'2G 무승 탈출' 대구FC, 세징야 두 골... 정치인·김주공도 활약

2경기 무승 탈출에 성공하며 잔류 가능성을 조금이나마 높인 대구. 세징야의 활약도 너무나도 좋았지만, 정치인과 김주공 역시 인상적인 모습으로 팀 승리를 도왔다.김병수 감독이 이끄는 대구FC는 4일 오후 2시 광주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 32라운드서 이정효 감독의 광주FC에 2-3으로 승리를 기록했다. 이로써 대구는 6승 8무 18패 승점 26점으로 최하위에, 광주는 11승 9무 12패 승점 42점 6위에 자리했다.경기는 치열하게 흘러갔다. 전반 시작과 함께 대구는 김주공이 페널티킥을 얻어내며 기회를 잡았고, 2번의 시도 끝에 세징야가 광주 골망을 가르며 선제골을 터뜨렸다. 또 기세를 올린 대구는 전반 36분 역습 상황에서 세징야의 패스를 받은 정재상이 추가 득점을 기록했다. 광주도 전반 40분 심상민이 얻어낸 페널티킥을 헤이스가 깔끔하게 성공, 만회 골을 완성했다.후반에도 광주의 추격은 매서웠다. 후반 4분 한태희가 페널티 박스 안에서 최경록에 파울을 범하며 2번째 페널티킥 기회를 얻었다. 이후 키커로 나선 오후성이 깔끔하게 성공, 승부의 균형을 재차 맞췄다. 그렇게 치고받는 흐름이 이어지던 상황 속 광주는 후반 24분 진시우가 경고 누적으로 퇴장을 당하며 수적 열세에 놓였다.반면, 수적 우위를 점한 대구는 거센 공세를 퍼부었고 후반 49분 페널티 박스 안에서 에드가의 헤더가 변준수 손에 닿으면서 페널티킥 기회를 얻었다. 이후 키커로 나선 세징야가 완벽하게 성공, 길고 길었던 승부의 마침표를 찍는 데 성공했다.쉽지 않은 광주 원정에서 승점 3점 획득과 함께 2경기 무승(1무 1패) 탈출에 성공한 대구는 다이렉트 강등 위기에서 벗어날 수 있는 경우의 수를 만들었다. 현재 여전히 최하위에 있는 이들이지만, 승리로 11위 제주와의 격차를 6점 차로 좁혔다. 현재 제주가 5경기서 1무 4패로 부진한 흐름인 부분을 고려하면, 광주전 승리는 잔류 경쟁에 있어 중요한 전환점이었다.이처럼 광주 원정에서 승리를 기록하며 웃은 대구는 이번에도 여전한 클래스를 선보인 세징야(2골 1도움)의 활약도 단연 눈부셨지만, 공격진에서 고군분투한 정치인과 김주공의 활약도 빼놓을 수가 없다. 가장 먼저 정치인은 그동안 아쉬웠던 단점들이 확실하게 개선된 모습으로 두 골에 관여하며 승리의 숨은 공신 역할을 해냈다.좌측 미드필더로 출격한 정치인은 측면 깊이 자리하며 역습의 선봉장 역할을 톡톡히 해냈다. 또 무리하게 돌파하다가 슈팅 타이밍을 빼앗기는 단점들을 최소화하는 모습을 보여줬고, 오히려 상황에 맞는 전진 패스를 과감하게 투입하면서 위협적인 장면을 만들었다. 시작 1분 만에 정치인은 최경록의 패스 실수를 가로채 역습을 진행했고, 전방에 침투하던 김주공에 완벽한 패스를 넣으면서 페널티킥을 유발했다.선제골 장면에 있어서 결정적인 역할을 담당한 정치인은 멈추지 않았다. 전반 36분에도 수적 우위를 살려 역습을 진행했고, 세징야에 패스를 건네주며 정재상의 두 번째 득점 기점 역할을 확실하게 해냈다. 이어 전반 막판에도 비슷한 장면을 연출, 김주공에 슈팅 기회를 제공하면서 본인이 맡은 임무를 확실하게 수행하며 웃었다.80분 동안 경기장을 누빈 정치인은 키패스 1회, 공격 진영 패스 성공률 100%, 전진 패스 7회, 공중 경합 성공 3회(팀 내 2위)으로 승리에 도움을 줬다.정치인이 제 몫을 해내자, 김주공도 펄펄 날았다. 여름 이적시장을 통해 제주 유니폼을 벗고 대구에 입성한 김주공은 입단 후 15경기에 나서 2골 1도움을 기록, 본인의 몫을 충분하게 해주고 있었다. 다만 최근에는 공격 포인트를 올리지 못하면서 심적 부담감이 커지기도 했지만, 이번 광주전에서는 이 우려를 해소하는 인상적인 활약을 선보였다..세징야와 함께 투톱을 형성한 김주공은 전반 1분 만에 페널티킥을 얻어내며 결정적인 역할을 해냈고, 이어 왕성한 활동량을 바탕으로 중앙·측면을 열심히 오가면서 기회를 창출했다. 이를 통해 견제가 약해진 세징야는 활발하게 뛰어다닐 수 있었고, 2골 1도움이라는 어마어마한 결과물을 만들어내는 데 주요한 역할을 해냈다.경기 시작 전 김병수 감독은 "세징야는 여전히 근력도 좋고 좋은 기량을 갖고 있다. 프리롤을 맡기면 제 역할을 한다"라며 "다만 국내 선수들도 잘해주면 좋겠다. 골을 분담해 준다면 더 좋은 경기를 할 수 있을 것"이라고 말했다. 이처럼 정치인과 김주공이 공격 포인트를 올리지는 못했지만, 승리를 결정짓는 데 주요한 역할을 해내면서 김 감독의 바람에 응답했다.경기 후 김 감독은 "오늘은 승리가 필요했다. 경기 내용이나 개인의 자존심은 중요하지 않았고, 기세 싸움에서 이겨야 한다고 봤다. 마지막에 우리가 결승 골을 넣어 기쁜 마음은 이루 말할 수 없었다"라며 승점 3점 획득에 대한 기쁨을 표현했다.한편, 대구는 10월 A매치 휴식기 후 오는 18일 홈에서 강원FC와 정규 라운드 마지막 일전을 치르게 된다.