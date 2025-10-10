사이트 전체보기
30년 우정, 알고보니 애증의 연대기 였네

[리뷰] 넷플릭스 시리즈 <은중과 상연>

박성호(fhuco)
25.10.10 09:40최종업데이트25.10.10 09:40
넷플릭스 오리지널 시리즈 <은중과 상연>이 조용하지만 뜨거운 반향을 일으키고 있다. 김고은(류은중)과 박지현(천상연), 두 배우의 30년에 걸친 우정 연대기를 그린 이 작품은 공개 직후부터 "인생작", "경이로운 심리극"이라는 호평과 함께 입소문을 타고 있다. 조영민 감독의 섬세한 연출과 송혜진 작가의 깊이 있는 필력이 만나 탄생한 이 15부작 드라마는, 단순히 두 여성의 우정을 그린 것을 넘어 우리 삶의 가장 보편적인 관계의 진실을 포착해 시청자의 자아 성찰을 유도하는 훌륭한 작품이다.

송혜진 작가의 필력

<은중과 상연> 스틸컷.
<은중과 상연> 스틸컷.넷플릭스

이 작품의 완성은 순탄하지는 않은 듯하다. 이 긴 서사는 단기적인 성과와 광고 매출을 중시하는 국내 방송사들로부터 외면받았다는 풍문이 있다. 드라마는 살인이나 복수 대신 동경과 질투, 애증이라는 복잡한 감정 서사에 집중하며, '조력 사망'이라는 민감한 주제를 정면으로 다뤘다. 여기에 15부작이라는 긴 호흡까지 더해져 상업성이 부족하다는 평가를 받은 거 같다. 하지만 결과적으로는 SBS < 궁금한 이야기 Y >같은 교양 프로그램 연출 경험도 있는 조영민 감독의 인물 분석력과 송혜진 작가의 섬세한 필력을 알아본 넷플릭스를 통해 온전한 형태로 구현될 수 있었다.

이 드라마의 독특한 전개 방식은 송혜진 작가의 자신감 넘치는 선택이었던 것 같다. 시청자들은 이 작품이 '몰아보기' 대신 '천천히 음미'하는 TV 드라마의 방식에 더 어울린다고 분석한다. 이는 작가가 통속적인 전개를 거부하고, 인간관계의 심층을 촘촘히 쌓아 올리는 데 집중했기 때문이다. 작가의 이러한 고집은 훌륭한 드라마는 창의성이라는 명분으로 납득되지 않는 관계를 만드는 것이 아니라, 우리 삶의 관계적 핵심이되 눈에 잘 드러나지 않는 부분들을 드러나게 하는 것이라는 신념에 기반한다. 이처럼 시청자가 드라마를 급하게 소비하지 않고 내용을 깊이 생각하며 곱씹어 볼 시간을 요구하는 작품은, 상업적 관습에 얽매이지 않고 작품의 본질적 가치에 투자한 OTT의 승리로 평가된

이 긴 서사가 지루함을 주지 않는 비결은 송혜진 작가가 구사한 장르의 혁신적인 변주에 있다. 드라마는 단순히 하나의 장르를 밀고 나가지 않는다. 10대의 청소년 성장물로 시작해 20대 대학 시절 청춘 로맨스로 전환되며, 30대에는 공교롭게 둘 다 영화 프로듀서로 살면서 우연찮게 같은 작품으로 재회하는 오피스 드라마의 긴장감을 더한다. 그리고 40대 상연의 시한부 삶과 조력 사망 요청을 통해 용서와 구원이라는 휴먼 드라마의 결론으로 치닫는다.

이러한 장르의 유기적인 변주는 두 주인공의 삶의 모든 순간, 모든 역할을 담아낸 보편적인 관계의 연대기로서 완결성을 확보한다. 시청자가 하나의 장르에 익숙해질 만하면 새로운 서사의 무대를 펼쳐 보이는 작가의 전략 덕분에, 15부작 전체가 지루하지 않고 오히려 한 인물의 관계 맺음을 깊이 있게 체험하는 느낌을 선사한다. 이 방식은 두 인물의 인생 궤적을 따라 장르를 진화시킴으로써 긴 여정을 지루함 없이 이끌어가는 송 작가만의 탁월한 구조 설계다. 마치 시청자가 두 사람의 관계 역사를 오랫동안 지켜본 다큐멘터리 관찰자처럼 느끼게 하는 힘을 발휘한다.

무엇보다 이 드라마의 심층적인 가치는 송 작가가 파헤친 '이해와 오해의 변증법'이라는 인간관계의 가장 보편적인 딜레마다. 은중은 편부모와 어려운 가정환경 속에서도 사교적이고 따뜻한 교우 관계를 가졌고, 상연은 선생님 어머니와 잘사는 아버지를 두었으나 소통 불능의 외로움에 시달렸다. 이처럼 서로 처지가 극명하게 대비되는 두 친구는 서로를 깊이 이해한다고 믿었지만, 그 이해는 자신이 가지지 못한 것을 상대방이 가졌다는 '동경'의 필터를 거친 선택적 이해였다.

