김미화가 기억하는 전유성... "어른 김장하 같으셨던 분"

코미디언 김미화 씨김미화 제공
- 1호 개그맨으로 국민에게 많은 웃음을 주었던 전유성 씨가 9월 25일 별세했어요. 일주일이 지났는데 실감이 나세요?
"사실 실감이 나지 않아요, 전유성 선배님 장례도 치르고 유골함에 담겨져 나오는 모습까지 봤는데도 어디선가 다시 '짠' 하고 나타나실 것만 같아요. 그분이 마술을 좋아하셨어요. 마술을 잘하시기도 하고요. 재미있는 분이잖아요. 무대에서 사라졌다가 객석에 조명을 비추면 다시 '짠' 하고 나타날 것 같아요. 제가 울면 그 특유의 목소리로 '미화야 슬퍼하지 마. 그냥 거기서 여기로 위치 이동한 거라고 생각해'라고 할 것만 같은 기분이에요."
- 다른 분의 장례식도 많이 봤잖아요. 느낌이 다른가요. 보통 가까운 지인이 별세하면 한동안 실감 못하잖아요.
"전유성 선배님은 후배들에 참 좋은 귀감이 되신 분이에요. 어떻게 살아야 진정한 선배인가를 돌아가신 이후에 더 생각하게 되죠. 그래서 슬픔이 조금 깊다고 할까요. 아쉬움이 많아요. 조금 더 후배들에게 이런저런 코미디 아이디어도 주시고, 술도 한잔 같이 기울이면서, 시시껄렁한 잡담도 하면서 껄껄 웃고, 그런 시간이 좀 더 있었으면 좋았을걸 해요, 지리산에 가면 그 자리에 계실 줄 알았어요."
- 부고 소식은 어떻게 들으셨나요?
"처음에 누가 기사에 많이 아프시다고 났다고 하길래 저는 좀 과장된 거라고 했어요. 왜냐하면 제가 전에 전유성 선배님 수술받기 전에 지리산 내려가서 장어도 먹고 같이 이원규 시인 집에서 밤 늦게까지 차도 마시고 이야기도 나눴거든요. 다음날 아침에 큰 이팝나무 아래서 사진도 찍어 주셨어요."
- 그게 언제예요?
"그게 한 석 달 됐죠. 수술 이후에 가끔 전화 드리면 '숨만 조금 가쁘고 괜찮다'라고 하셨어요. 희귀병을 가지고 계신 줄은 전부터 알고 있었는데, 요즘 좋은 약이 많고 의술이 발달해서 괜찮아지겠지라고 본인도 그렇게 생각하셨고 저도 그렇게 생각했단 말이에요. 전유성 선배님을 36년 동안 모신 마술사가 있어요. 그 친구에게 돌아가시던 날 전화를 했더니 '현재 말씀도 하시고 괜찮아요'라고 했어요. 이게 저녁 한 8시쯤 통화였었단 말이죠."
- 별세하신 날요?
"네. 그래서 나는 무슨 일 있으면 연락 달라고 하고 잠이 들었는데 11시 반쯤 어느 기자가 전유성 선생님 돌아가셨는데 아느냐고 전화해서 깜짝 놀랐죠."
- 충격이 컸을 것 같아요.
"밤새 이 생각 저 생각에 잠이 안 오고 그러실 줄 알았으면 조금 더 잘해드렸을 텐데라는 생각이었죠. 부모님 돌아가셨을 때 갖는 후회의 마음 있잖아요. 그런 게 많이 들고 지나간 추억 같은 것도 많이 떠오르고요."
- 어떤 게 떠올라요?
"'쓰리랑 부부' 전에 '아리랑 남매'라는 코너 하고 있었는데, 담당 PD였던 윤인섭 PD가 갑자기 부부 컨셉으로 한번 바꿔보라는 거예요, 그래서 제가 연습실에서 전유성 선배님에게 한탄했거든요, 그랬더니 전 선배님이 '아리랑 쓰리랑이니까 쓰리랑 부부라 그래'라고 제목을 주셨어요, '쓰리랑'이라는 말을 앞에 쓴 적이 없어서 이상했는데도 선배님이 지어 주신 거니까 '쓰리랑 부부' 했는데 그게 대박이 났죠."
- 그게 인생 캐릭터 아닌가요?
"그럼요. 지금도 그때 캐릭터 순악질 여사로 살고 있죠. 비하인드 스토리를 말하자면, 그 후에 처음 제가 <개그콘서트> 아이디어 가지고 SBS를 찾아갔었는데 퇴짜맞았고, KBS를 찾아갔더니 반응이 시큰둥한 거예요. 신인 코미디언들 데리고 공개 코미디 한다고 하니 어설퍼 보이고 못 웃기면 어쩔 거냐면서요. 그래서 전유성 선배님을 찾아갔죠. 항상 큰 벽에 딱 막히면 바로 전유성 선배님에게 조언 구하거든요. 선배님께 제가 '이런 아이디어로 신인 후배들과 공개 코미디를 하나 만들어보려고 하는데 어설퍼 보이지 않게 시청자들에게 왜 이렇게 웃기냐'라는 소리 듣고 싶다고 했더니, '앵콜코미디를 해봐. 꼬았던 걸 다시 꼬아서 보여주면 진짜 웃길 거야'라고 하셨어요.
처음엔 제가 이해를 못 했어요. 왜냐면 편견을 가지고 있었거든요. 공개 방송을 많이 해봤지만, 코미디는 관객 앞에서 완벽하게 NG 없이 해야지 NG가 나면 다시 웃을 수없잖아요. 여하튼 선배님이 주신 아이디어니까 시도 한 거죠. 그걸 가지고 전유성 선배님하고 박중민 PD, 이승면PD, 서수민 PD, 후배 백재현 등이 고생 많이 했어요. 신인들을 모아서 1시간 프로그램 특집으로 하길래, 더 잘해서 고정 프로그램이 되게 하자고 했죠."
- 준비를 얼마나 했어요?
" 한 3개월을 거의 매일을 후배들 데리고 밤을 새워가면서 똑같은 걸 반복적으로 연습했어요. 거의 3개월 동안 연습하니까 신인들이 달인이 되더라고요. 그렇게 해서 <개그콘서트> 1화가 탄생이 됐는데, 그때 전유성 선배님의 그 '앵콜코미디' 아이디어가 없었다면 <개그콘서트>는 성공하지 못했을 겁니다. 전유성 선배님이 그런 분입니다."