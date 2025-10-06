원전 사고 이후 복구 작업, 은퇴한 과학자 부부의 고심

극단 돌파구(사진 김신중)

연극 <아이들> 공연 사진세 사람은 은퇴한 핵물리학자다. 해일로 인해 사고가 발생한 원자력발전소에서 오랫동안 근무했다. 로즈는 원자력발전소로부터 멀리 떨어진 곳으로 떠났고, 헤이즐과 로빈 부부는 출입금지 구역 바깥에 있는 오두막에서 남은 삶을 이어가는 중이다. 이후 오래도록 왕래가 없다가 로즈가 부부의 집에 불쑥 나타나면서 연극은 시작된다.로즈 역의 배우 김호정과 헤이즐 역의 배우 성여진이 객석 사이로 등장해 본격적인 이야기의 시작을 알린다. 로즈와 헤이즐이 대화를 주고받으며 오랜만에 만난 반가움을 드러내지만, 동시에 어색하고 조금은 불편한 기류도 흐른다. 그러다 객석에 앉아 대기하던 로빈 역의 배우 김정호가 무대로 등장하며 세 인물의 만남이 성사된다.긴 대화 끝에 로즈가 부부를 찾아온 이유를 밝힌다. 방사능 누출 사고가 발생한 원자력 발전소에 들어가 복구와 정리 작업을 수행할 팀을 은퇴한 과학자들로 꾸리고 있고, 로즈 자신은 여기에 함께 하고 있으니 헤이즐과 로빈 부부도 동참을 고려해 달라는 것. 지금의 복구팀은 너무 젊고, 충분히 좋은 삶을 산 자신들이 들어가자는 제안이다.여기서 로즈, 그리고 연극 <아이들>은 책임의 문제를 꺼내든다. 로즈는 복구팀에 참여하는 것으로 자신의 책임을 다하고자 하는데, 로즈만 책임을 다하고 있었던 것은 아니다. 태도와 방식의 차이일 뿐 헤이즐과 로빈도 각자가 생각하는 자신의 책임을 다하고 있었다. 헤이즐과 로빈은 어린이 놀이터에서 오염된 흙을 치우거나, 전기를 아껴 사용해왔다. 또 로빈은 원전 주변에서 자신이 돌보았지만 세상을 떠나버린 소들을 매일매일 추모했다.