 휘슬 소리를 듣고는 광고판을 넘어 인천 유나이티드 FC 서포터즈 앞으로 다가와 허리 숙여 인사를 나눴다. 유병수와 인천 유나이티드 FC 서포터즈 모두 박수를 치며 목이 잠기는 순간이었다. 그렇게 그는 기적의 발걸음을 다시 내딛기 시작한 것이다.

2010년 인천 유나이티드 FC 파랑검정 세로 줄무늬 유니폼을 입고 28게임을 뛰며 22골이라는 놀라운 득점력을 자랑하면서 당시 2위(오르티고사, 울산)를 5골 차로 따돌리며 득점왕을 차지했으니 오래된 인천 유나이티드 팬들은 유병수와 재회한 이 순간이 더 놀라웠을 것이다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 4일 오후 4시 30분 화성 종합경기타운 주경기장에서 벌어진 2025 K리그2 화성 FC와의 어웨이 게임에서 박승호의 페널티킥 결승골을 끝까지 지켜내 1-0으로 귀중한 승리를 챙겼다. 2위 수원 삼성 블루윙즈와의 승점 차가 다시 10점으로 벌어졌다.

무고사가 없어서 아쉬웠던 유병수의 복귀 게임

어웨이 팀 인천 유나이티드는 간판 골잡이 스테판 무고사를 아예 명단에서 제외하며 충분한 휴식 시간을 줬다. 다음 주 A매치 소집 기간에 몬테네그로 국가대표로 선발되는 것조차 정중히 거절할 정도로 무고사는 인천 유나이티드의 K리그1 복귀를 위해 헌신하겠다는 의지를 드러냈다는 소식이 들렸다.

인천 유나이티드는 결과적으로 무고사 없이 귀중한 승점 3점을 챙길 수 있었다. 게임 시작 후 15분만에 박호민이 오른발 슛으로 화성 FC 골문을 노렸는데, 수비수 보이노비치 왼손에 공이 맞은 것을 확인하기 위해 오현정 주심이 VAR 온 필드 리뷰를 꽤 오랜 시간 돌려보았다.

20분 31초, 인천 유나이티드 FC 박승호(흰 유니폼 77번)가 페널티킥 결승골을 터뜨리는 순간
이렇게 얻은 절호의 페널티킥 기회를 인천 유나이티드 차세대 골잡이 박승호가 놓치지 않고 침착하게 오른발 인사이드 킥(20분 31초)으로 꽂아넣었다. 그리고는 무리하지 않고 이 골을 끝까지 승점 3점으로 지켜냈다. 인천 유나이티드 FC에겐 바로 다음 경기(10월 8일, vs 수원 삼성 블루윙즈)가 이번 시즌 일정 중 가장 중요하기 때문이다.

이전까지 인천 유나이티드를 두 번 만나서 1골도 넣지 못하고 2패를 기록한 화성 FC는 이번 두 번째 홈 게임에서 1골이라도 따라잡기 위해 안간힘을 썼지만 민성준 골키퍼가 지키고 있는 인천 유나이티드 골문을 끝내 열지 못했다.

우제욱의 왼발 터닝슛(25분)과 후반 교체 멤버 알뚤의 번뜩이는 오른발 아웃사이드 발리슛(85분)이 아슬아슬하게 인천 유나이티드 골문 안쪽으로 날아들었지만 그 때마다 민성준 골키퍼가 놀라운 순발력으로 몸 날려 다 막아냈다. 유효 슛 1개에 그친 인천 유나이티드에 비해 10개의 슛 중에서 3개를 유효슛으로 기록한 화성 FC의 골 결정력이 아쉽게 남은 게임이었다.

이렇게 인천 유나이티드가 승점 3점을 챙기는 사이에 화성 FC의 유병수가 80분에 교체 멤버로 들어와 당사자는 물론 인천 유나이티드 어웨이 팬들의 오래 전 기억이 뭉클하게 교차하는 순간을 만났다.

유병수는 인천 유나이티드의 골잡이 스테판 무고사가 2024 K리그1 득점왕(38게임 15골)에 오르기 전 유일한 인천 유나이티드의 득점왕(2010년, 28게임 22골)이었기 때문이기도 했다. 2011년 여름 사우디 아라비아의 알 힐랄 SFC로 갑자기 떠나서 많은 아쉬움을 남겼지만 더 큰 무대에서 자신의 능력을 펼치다가 화성 FC로 돌아와 어려워 보였던 혈액암까지 이겨냈으니 이제부터 그가 내딛는 발걸음은 한 걸음 한 걸음 모두 기적이라고 말할 수 있다.

80분에 교체로 들어온 화성 FC 공격수 유병수(오른쪽)
이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 8일(수) 오후 2시 수원 삼성 블루윙즈(2위)를 인천 축구전용경기장으로 불러 사실상의 K리그2 결승전을 펼치며, 화성 FC(10위)는 7일(화) 오후 2시 서울 E랜드 FC(6위)를 만나기 위해 목동 종합운동장으로 찾아간다.

2025 K리그2 결과(10월 4일 오후 4시 30분, 화성 종합경기타운 주경기장)

화성 FC 0-1 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 박승호(20분 31초,PK)]

화성 FC (4-4-2 감독 : 차두리)
FW : 우제욱(64분↔알뚤), 김병오(80분↔유병수)
MF : 김준영, 데메트리우스(59분↔전성진), 최준혁, 최명희(80분↔안지만)
DF : 조동재(64분↔박창호), 보이노비치, 박준서, 임창석
GK : 김승건

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 박승호, 박호민(72분↔신진호)
MF : 바로우(46분↔김보섭), 정원진(90+1분↔델브리지), 이명주, 제르소(75분↔김민석)
DF : 이주용, 김건웅, 김건희, 이상기(46분↔김성민)
GK : 민성준

2025 K리그2 현재 순위표
1 인천 유나이티드 FC 69점 21승 6무 5패 58득점 24실점 +34
2 수원 삼성 블루윙즈 59점 17승 8무 7패 61득점 43실점 +18
3 부천 FC 1995 50점 14승 8무 10패 51득점 47실점 +4
4 전남 드래곤즈 49점 13승 10무 8패 48득점 41실점 +7
5 부산 아이파크 49점 13승 10무 8패 40득점 34실점 +6
6 서울 E랜드 FC 48점 12승 12무 8패 47득점 41실점 +6
7 김포 FC 48점 12승 12무 8패 39득점 28실점 +11
8 성남 FC 48점 12승 12무 8패 35득점 27실점 +8
9 충남아산 FC 37점 8승 13무 11패 41득점 41실점
10 화성 FC 35점 8승 11무 13패 31득점 39실점 -6
11 경남 FC 32점 9승 5무 17패 28득점 49실점 -21
12 천안시티 FC 27점 7승 6무 18패 37득점 53실점 -16
13 충북청주 FC 27점 6승 9무 17패 29득점 52실점 -23
14 안산 그리너스 22점 4승 10무 18패 23득점 49실점 -26

축구 유병수 박승호 인천유나이티드FC 화성FC

심재철 (soccer) 내방

인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다.