은중은 상연의 완벽함을 보고 내면의 고독을 간과했고, 상연은 은중의 따뜻함만 보고 현실적인 고통을 무시했다. 이 '동경에 기반한 이해'는 곧 상대방의 진짜 고통을 외면하는 오해로 변질된다. 결국 상대방을 위한다던 모든 행동은 나의 욕망과 결핍을 투사한 이기적인 오해로 돌아왔다. 상연이 은중의 삶을 방해했을 때 "너는 날 몰라"라고 외쳤던 절규는, 자신이 가장 사랑하고 이해한다고 믿었던 친구에게서 오히려 가장 근본적인 오해를 받고 있음을 깨달은 처절한 고백이었다. 이는 '절대 내가 네가 될 수 없는 한, 완벽한 이해란 있을 수 없다'는 우리 삶 대부분의 관계가 지닌 미묘하고 냉정한 진실을 정통으로 꿰뚫는다.

이러한 오해의 과정에서 김건우(김상학) 배우가 연기한 상학 선배의 역할은 명징하다. 상학은 단순히 삼각관계의 축이 아닌, 두 친구가 서로의 결핍을 이용해 상처를 입히는 도구, 즉 오해를 극대화하는 장치였다. 김건우는 상연에게 동정과 연민을 느껴 일시적으로 흔들렸던 묘한 양다리 심리를 정확히 표현해내며, 상학이 단순한 나쁜 남자가 아니라 복잡한 인간이었음을 설득했다.

배우들의 완벽한 충실함과 서사적 여운

<은중과 상연> 스틸 컷.
<은중과 상연> 스틸 컷.넷플릭스

이러한 미묘하고 드라마로 그려내기 힘든 관계를 구현한 것은 배우들의 몫이었다. 배우들의 연기는 열연했다고 표현하는 것보다는 자기 역할에 충실했다고 표현하는 것이 더 정확해 보인다. 김고은은 절제된 톤으로 은중의 단단함을, 박지현은 복잡하고 불안정한 상연의 내면을 설득력 있게 표현했다. 특히 여배우들이 통상 대중 이미지에 연연해 자신을 돋보이게 하는 캐릭터를 만들려 애쓰는 것과 달리, 이들은 오롯이 캐릭터의 진실을 드러내는 데 집중했다.

조연들의 연기 역시 드라마의 밀도를 높이는 데 결정적이었다. 상연의 어머니로 나온 윤현숙 배우는 많은 연기를 보여줄 기회가 없었음에도, 단 몇 장면만으로 소통 불능의 가정 환경이라는 상연 고통의 근원을 강렬하게 각인시켰다. 이 외에도 경승주 감독 역의 이상윤과 선배 프로듀서 오희진 역의 공민정 배우 모두 자신의 캐릭터를 적절하게 살려냈다. 이들은 주연들의 감정 소용돌이 속에서 현실적인 지지와 냉철한 시각을 제공하며 극의 안정감을 더했다.

다만, 상연이 죽음을 앞두고 은중에게 화해를 구하는 과정에서 내적 변화의 결정적인 모멘텀이 다소 부족했다는 아쉬움은 남는다. 극 중 은중이 상연을 '미워하는 것'이 아닌 '싫어하는 것'이라 말하는 장면에서 시청자는 "미워하는 것은 계속 생각해야 하는 것, 즉 애증"이고 "싫어하는 것은 생각을 멈추고 싶은 발버둥"이라는 역설적 진실을 읽는다. 강한 증오가 곧 애증임을 알게 된 상연이 자신의 잘못이 결국 은중을 향한 애증이었음을 깨닫는 대오각성의 과정이 더 극명하게 그려졌다면, 후반부의 용서는 더 완벽하게 납득되었을 것이다.

그럼에도 불구하고 <은중과 상연>은 훌륭한 드라마의 본질을 보여준다. 이 작품은 시청자를 단순히 극에 몰입시키는 것을 넘어 자기 삶과 관계를 돌아보게 하는 힘을 가졌다. 훌륭한 드라마는 보편적인 우리 삶의 관계적 특징이되 눈에 잘 드러나지 않는 점들을 드러나게 하는 것이라는 평가를, 이 작품은 완벽하게 충족한다. 이처럼 깊이 있는 사유와 관계 성찰의 기회를 선사한다는 점에서, <은중과 상연>은 최근 한국 드라마에서 기억에 남을 작품으로 기록될 것 같다.

<은중과 상연> 스틸 컷. 영화사에서 한 작품을 두고 공동 프로듀서로 일하게 되면서 다시 그들 애증관계는 심화된다
<은중과 상연> 스틸 컷. 영화사에서 한 작품을 두고 공동 프로듀서로 일하게 되면서 다시 그들 애증관계는 심화된다넷플릭스


