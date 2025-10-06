원전 사고 이후 복구 작업, 은퇴한 과학자 부부의 고심

오후 6시를 알리는 성당의 종소리와 함께 극단 돌파구의 연극 <아이들(TheChildren)>이 시작된다. 종소리는 효과음이 아닌 실제 성당의 종소리다. 근처 성당에서 시작된 종소리가 <아이들>이 공연되는 무대와 객석으로까지 전해진 것이다. 외부의 소리를 관객과 배우 모두 들을 수 있는 까닭은 <아이들>이 공연되는 무대가 전통적인 극장이 아니기 때문이다.
영국 극작가 루시 커크우드가 쓴 <아이들>은 연출가 전인철의 손을 거쳐 지난해 국내에서 처음 공연되었고, 9월 30일부터 10월 4일까지 재연으로 관객과 만났다. 재연의 만남이 이루어진 장소는 서울 종로구에 위치한 'Abnormal 필운'으로, 전통적인 극장이 아닌 복합문화공간이다. 빈 공간에 소품 몇 개를 놓아 무대를 구현했고, 각양각색의 의자들을 채워 객석을 만들었다.
큰 창문으로 자연광이 새어 들어와 외부의 시각 자극이 무대에까지 전달되고, 성당 종소리 등 청각 자극도 관객과 배우가 공유한다. 자연광이 사그라들면 휴대용 조명을 사용해 무대를 밝히고, 극의 흐름상 전기가 공급되기 시작하는 시간대가 되면 Abnormal 필운 자체의 조명을 사용한다(<아이들>은 원전 사고를 겪은 지역을 배경으로 하여 전기 공급이 제한되는 상황이 존재한다).
공간 자체의 회색 벽, 갈라진 바닥, 곳곳에 들어난 건물 구조는 폐허가 된 <아이들>의 공간적 배경과 어울린다. 공간 외부의 일상적 자극이 관객들에게 전해지면 재난과 일상의 경계가 혼란해지는 듯한 느낌을 받는다. 공연이 이루어지는 이곳이, 재난으로 폐허가 된 이곳이 서울 시내 한복판이라는 점도 오묘한 느낌을 유발한다. 과연 이곳에서 로즈, 헤이즐, 로빈, 세 사람은 어떤 일을 겪게 될까?
원전 사고, 그리고 책임의 문제